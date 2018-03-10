Новые методы ведения войны. Часть I - А.Хутин

18:33 29.03.2018 Сегодня уместно говорить не только о суверенитете государственных границ, но и о суверенитете пространства смыслов, духовных символов, социально-культурного развития, отмечает эксперт



Эпоха, в которую мы живем, становится временем нового противостояния между геополитическими центрами, конкурирующими за влияние, ресурсы и рынки сбыта. В отличии от событий XX века, когда явным признаком такого противоборства становились военные конфликты, в современном мире особую роль играет фактор так называемой "мягкой силы" (soft power), когда превосходство над противником достигается преимущественно методами информационного, культурного и мировоззренческого воздействия.



Подобные методы уже доказали свою эффективность в период, непосредственно предшествовавший разрушению Советского Союза. Под воздействием "мягкой силы" общество лишается воли к сопротивлению и теряет способность защищать себя и свои ценности, проигрывая войну без единого выстрела. Оно разрушается, атомизируется, теряет сплоченность, превращаясь в хаотическую массу индивидуумов, лишенных чувства национального единства и осознания ценности единения вообще.



В таких условиях нуждается в переосмыслении само понятие государственного суверенитета, которое наполняется новыми гранями, приобретает новые измерения. Сегодня уместно говорить не только о суверенитете государственных границ, но и о суверенитете пространства смыслов, духовных символов, социально-культурного развития.



Сегодня под гуманитарным суверенитетом следует понимать совокупность культурных, религиозных, мировоззренческих и социально-психологических факторов, позволяющих народу и государству утверждать свою идентичность, избегать социально-психологической и культурной зависимости от внешних центров влияния, быть защищенным от деструктивного идеологического и информационного воздействия, сохранить историческую память, следовать своим идеалам и хранить верность своим ценностям и святыням.



Гуманитарный суверенитет России – это ее независимость, ее защищенность от воздействия "мягкой силы" (soft power), которая становится в XXI веке главным инструментом экспансии внешних сил, стремящихся к мировому господству.



Подобная экспансия несет опасность угроз и рисков, о каждом из которых стоит сказать особо. На первом месте стоит размывание цивилизационных границ, утрата цивилизационной идентичности и, как следствие, неизбежное встраивание в центр цивилизационной системы в качестве управляемого извне объекта.



В этой ситуации общество, научные объединения, представители политических и деловых элит должны прилагать усилия по сохранению нашей цивилизованной идентичности, о чем, в частности говорил Николай Яковлевич Данилевский – основоположник цивилизационного метода в исследовании истории. Не менее важен и вопрос укрепления патриотического самосознания народа, в особенности – молодежи и подрастающего поколения.



В условиях экспансии враждебных культурных смыслов велика опасность утраты чувства общности между людьми, разрушения основ национального единства. Альтернативой в этих условиях может быть формирование русского национального сознания, бережное отношение к традициям, культуре и на этой основе укрепление моральных и духовным устоев государства.



В условиях постиндустриального общества идеи, творчество, информация, духовная составляющая играет все возрастающую роль в решении задач, связанных с переделом карты мира, в резко обострившейся борьбе за мировое влияние и мировое господства. Мы являемся свидетелями и участниками мировой культурно-информационный войны, предполагающей систему мероприятий, при помощи которых завоевывается не только территориальное пространство, но и прежде всего, души людей, формируется мировоззрение, духовные ценности, ориентиры и т.п. Те или иные идеи и информация, вбрасываемые в общественное сознание, оказывая влияние на него, а также на чувства и действия объектов воздействия, имеют цель подавление, подчинение, осуществление манипуляторного воздействия на миллион людей чаще всего не подозревающих не только о целях и задачах этих манипуляций, тех ловушек и средствах, но и о том, что они являются объектом подобного воздействия.



Альтернативой подобному ходу событий должен стать осознанный выбор и путь к солидарному обществу, консолидированному на основе общих идеалов и неразрывности исторической традиции.



Особое внимание должно быть уделено постижению фундаментальных духовных основ политической и общественной жизни.



Нуждается в защите нравственное и ценностное содержание нашей культуры, наследие нравственных идеалов, доставшееся нам от предков.



Проблемы, обозначенные выше, представляют общественною значимость с конкретной практической точки зрения. Сегодня именно здесь проходят линии обороны, рубеж гуманитарного пространства нашего государства и нашей цивилизации.



Отметив в 2012 году – год русской истории, оглядываясь на пройденный нами 1150-летний исторической путь, мы еще раз с уверенностью говорим о присущей нам особой цивилизационной идентичности, о своей решимости следовать ей и бороться за нее. В ее основе лежат религиозные идеалы Православия, которое формирует ценностный взгляд на мир и дает импульс к поиску честных и нравственно обоснованных ответов на вызовы современности. Идя навстречу будущему, мы прямо говорим о своем праве на собственное мнение по ключевым вопросам глобальной политики, будь то кризис мировой экономики, экологический кризис, кризис международных институтов, соотношение моральных и юридический норм, роль религии в жизни общества.



Выработка собственных подходов по ключевым направлениям общественной жизни страны и готовность отставить их перед лицом внешних сил также становится дополнительным фактором гуманитарного суверенитета России. Главная наша задача состоит в том, чтобы сохранить историческую память народа, которая призвана обеспечить защиту как физический целостности, так и ее духовного суверенитета.



Современная политическая ситуация – накопление вооружений разных стран мира, наличие ядерных сил и средств у сильных государств, способных методично уничтожать все живое на Земле, – привели человечество к тому, что развязывание и ведение глобальных воин в традиционном их понимании становится абсурдным. На смену прежним методам ведения войн, захвата территории и ресурсов все активнее и увереннее выходят информационно-психологические, духовные, культурные методы ведения войны, приносящие те же результаты, но зачастую без единого выстрела.



Оксфордский словарь определяет манипуляцию как оказание влияния на людей или управление ими либо вещами, как скрытое управление или обработку.



Целью манипуляции, будь то государственные или политические институты, спецслужбы или средства массовой информации является программирование мыслей и действий масс, психологическое воздействие, позволяющее достигнуть того или иного стратегического результата, контроля за населением, его управляемости, послушания. Основные направление манипулятивного воздействия в военных целях определяет еще в VI веке до нашей эры китайский философ Сунь-цзы, который писал: "Разлагайте все хорошее, что имеется в стране вашего противника, вовлекайте видных деятелей врага в преступные предприятия; подвергайте критики престиж руководства и выставляйте его на позор общественности; не брезгуйте использовать в своих интересах сотрудничество с самыми подлыми и беспринципными людьми; разжигайте вражду среди граждан противника, сталкивайте молодежь со стариками; дезорганизуйте работу правительства; препятствуйте нормальному обеспечению вражеских войск, сейте в них неразбериху – прилагайте все усилия, чтобы обесценить традиции ваших врагов и подорвать их веру в своих богов, будьте щедры на обещания, подарки и деньги для привлечения сообщников в странах врага".



Как известно, война против нашей страны не заканчивалась и после 1945 года ни на минуту. Она приобрела другие форы. Вступая на пост президента США, Джон Кеннеди заявил прямо: "Мы не сможет победить Советский Союз в обычной войне. Это непреступная крепость. Мы можем победить Советский Союз только другими методами: идеологическими, психологическими, пропагандистскими, экономическими". На использование других методов ведения войны с Советским Союзом акцентировал Ален Даллес, директор Центрального разведывательного управления США сразу же после окончания Второй мировой войны в 1945 году. "Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей.



Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые… Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на Земле народа, окончательное угасание его самосознания.



Из литературы и искусства мы… постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием… тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низкие человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом всякой безнравственности.



В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеивается и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх… и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – все это мы будем ловко и незаметно культивировать.



И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище, найдет способ их оболгать и объявить отбросами общества…



Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением… Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, мы будем всегда главную ставку делать на молодежь станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем их них космополитов".



В этой войне участвуют авторы исторических исследований, учебников, извращая исторические факты, подменяя духовные ценности, они внушают людям и особенно молодому поколение ненависть к социализму, к своей стране, заставляют их на все смотреть глазами озлобленных лагерных стукачей, космополитов. Ложь о Сталине "демократы" превратили в модное оружие, которым была уничтожена Великая Держава. Но сможем ли мы восстановить разрушенное ими, если позволили им встать на нашу Страну, отравлять души людей?



Если воплотить рекомендации Аллена Даллеса относительно методов разложения и завоевания Советского Союза, которые он давал американскому правительству и спецслужбам вскоре после окончания Второй мировой войны, то станет видно, что все его послания и методики ведения информационно-психологической войны достались в наследство веку XX и особенно XXI от древнекитайской военной науки и стратегии, оказавшейся эффективной в наши дни.



Анатолий Хутин – доктор исторических наук, профессор, заместитель начальника отдела Аналитического управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, специально для Информационного агентства "Реалист"



Москва, 10.03.2018, Источник - realtribune.ru

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