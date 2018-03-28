Военные США рапортуют об уничтожении одного из лидеров ливийской "Аль-Каиды" - Абу Дауда

23:24 29.03.2018 Военные США заявили об уничтожении одного из лидеров ливийской "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 29 марта передает агентство Associated Press.



Согласно сообщению Африканского командования ВС США, в результате авиаудара 24 марта вблизи города Убари погиб полевой командир исламистов Муса Абу Дауд.



Вместе с Абу Даудом был уничтожен его спутник, рядовой член группировки. Военные уточняют, что авиаудар в Убари не привел к гибели гражданских лиц.



Муса Абу Дауд называется "главным рекрутером" "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливии.







Напомним, в результате гражданской войны, интервенции стран НАТО и свержения лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия семь лет охвачена гражданской войной и де-факто является разделенным государством.



На территории некогда процветавшей африканской страны действует большое количество племенных и исламистских группировок, в том числе "Аль-Каида" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источник - regnum.ru

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