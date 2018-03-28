Скончался основатель казахстанской космонавтики академик Дробжев

20:03 29.03.2018 Ученый Виктор Дробжев, который стоял у истоков создания космической отрасли Казахстана, ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Tengrinews.kz.



Он участвовал в формировании и реализации научных программ исследований и экспериментов казахстанских космонавтов Тохтара Аубакирова и Талгата Мусабаева. Являлся академиком Национальной академии наук Республики Казахстан, доктором физико-математических наук, основателем и первым директором Института ионосферы.



Подчеркивается, что его многолетние научные связи с крупнейшими учеными России стали основой научного сотрудничества с ведущими организациями в области геофизических исследований, изучения волновой природы динамических процессов среднеширотной ионосферы, изучения взаимодействий литосферы - атмосферы - ионосферы - магнитосферы.



Виктор Дробжев являлся членом Высшего научно-технического совета при правительстве Республики Казахстан, членом президиума Национальной академии наук Республики Казахстан, научным руководителем программ фундаментальных исследований Института и ряда прикладных проектов.



Во время работы в качестве заместителя министра - президента Академии наук РК он принял меры по совершенствованию системы управления наукой в Республике, формированию целевых научных программ, проведению государственной независимой экспертизы программ, подготовке научных кадров. В качестве члена правительственной рабочей группы участвовал в разработке государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы", утвержденной указом Президента страны.



"Виктора Ивановича отличали высокие человеческие качества - порядочность, ответственность, активная гражданская позиция, забота и внимание к коллегам и сотрудникам. Он обладал широким кругозором, позволяющим принимать решения не только в научной сфере, но и в социально значимых проблемах. Мы знаем его как прекрасного семьянина, отца, деда. Ушел из жизни замечательный талантливый человек, наш коллега, соратник, друг", - пишут его друзья и коллеги. Источник - Tengrinews.kz

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