Опять переворот. Беглому кандидату в президенты Киргизии Бабанову ГКНБ завело новое дело

06:42 29.03.2018 ГКНБ возбудил второе уголовное дело в отношении Омурбека Бабанова



Госкомитет национальной безопасности выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Омурбека Бабанова.



Как сообщили в ГКНБ, следствие по уголовному делу в отношении депутата Жогорку Кенеша Каната Исаева и других лиц завершено. Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, после дело будет передано в суд.



По данному уголовному делу задержаны и предъявлено обвинение 4 лицам, включая К.Исаева. Как сообщили в ГКНБ, они обвиняются в подготовке к насильственному захвату власти с участием сторонников кандидата в президенты Омурбека Бабанова под предлогом фальсификации итогов выборов в президенты.



В данное время уголовное дело в отношении самого О.Бабанова по факту приготовления к захвату власти и организации массовых беспорядков выделено в отдельное производство.



Следствие проводит все необходимые действия, в случае подтверждения полученных следственных показаний органы следствия ГКНБ рассмотрят вопрос привлечения к ответственности О.Бабанова. На сегодня он отсутствует на территории страны.



В данное время следствие продолжается.



Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Бабанова Омурбека Токтогуловича и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 ("Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя") и ч. 1 ст. 299 ("Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды") Уголовного кодекса.



По результатам доследственной проверки установлено, что 28 сентября 2017 года в ходе предвыборной агитации кандидат на должность президента О.Бабанов провел встречу с жителями микрорайона "Амир Тимур" (Он-Адыр) города Ош, преимущественно узбекской национальности. "Выступая перед собравшимися с публичной речью, О.Бабанов, с целью получения голосов узбекской части населения, высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению", - говорилось в сообщении Генпрокуратуры.



Проведенной комплексной филолого-политологической экспертизой установлено, что указанные публичные высказывания О.Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти. Также, в соответствии с заключением государственной судебно-экспертной службы установлено, что в данном выступлении, опубликованном в электронных средствах массовой информации, признаков монтажа не обнаружено. Источник - svodka.akipress.org

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