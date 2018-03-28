Модернизируйся! Елбасы взбодрил молодых каз-патритов пламенной речью

21:35 29.03.2018 Назарбаев обратился к молодежи Казахстана



"Жас Отан" - это движение, которое объединяет тысячи активных молодых образованных патриотов, которые поддерживают все мои инициативы и стратегические планы.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к участникам IV съезда молодежного крыла "Жас Отан" при партии "Нур Отан", сообщает МИА "Казинформ".



""Жас Отан" - это движение, которое объединяет тысячи активных молодых образованных патриотов, которые поддерживают все мои инициативы и стратегические планы. С первых дней независимости молодежным вопросам уделялось мое главное внимание и государства, в этой сфере реализованы десятки программ. Я твердо верю, что молодые люди знают о результатах этой работы и чувствуют нашу заботу", - отметил глава государства, обращение которого на гала-форуме зачитала Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова."



Президент напомнил, что сегодня весь мир переживает серьезные изменения, вступая эпоху Четвертой промышленной революции.



""Для того, чтобы достичь долгосрочных целей, мы должны интенсивно использовать эти изменения в свою пользу. Вот почему мы начали политическую, экономическую, духовную и социальную модернизацию в Казахстане", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев."



"Вы не просто будущее страны. Вы то поколение, которое будет реализовывать те цели, которые определены мной. Я призываю вас многогранно развиваться, заниматься спортом и искусством, изучать иностранные языки, более глубже изучать наследие отечественной и мировой литературы и, самое главное, стать передовыми специалистами в своей сфере в мире", - призвал глава государства, обращаясь к молодежи.



Напомним, в Астане проходит IV съезд молодежного крыла "Жас Отан" при партии "Нур Отан", в котором принимают участие более полутора тысяч молодых активистов со всех регионов страны. Во второй день мероприятия в Конгресс-центре организован гала-форум "Мы меняем мир". Источник - zakon.kz

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