На севере Афгана скопилось 3 тысячи боевиков джихада

06:50 29.03.2018 В ШОС заявили о трех тысяч боевиков на севере Афганистана



На севере Афганистана находятся до 3 тысяч террористов, среди них 80% иностранцев, в том числе из РФ, стран Центральной Азии и Китая, заявил директор РАТС ШОС Евгений Сысоев, выступая на международной конференции по Афганистану в Ташкенте.



"Особое беспокойство вызывает ситуация в северных провинциях Афганистана, где, по имеющимся данным, сконцентрировалось до 3 тысяч террористов, среди них 80% иностранцев, в том числе выходцы из России, стран Центральной Азии, Китайской Народной Республики", - цитирует его слова РИА Новости.



По словам Сысоева, обстановка усугубляется тем, что в отличие от талибов, сторонники ИГпривержены идее создания очередного квазигосударства, так называемого вилаята харасан, с включением в его состав территорий Афганистана, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Индии и Центральной Азии.



Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ. Источник - ca-news.org

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