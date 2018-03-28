MаcMafia. РусОлигархи и "необъяснимое богатство": состоятельные россияне Лондона

07:15 29.03.2018 Расположенная за Кенсингтонским дворцом и охраняемая вооруженной полицией на контрольно-пропускных пунктах с обеих сторон - это улица, известная как "район миллиардеров", самая дорогая в Лондоне и, возможно, в мире.



Частная дорога, принадлежащая Crown Estates, трафик здесь низкий и медленный, а запрет на фотосъемку обеспечивается охранниками, которые следят за каждым домом.



На полпути по этой улице, под номером 16, находится викторианский особняк с 15-ю спальнями, который владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович купил в 2009 году за 97 миллионов фунтов стерлингов. Через дорогу в доме 15a живет второй богатейший человек Великобритании, украинский бизнесмен Леонид Блаватник, который в прошлом году был посвящен в рыцари за заслуги в филантропии.



Среди других соседей - стальной магнат Лакшми Миттал, наследница владельца "Формулы-1" Тамара Экклстоун и султан Брунея.



Абрамович - самый знаменитый российский олигарх, но в Лондоне ему не хватает кампании, пишет The Irish Times.



Алюминиевый магнат Олег Дерипаска владеет домом бывшего британского консерватора середины ХХ века по адресу Белгрейв-сквер 5, примерно в полутора километрах от дома Абрамовича.



И Абрамович, и Дерипаска фигурируют в списке российских олигархов, опубликованном Казначейством США в январе прошлого года в связи с новым законодательством о санкциях. При этом официальные лица подчеркнули, что их присутствие в списке не означает, что они стали объектом санкций.



После инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Cкрипаль и его дочь Юлия, усилилось давление на британское правительство, от которого требуют расследовать источник российского богатства в стране.



Несмотря на то, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решилась на высылку российских дипломатов, что, фактически, привело к заморозке взаимодействия на высоком уровне с Москвой, она не трогала богатство россиян, близких к Кремлю, в том числе потому, что они вложили значительные средства в лондонский рынок недвижимости.



Некоторые представители парламента уже давно настаивают на том, чтобы Британия расправилась с сомнительными российскими деньгами в Лондоне.



Итон-сквер в Белгрейвии стала настолько популярной среди богатых россиян, что стала известна как "Красная площадь". Многие объекты недвижимости были куплены анонимными компаниями, так что конечный бенефициар остается неизвестным.



И всему этому, кажется, приходится конец. Министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что ее ведомство проанализирует 700 виз, выданных до 2015 года состоятельным россиянам по программе Tier 1 (для инвесторов, вкладывающих в экономику страны не менее 2 млн фунтов).



Дорогая недвижимость



Рейчел Дэвис, руководитель отдела адвокации Transparency International, говорит, что его группа нашла собственность в Великобритании на сумму 4,4 млрд фунтов стерлингов, которая куплена с помощью капитала сомнительного происхождения. И пятая часть этой собственности принадлежит российским гражданам.



Мы глобальный финансовый центр, у нас есть тесные связи с такими юрисдикциями, как Британские Виргинские острова, Каймановы острова. У нас также есть множество услуг, которые предлагаются коррумпированным людям, которые могут захотеть потратить много денег.



С 2008 г. вообще почти никто не следил за деньгами, поступающими в Великобританию через недвижимость.



Так, например, богатые люди могут купить здесь дорогостоящие объекты, они могут заплатить деньги PR-компаниям, которые могут помочь отмыть репутацию, есть агенты по недвижимости, юристы, бухгалтеры, доверители и поставщики услуг компаний, которые помогут им потратить свои деньги



В период 2008-2015 гг. около 3000 человек с крупным состоянием, около четверти из них россияне, воспользовались Инвестиционной схемой первого уровня (Tier 1), созданной Гордоном Брауном.



Это означало, что, если у вас есть 2 миллиона фунтов стерлингов, вы могли их инвестировать в Великобританию, получить разрешение на временное проживание, а затем подать заявку на постоянное проживание через пять лет. А за 10 миллионов фунтов стерлингов ожидание сократилось было до двух лет.



До 2015 г. Министерство внутренних дел полагало, что банки проверяют источник денег при подобных сделках, в то время как банки считали, что это делает Министерство внутренних дел.



Роман Борисович, основатель ClampK, Комитета по законодательству против отмывания денег клептократами через недвижимость, проводит так называемые "kleptocracy tours", показывая недвижимость в Лондоне, купленную выходцами из России и имеющими связи с Кремлем.



Борисович говорит, что российских олигархов лешко отличить от честных бизнесменов.



Их богатство исходит от сделок с российским правительством. Они либо продавали что-то за огромные деньги в России, либо купили что-то за гроши в момент приватизации. Некоторым из них удалось сделать и то, и другое, купив за гроши и продав за целое состояние. Некоторые из них никогда не делали этого, и они просто работали всю свою жизнь в качестве правительственных чиновников и каким-то образом в процессе становились очень богатыми



Деньги отмываются, как правило, через Кипр, а затем Британские Виргинские острова, где создаются оффшорные компании, которые часто принадлежат оффшорным трестам, расположенным в таких местах, как Гибралтар. Уже тщательно очищенные эти деньги поступают в Лондон, где инвестируются в рынок недвижимости, причем россияне часто готовы платить намного больше за доступ к престижной недвижимости.



MаcMafia



Дело Скрипаля вновь открыло вопросы относительно более чем десятка подозрительных смертей россиян в Лондоне в последние годы, многие из которых связаны с организованной преступностью.



Еще до этого инцидента отношения между российскими деньгами в Лондоне и международной преступностью были подкреплены успехом сериала "МакМафия", который основывается на книге бывшего европейского корреспондента BBC Миши Гленни, выпущенной в 2008 г. Сериал рассказывает о сыне бывшего босса русской мафии, эмигрировавшего из России, который вырос в Великобритании и попал в преступный мир.



Гленни прослеживает происхождение отношений между российским государством, олигархами и организованной преступностью после первых шоков рыночной экономики, которые поразили страну после падения коммунизма.



"У России не было никаких институциональных инструментов для регулирования этой новой коммерческой среды. Суды не функционировали. Они не знали, что такое разрешение споров в бизнесе. И поэтому каждый, кто участвует в этой новой торговле, должен был использовать свои силы безопасности для обеспечения целостности своих деловых контрактов. Эти ребята были названы социологами частными правоохранительными органами, но они просто мафия", - говорит он.



Между тем, Лондон конкурировал с Нью-Йорком как финансовой столицей мира.



Гленни подчеркивает, что подобная схема вложения средств, полученных преступным путем, относится не только к выходцам из России, это общий тренд для всех, у кого есть деньги. Сейчас в Великобритании около 100 тысяч объектов недвижимости, владельцы которых так и не установлены.



При этом планы Лондона конфисковать определенные активы вызывают много вопросов. Гленни говорит, что эта мера окажется неэффективной, пока компании и собственность могут оставаться анонимными.



А если применять подобные меры против отдельных россиян, то Великобритания рискует получить огромные проблемы, так как в этом случае тысячи саудитов, китайцев и всех тех, кто инвестирует деньги в этой страну могут решить спрятать свои деньги получше, переместив их в другие государства.



То есть сейчас, учитывая планы по выходу Великобритании из ЕС, Мэй должна требовать прозрачности для всех поступающих денег в страну. Иначе последствия для Лондона выйдет далеко за рамки дипломатического скандала. Источник - ktovkurse.com

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