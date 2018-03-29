Шалаш Шаршеныча. Экс-президенту Атамбаеву в государственной резиденции "Ала-Арча" построили дачу

20:29 29.03.2018 На территории государственной резиденции "Ала-Арча" для экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева построили дачу стоимостью 89,3 миллиона сомов. Из них 77,8 миллиона сомов выделил сам бывший глава государства. Об этом "Азаттыку" сообщили в управлении делами президента и правительства.



Уточняется, что, согласно Закону "О гарантиях деятельности президента", Алмазбек Атамбаев имеет право на бытовое обеспечение. Экс-президенту в пожизненное пользование предоставляется одна из государственных дач, находящихся на территории государственной резиденции "Ала-Арча".



Поэтому и принято решение о строительстве нового здания, так как свободных госдач на территории госрезиденции не имелось.



Государственная дача №17 построена за счет внебюджетных средств, из республиканского бюджета средств не выделялось. Фактическая стоимость объекта со всеми внешними и внутренними инженерными коммуникациями, благоустройством и гаражом на две машины составила 89,3 миллиона сомов.

Строительно-монтажные работы на сумму 77,8 миллиона сомов были выделены Алмазбеком Атамбаевым из собственных средств в качестве спонсорской помощи. На данный момент на вышеуказанной даче он проживает вместе с семьей.



Данный объект, как и другие в государственной резиденции, является государственной собственностью и не подлежит приватизации или разгосударствлению. Объект является одноэтажным с цокольным этажом, где находятся технические и подсобные помещения. Общая площадь новой дачи составляет 301,8 квадратных метра, из них жилая - 141,6 квадратных метра, куда входят гостиная, две спальни, кабинет.



Управделами сообщает, что государственная дача № 17 по площади значительно меньше гостевого дома "Ордо", где живет президент Сооронбай Жээнбеков.



Кроме дачи в госрезиденции, Алмазбек Атамбаев строит дом в селе Кой-Таш на окраине Бишкека.



29 марта 2018, Источник - 24.kg

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