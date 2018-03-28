Автор книги "Бизнес по-казахски" Т.Акуов задержан в Караганде за мошенничество

20:27 29.03.2018 Талгат Акуов. Фото с сайта Akuov.kzВ Караганде задержан находившийся в розыске глава Независимой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов, сообщает KazTAG со ссылкой на следственное управление ДВД Алма-Аты.



По его данным, Акуова объявили в розыск из-за уголовного дела, заведенного по многочисленным обращениям граждан, и суд предписал взять его под стражу. Алма-атинские полицейские призвали пострадавших от него граждан обращаться в ДВД. Акуов был этапирован в Алма-Ату для проведения следственных действий.



Подробностей уголовного дела в ДВД не сообщили, но сайт InformBuro связывает его с тем, что Акуов призывал алма-атинских предпринимателей вкладывать деньги в строительство горного отеля в Карагандинской области, пообещав платить солидные проценты после его открытия. Около 25 предпринимателей вложили в строительство миллионы тенге, а когда отель был построен, выяснилось, что Акуов его продал, а все договоры уничтожил.



В феврале 2014 года Акуов был объявлен в розыск из-за того, что его ассоциация задолжала 23,3 миллиона тенге ($72 тысячи) по исполнительному производству бизнесмену Николаю Кану. Тогда в ассоциации заявили, что деньги на развитие организации были взяты взаймы у Кана сроком на пять лет, но он запросил их раньше срока. Затем по решению суда ассоциация вернула Кану деньги, сам же Акуов ни от кого не скрывался, а находился на лечении. По объяснению, в розыск его объявили потому, что он не проживал по месту прописки: "Сейчас мало кто из алма-атинцев проживает по своей прописке. Непонятно, для чего Акуова трогают", - недоумевала его пресс-служба.



Акуов пытался судиться с изданием Vласть.kz, которое перепечатало сообщение о розыске. Он утверждал, что эта статья негативно сказывается на его деловой репутации. Когда издание отказалось удалить материал, Акуов подал иск с требованием 1 млн тенге ($3100) за моральный ущерб, но 24 мая 2016 года суд Алмалинского района Алма-Аты отказал ему, позже ему отказали и в удовлетворении апелляционной жалобы. Сам Акуов ни на одно заседание суда не явился.



Независимая ассоциация предпринимателей Казахстана существует с 13 декабря 1999 года, консультирует по вопросам ведения бизнеса, оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, юридического сопровождения и, как указывается на сайте, объединяет более 1500 предпринимателей Алма-Аты, Астаны, Караганды, Уральска и других казахских городов.



На своем сайте Акуов рекламирует себя как автора книги "Бизнес по-казахски", которая была выпущена несколькими тиражами в 2009-2014 годах и, якобы, "является обязательной книгой для изучения студентами во многих вузах Казахстана". Это одна из тех книг, которая рассказывает, как в одиночку открыть свое дело и стать успешным, чтобы в стране появилось множество богатых людей. Источник - fergananews.com

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