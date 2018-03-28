В Узбекистане принят новый закон "О Службе государственной безопасности"

20:25 29.03.2018 Сенат Узбекистана принял закон "О Службе государственной безопасности"





Заседание Кенгаша Сената. Фото с официального сайта

На четырнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана 29 марта был принят закон "О Службе государственной безопасности", сообщает УзА.



Текст законопроекта пока не опубликован. Согласно указу президента Шавката Мирзиеева от 14 марта 2018 года, Служба государственной безопасности (СГБ) является специально уполномоченным органом, осуществляющим защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов Узбекистана от внешних и внутренних угроз. В законе должны быть четко определены правовой статус, полномочия и направления деятельности СГБ.



В частности, СГБ должна заниматься разведывательной и контрразведывательной деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению посягательств на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность Узбекистана, охранять государственную границу, вести борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, бороться с коррупцией.



СГБ стала правопреемницей Службы национальной безопасности (СНБ), образована 14 марта 2018 года указом президента. В комментарии к указу говорится, что "исключение из названия ведомства понятия "национальная безопасность" связано с необходимостью устранения фактора, который способствовал необоснованному расширению его полномочий, поскольку любая проблема локального масштаба могла рассматриваться как угроза национальной безопасности. Преобразование сосредоточит внимание ведомства на реальных угрозах государственной значимости. Термин "государственная безопасность" четко обозначит пределы обеспечения безопасности и разграничит направления работы в данной сфере".



Преобразованию главной спецслужбы предшествовала череда отставок руководителей СНБ, сопровождавшаяся жесткой критикой Шавката Мирзиеева. На расширенном заседании коллегии СНБ 31 января 2018 года президент Узбекистана заявил об упразднении отдельных подразделений и управлений спецслужбы и принятии в текущем году закона "О Службе национальной безопасности".



По итогам заседания было объявлено о снятии с должности председателя СНБ генерал-полковника Рустама Иноятова, который руководил спецслужбой более 22 лет. После отставки он занял кресло государственного советника президента по политико-правовым вопросам и назначен членом Сената, что обеспечило ему неприкосновенность. Пост руководителя СНБ занял генеральный прокурор Узбекистана Ихтиер Абдуллаев.



СНБ была образована в 1991 году. Перед ней ставились задачи осуществлять разведывательную и контрразведывательную деятельность в интересах Узбекистана и бороться с организованной преступностью. Однако СНБ расширила свои полномочия и стала контролировать в Узбекистане все сферы деятельности. Все эти годы СНБ действовала на основе положения, утвержденного правительством 2 ноября 1991 года. Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522344300

Новости Казахстана

