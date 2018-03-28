По Сырдарье плывут... Айсберги! (видео)

00:01 30.03.2018 Движущиеся глыбы льда на Сырдарье сняли на видео: ДЧС пытается снизить уровень воды



Очевидцы сняли огромные глыбы льда, движущиеся по Сырдарье, передает Tengrinews.kz.



На ролике видно, как куски льда наносит на мост. Находящиеся на мосту люди просят друг друга отойти. "Смотрите, что на Сырдарье происходит. Не помещается лед в реку. Будьте осторожны", - говорит автор ролика.



В свою очередь, как сообщили в КЧС МВД РК, в результате образовавшихся ледяных заторов на реке Сырдарья произошло подтопление детского летнего лагеря "Шагала" в Казалинском районе Кызылординской области. Жертв и пострадавших нет. В Казалинском районе Кызылординской области привлечены силы средства ДЧС, Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС, РОВД, местной полицейской службы. "Для предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реке Сырдарья, в результате вода спала от критического уровня", - сообщили в КЧС.









В Семее в результате ледяных заторов на Иртыше произошло подтопление 76 частных жилых домов. Откачка и отвод воды осуществляются силами КЧС и местной полицейской службы. Для предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реке Иртыш. В настоящее время в аварийно-спасательных и неотложных работах в данных областях задействована объединенная группировка сил и средств (Комитет по ЧС МВД РК, Национальная гвардия МВД, местная полицейская служба, местные исполнительные органы) - более 700 человек, порядка 200 единиц техники и мотопомп.



В целом по республике остаются подтопленными 118 жилых домов, порядка 200 дворовых территорий и семь дачных домов в Восточно-Казахстанской области, один детский летний лагерь в городе Казалинск Кызылординской области. Наблюдается один перелив через автодорогу местного значения в поселке Шопа Шетского района Карагандинской области, один размыв дорожного полотна автодороги местного значения Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области.



В Восточно-Казахстанской области вода откачана из 695 жилых домов и с 827 дворовых территорий. За прошедшие сутки откачано более 4,5 тысячи кубометров талой воды. Из эвакуированных 1 732 человек вернулись в свои дома 643 человека, размещено в пунктах эвакуации и у родственников 1 089 человек. В Восточно-Казахстанской области для изучения дальнейшего развития и оценки паводковой обстановки, принятия оперативных решений находится оперативная группа МВД под руководством заместителя министра внутренних дел РК Юрия Ильина. Дополнительно были переброшены силы и средства в количестве 92 человек личного состава, 14 единиц техники, 58 мотопомп и восьми плавсредств из Алматы, Алматинской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей. Для переброски сил и средств был задействован самолет АН-74 Национальной гвардии. Силами и средствами КЧС МВД РК, включая вновь прибывшие, проведена работа по откачке талых вод, укладке мешкотары, прочистке арычной системы в городах Усть-Каменогорск, Шемонаиха Шемонаихинского района, Глубоковском районе.



Для обеспечения безопасного прохождения паводка и проведения мониторинга за уровнем рек Бухтарма и Тургусун в Зыряновский (поселки Зубовск, Малеевск, села Тургусун и Соловьево) и Катон-Карагайский районы (села Печи и Сенное) направлена группировка сил и средств Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК. В связи со сложившейся паводковой обстановкой в Аягозском, Глубоковском и Шемонаихинском районах Восточно-Казахстанской области были объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба.



Причинами подтоплений послужило резкое потепление и выпадение обильных осадков в виде дождя и снега в три раза выше нормы (с 20 по 26 марта 2018 года), в результате чего произошло интенсивное снеготаяние, образование ливневых потоков и ледяных заторов с выходом воды из русел рек (Уба, Таловка, Лосиха и Березовка ВКО). В ДЧС Восточно-Казахстанской области работает оперативный штаб, в зонах подтопления организованы работа психологов с населением и телефон горячей линии. Источник - Tengrinews.kz

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