Напрудил. КазСектор Арала возродил лично Елбасы, - казпремьер Сагинтаев

18:25 29.03.2018 Премьер-министр: Казахстанский сектор Арала возродился благодаря заботе Главы государства



Бюджет Аральского района увеличился в семь раз, за счет этого открыты новые производства и социальные объекты.



Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область провел встречу с общественностью и активом Аральского района по вопросам развития Северного Арала, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.



В ходе встречи обсуждены вопросы реализации проектов Северного Арала, развития сельского хозяйства, в т.ч. улучшения орошаемых земель.



На сегодняшний день реализуется комплекс мер по развитию экономики района. Бюджет Аральского района увеличился в семь раз, за счет этого открыты новые производства и социальные объекты. Международному Фонду спасения Арала, который был создан по инициативе Главы государства, исполнилось 25 лет. Это решение стало важнейшим событием не только для жителей Приаралья, но и для всей страны - казахстанский сектор Арала заново возродился.



Подробнее о проектах Северного Арала доложил аким Кызылординской области К. Кушербаев. По словам акима, благодаря улучшению экономики района за счет возрождения Арала в регион вернулись уехавшие на Каспий, Балхаш, Капшагай рыбаки.



По вопросам улучшения орошения земель с докладом выступил председатель Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства РК И. Абишев.



Также в ходе обсуждения с комментарием выступил ветеран труда, бывший министр рыбного хозяйства Казахской ССР К. Саржанов. Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522337100

Новости Казахстана

