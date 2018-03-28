 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане освобождены еще шестеро "узников совести". США их сразу по-"приветстволи"
06:45 29.03.2018

Посольство Соединенных Штатов Америки в Ташкенте приветствовало освобождение из узбекских тюрем еще шестерых "узников совести".

Соединенные Штаты Америки приветствуют решение правительства Узбекистана освободить из тюрьмы шесть узников совести – журналиста Гайрата Михлибоева и активистов Юлдаша Расулова, Чуяна Маматкулова, Кудрата Расулова, а также сестер Мехринисо и Зулхумор Хамдамовых", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства США.

Бывший корреспондент газеты "Хуррият" Гайрат Михлибоев был арестован летом 2002 года. В феврале 2003 года он был обвинен в членстве в запрещенной религиозной партии "Хизб-ут-Тахрир" и приговорен узбекским судом к семи годам тюрьмы.

По такому же обвинению в сентябре 2002 года был приговорен к семи годам тюрьмы представитель Общества прав человека Узбекистана Юлдаш Расулов, который заявлял, что никогда не являлся членом "Хизб-ут-Тахрира", а напротив призывал людей выйти из рядов этой организации.

Активист из Касанского района Кашкадарьинской области Узбекистана Чуян Маматкулов был признан виновным в "посягательстве на конституционный строй", "похищении человека", "мошенничестве", "подделке документов" и "даче ложных показаний" и приговорил к десяти годам тюрьмы. Срок он отбывал в печально известной колонии "Жаслык".

В 2014 году ювелир из Намангана Кудрат Расулов был приговорен к тюремному заключению сроком на восемь лет за скачивание из Интернета фильма "Свобода невооруженного человека", в котором рассказывалось об оппозиционном политике Мухаммаде Салихе, а также книги под названием "Не угнетай и не соглашайся на угнетение". Тогда Расулова обвинили в "посягательстве на конституционный строй".

Источник - ca-news.org
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