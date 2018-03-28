Кто и как "слил" Украину, - С.Заворотный

19:13 29.03.2018 Кто сдал Украину

cоветник бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова - о причинах и следствиях победы "евромайдана"



Сергей Заворотный

Мартина Черковская



"ЗАВТРА". Сергей Борисович, издательство "Книжный мир" опубликовало вашу книгу в соавторстве с Алексеем Бердниковым "Янукович сдал. Госдеп принял. Записки советника Николая Азарова", посвященную событиям, которые привели к государственному перевороту и к нынешней гражданской войне на Украине. Книга получилась очень неоднозначная, очень острая и, можно сказать, дающая новый угол зрения на нынешнюю украинскую трагедию. Но почему она увидела свет только сейчас, через четыре года после того, как в Киеве победил "евромайдан", не раньше и не позже? В чем, говоря словами Станиславского, была сверхзадача этой публикации именно сегодня?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Никакой сверхзадачи изначально не было. Сохранялась надежда, что оказавшаяся в эмиграции в России значительная часть украинской элиты во главе с Януковичем сумеет признать свои ошибки, сорганизоваться - и предложит программу борьбы с захватившими власть путчистами. К сожалению, этого не случилось. Каждый действовал по своим интересам. Так было на Украине. Так продолжилось и в России. Иллюзии рассеялись, и возник естественный вопрос: в чем червоточина украинской элиты? Тогда я обратился к своим записям, перечитал их - и понял, что из них, словно из кусочков мозаики, складывается ответ на этот вопрос. И далеко не приятный для бывших руководителей украинского государства, многие из которых заразились родовой болезнью Бурбонов: они ничего не забыли, но ничему не научились. Даже в эмиграции.



"ЗАВТРА". Сказанное вами напоминает о знаменитых романах Хулио Кортасара, сюжет которых при обычном, последовательном и "мозаичном", в указанной автором последовательности фрагментов, чтении оказывается совершенно разным. Как говорится, жизнь богаче наших представлений о ней?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. И куда трагичней. Казалось бы, сигналы о грядущем расколе Украины шли со всех сторон. Об этом писал и автор теории "столкновения цивилизаций" Сэмюэл Хантингтон, говорили и социологические опросы, и итоги выборов, которые проводились после 1991 года. Украина за годы независимости так и не стала единым государством, а кололась и делилась примерно пополам: Восток и Юг в целом тяготеют к России, Запад и Север, чаще говорят: "Центр", - к Европе. Но мало кто мог предугадать, что эта разделительная линия станет линией раскола и войны. Хрупкое равновесие было взорвано, в первую очередь, внешним вмешательством.



"ЗАВТРА". А разве на Украине не знали об этом? Не работала разведка? Не шла информация о готовности Запада разыграть украинскую карту и оторвать страну от России?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. В том-то и дело, что все все знали. В ярко-красной папке для особо важных донесений Януковичу предоставлялись документы и о работе резидентуры ЦРУ с оппозицией, и о доставке в дипломатической почте денег для оплаты майдана, и о предательских играх его ближайшего окружения, и о подготовке боевиков майдана. И, знаете, как он реагировал на это? Примерно так: мол, не надо никого увольнять - зачем, если они все у меня под контролем? И так все четыре года шла "игра в одни ворота".



ЗАВТРА". Судя по вашей книге, сам Виктор Федорович вряд ли понимал в полной мере последствия своих действий, его "вели" и использовали личные слабости президента куда более серьезные политические игроки, прежде всего - зарубежные. Ведь не будем же мы всерьез говорить, что Петр Порошенко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко или Виталий Кличко - намного более значимые и весомые фигуры в масштабах Украины, чем Виктор Янукович? Но судьба Украины во многом решалась не в Киеве, а между Вашингтоном и Москвой.



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Тем не менее, определенной свободой действий Янукович обладал - вплоть до его эвакуации из Крыма. Все-таки он был законно избранным и международно признанным президентом Украины, где при полной поддержке западных стран состоялся государственный переворот. Конечно, он мог возглавить и организовать сопротивление, которое, в таком случае, не ограничилось бы Крымом и Донбассом. И в этом случае заинтересованные государства занимались бы сегодня не проблемами интеграции ДНР и ЛНР в Украину, а урегулированием раскола между двумя Украинами: "майданной" и "антимайданной". То есть был бы совсем другой политический формат, в том числе - другой формат отношений между Россией и Западом. Но для этого надо было проявить лидерские качества государственного деятеля, которые Виктор Федорович, увы, не смог проявить.



"ЗАВТРА". Да, президентом Украины он мог стать еще в 2004 году, если бы поставил тогда вопрос о неконституционности "третьего тура" президентских выборов. Но - предпочел отойти в сторону, уступив власть тандему Ющенко-Тимошенко. Видимо, этот момент тоже учитывался Западом при планировании госпереворота? А что, на ваш взгляд, определяло позицию и политику России? Почему она для Крыма имела один вид, для Донбасса - другой, а применительно ко всей остальной Украине - третий?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Крым был для России ключом к национальной безопасности страны. И тут колебаний не было. Ради сохранения Крыма Россия была готова и к военным действиям с Украиной даже на ее основной территории. Поэтому Совет Федерации дал президенту Путину добро на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Но российское руководство остановила мягкая реакция Запада: если послушать нынешних руководителей Украины, почитать их показания на суде по "делу Януковича", то становится понятна их нерешительность в ситуации вокруг Крыма. Запад оказался настолько застигнут врасплох российской операцией, что не мог определиться, как на нее реагировать. Что уж тут говорить о захвативших власть в Киеве марионетках США, которые без команды кураторов шагу не могли ступить?! В России эти колебания Запада, как мне кажется, истолковали неверно. И решили не испытывать далее удачу. И отношение к Донбассу изменилось: из Кремля ушел сигнал не проводить референдум. Надежда на примирение с Западом толкнула Кремль и на признание результата подтасованных в пользу Петра Порошенко президентских выборов. Но к этому времени США уже приняли ключевое решение развязать антироссийскую кампанию и максимально изолировать Россию, объявить ей информационную, политическую и финансовую войну. К тому же, российский посол в Киеве Михаил Зурабов активно лоббировал Порошенко в качестве кандидата от "партии мира". Но все вышло наоборот: Порошенко вместе с Госдепом США обвел вокруг пальца своего "лучшего друга" Михаила Зурабова и развязал полноценную войну против Донбасса, которую большими усилиями удалось "приморозить".



"ЗАВТРА". А вы не находите, что у Кремля тут могли быть и иные расчеты? К примеру, "связать" руки США на территории "незалежной", сохранив "свободу рук" для действий в других регионах - в той же Сирии, например?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Не думаю, что здесь были какие-то заранее и детально продуманные планы. Потому что слишком многое решалось путем импровизаций на местах, в "ручном режиме" и так далее. Ни один адекватный план со стороны России не мог предусматривать отказа от научно-промышленного и экономического потенциала Днепропетровска, Харькова, Одессы, Запорожья, где 70% населения были ориентированы на Россию… Это все равно, если бы Сталин заранее планировал поражения Красной Армии 1941 года, немецкие танки в 30 километрах от Кремля и битву под Сталинградом…



"ЗАВТРА". Но ведь у Запада, как выясняется, такие планы были - но они почему-то не стали дожидаться даже внеочередных выборов президента, на которых Янукович гарантированно проигрывал кандидату от оппозиции, а пошли на госпереворот. Зачем, по-вашему, нужна была такая срочность?



Сергей ЗАГОРОДНЫЙ. Согласно договору 20 февраля о политическом урегулировании кризиса на Украине, подписанном при посредничестве министров иностранных дел Франции, Германии и Польши, досрочные президентские выборы должны были состояться не позднее декабря 2014 года. То есть реальная власть в руках Януковича оставалась еще почти 9 месяцев. А ведь народ требовал расследования - и немедленного! - массовой бойни на "майдане". И у лидеров "майдана" от одной этой мысли холодели затылки. Да и американкие кураторы понимали, чем могло обернуться это расследование. Поэтому Януковича им надо было свергать немедленно - и если не ликвидировать, как Каддафи, то хотя бы вытолкать за пределы страны. Что и было сделано, власть перешла в руки реальных организаторов бойни, которые ликвидировали все улики расстрелов, специальным законом запретили любые расследования против участников "евромайдана", а вину и ответственность за расстрелы свалили на Януковича. Сегодня эти обвинения против экс-президента Украины уже не звучат в Киеве даже со стороны Генпрокуратуры, так как не найдено ни одного доказательства. А вот свидетельства об обратном множатся.



"ЗАВТРА". Вы думаете, что вся правда об этих провокационных расстрелах когда-нибудь вылезет наружу?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Да вся мифология "евромайдана", прежде всего - миф о "Небесной сотне", уже трещат по швам. Украинский суд отказался заслушать свидетельские показания грузинских снайперов, завезенных туда с ведома Саакашвили. В книге приводятся свидетельства о том, как на "майдане" появились наемные киллеры из Прибалтики, Грузии, России, чем они были вооружены, об их участии в обстреле сил правопорядка.



"ЗАВТРА". Накаляется и социальная ситуация на Украине. Какие социально-экономические и политические перспективы вы видите сегодня у антироссийской и антирусской Украины?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Пока Украина живет за счет сверхэксплуатации своих граждан. Во-первых, через наращивание государственного долга. А во-вторых, за счет экспорта рабочей силы - не только на Запад, в Европу, но и на Восток, в Россию. Каждый год украинские "заробитчане", а их около 8 миллионов, переводят и ввозят в страну свыше 20 миллиардов долларов. Которые власти изымают в свою пользу через повышение цен и тарифов. А собственно украинская экономика и ее инфраструктура тем самым уничтожаются под корень. И эта социально-экономическая ситуация создается не просто так. При соответствующей информационной обработке, а ее нынешняя киевская власть ведет повсеместно и 24 часа в сутки без перерыва на выходные, украинской молодежи предложат деньги за службу в армии, которую оснастят современным оружием и бросят против Донбасса и России, - они и их семьи это предложение с радостью примут. И это - тот план, который "коллективный Запад" последовательно реализует применительно к Украине.



Есть еще один немаловажный момент, который, на мой взгляд, оказался отражен в этой книге. Украинский пример важен и для России, поскольку он показывает, что "пирамида власти" в постсоветских государствах, которая выстроена по одним и тем же "лекалам", имеет системные уязвимости и может быть обрушена почти мгновенно, буквально за несколько месяцев.



"ЗАВТРА". Спасибо, Сергей Борисович, за эту беседу!



Вопросы задавала Мартина Черковская



***



В ТД "Библио-Глобус" 2 апреля 2018 года в 19:00, состоится встреча читателей с Сергеем Заворотным и Алексеем Бердниковым по случаю выхода книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова".



Проезд: м. "Лубянка", ул. Мясницкая, 6/3 стр 1, магазин "Библио-Глобус", 2 уровень, зал № 13



Вход свободный Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522339980

Новости Казахстана

