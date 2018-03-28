 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.03.2018
21:35  Модернизируйся! Елбасы взбодрил молодых каз-патритов пламенной речью
20:35  Самурая век не долог... КырПоэта Ормукова вызвали в ГУВД Бишкека. Он вспорол себе живот в знак протеста
20:29  Шалаш Шаршеныча. Экс-президенту Атамбаеву в государственной резиденции "Ала-Арча" построили дачу
20:27  Автор книги "Бизнес по-казахски" Т.Акуов задержан в Караганде за мошенничество
20:25  В Узбекистане принят новый закон "О Службе государственной безопасности"
20:03  Скончался основатель казахстанской космонавтики академик Дробжев
19:23  Узбекистан покупает десять российских боевых вертолетов Ми-35
19:13  Кто и как "слил" Украину, - С.Заворотный
18:33  Новые методы ведения войны. Часть I - А.Хутин
18:25  Напрудил. КазСектор Арала возродил лично Елбасы, - казпремьер Сагинтаев
07:15  MаcMafia. РусОлигархи и "необъяснимое богатство": состоятельные россияне Лондона
06:50  На севере Афгана скопилось 3 тысячи боевиков джихада
06:45  В Узбекистане освобождены еще шестеро "узников совести". США их сразу по-"приветстволи"
06:42  Опять переворот. Беглому кандидату в президенты Киргизии Бабанову ГКНБ завело новое дело
06:39  Решен вопрос с отставкой Кемеровского губернатора Амана Тулеева
06:36  Египет три дня выбирал одного ас-Сиси, - "Къ"
06:30  Запад и Россия в шаге от киберкатастрофы, - Е.Пудовкин
06:28  В новой холодной войне РФ и Запада побеждает Китай, - А.Шарковский
06:25  Регион общих целей. Как Россия и ЕС могут сотрудничать в Центральной Азии, - Р.Саттаров
06:23  Есть ли будущее у коллективного руководства в Китае, - Н.Мухин
06:21  В Алматы начался суд над мега-бандой "Адыл Кытай"
01:29  Китай и уроки истории. Как новая мобилизация выводит КНР в мировые лидеры, - Ю.Тавровский
00:32  США предлагают Турции данайские дары, - С.Тарасов
00:27  Империя помоек. Путин, надевай спецодежду, начинай чистить Россию! - А.Проханов
00:20  В Ташкенте судят бывшего "смотрящего" по городу Ходжаева
00:14  Голос на глиняных ногах. Кто будет бороться за пост президента Украины через год, - Н.Подгорный
00:12  В ожидании сигнала "можно". Human Rights Watch - о свободе слова в новом Узбекистане
00:06  National Interest: Турция упустила из виду основную угрозу безопасности
00:01  Таджики Хуршед и Фарзон спасли более 50 человек из горящей "Зимней вишни" в Кемерово
Среда, 28.03.2018
22:38  Как меняется медийное пространство Казахстана? (часть 2)
21:07  Корейский полуостров разворачивается от войны к миру, - А.Воронцов
20:16  Недоросли виртуала. В Казахстане съезд елбасиного комсомола проходит в VR-очках
19:58  Кыргызстанский инвестор покупает московский ТЦ "Ривьера" за $400 млн
19:56  Кого в Кыргызстане можно причислить к оппозиции? Или ее нет? - М.Мусакеев
19:50  В Узбекистане решили радикально упростить налогообложение
19:47  "Афганская" конференция в Ташкенте прошла без иллюзий, - Le Monde
18:52  Генерал Нестеренко - первый командующий космодрома Байконур
18:15  В Кемерово теперь есть город маленьких ангелов…, - Э.Ханымамедов
15:33  Увы. Мамонтенка Любу не получается клонировать
10:33  Дефицит муки в Туркменистане: жители как в старину пекут хлеб из сорго
10:30  Кто растащил "Аскер Курулуш". В армии Кыргызстана опять выявлены миллионные хищения
10:28  17 переливов и 2 размыва. Потоп в Восточном Казахстане никак не заканчивается
10:26  Почему Россия не учится на ошибках Каддафи, - Л.Степушнова
10:12  Тропою Елбасы. Глава УкрМИД Климкин предлагает перевести на латиницу украинский, дабы де-русифицироваться
10:09  Аркадаг и Рухани подписали в Ашхабаде "программу", "план" и кучу "меморандумов"
09:38  Аркадагом создан ТуркмФонд "для проведения спортивных мероприятий на высоком организационном уровне"
09:35  КазВласти грозят заблокировать Facebook, Youtube и Twitter. Из страха перед "Демвыбором"
09:13  Даврон Саматов назначен главным ювелиром Узбекистана
09:11  Запад празднует победу над Путиным. Не рано ли? - "СП"
09:05  Бишкек. У главаря парт-парлам-фракции "Ата Мекен" Шыкмаматова отбирают депутатский мандат
08:58  "Уральские авиалинии": авиавласти Таджикистана выдавливают с рынка российских перевозчиков
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Напрудил. КазСектор Арала возродил лично Елбасы, - казпремьер Сагинтаев
18:25 29.03.2018

Премьер-министр: Казахстанский сектор Арала возродился благодаря заботе Главы государства

Бюджет Аральского района увеличился в семь раз, за счет этого открыты новые производства и социальные объекты.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область провел встречу с общественностью и активом Аральского района по вопросам развития Северного Арала, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В ходе встречи обсуждены вопросы реализации проектов Северного Арала, развития сельского хозяйства, в т.ч. улучшения орошаемых земель.

На сегодняшний день реализуется комплекс мер по развитию экономики района. Бюджет Аральского района увеличился в семь раз, за счет этого открыты новые производства и социальные объекты. Международному Фонду спасения Арала, который был создан по инициативе Главы государства, исполнилось 25 лет. Это решение стало важнейшим событием не только для жителей Приаралья, но и для всей страны - казахстанский сектор Арала заново возродился.

Подробнее о проектах Северного Арала доложил аким Кызылординской области К. Кушербаев. По словам акима, благодаря улучшению экономики района за счет возрождения Арала в регион вернулись уехавшие на Каспий, Балхаш, Капшагай рыбаки.

По вопросам улучшения орошения земель с докладом выступил председатель Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства РК И. Абишев.

Также в ходе обсуждения с комментарием выступил ветеран труда, бывший министр рыбного хозяйства Казахской ССР К. Саржанов.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522337100
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  