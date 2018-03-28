 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самурая век не долог... КырПоэта Ормукова вызвали в ГУВД Бишкека. Он вспорол себе живот в знак протеста
20:35 29.03.2018

Поэт Темирлан Ормуков вспорол себе живот в знак протеста. Об этом ИА "24.kg" сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его данным, Темирлана Ормукова сотрудники ГУВД Бишкека намерены заключить под стражу и направить в СИЗО-1.

"Он инвалид по зрению, и сейчас ему в ГУВД зачитывают постановление Октябрьского районного суда об аресте. Как я понял, адвокаты должны предоставить заключение врачей о состоянии здоровья Темирлана Ормукова. Он перенес два микроинфаркта", - подчеркнул Адиль Турдукулов.

Он добавил, что у Темирлана Ормукова отсрочка по исполнению решения суда об аресте, поскольку он очень болен и не может содержаться в камере.

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В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев. Его Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте.

По заявлению о коррупции провели проверку. Озвученные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.

Сейчас к зданию ГУВД столицы, как сообщили очевидцы, приехала скорая помощь.

Дарья Подольская

Источник - 24.kg
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