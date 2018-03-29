 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Египет три дня выбирал одного ас-Сиси, - "Къ"
06:36 29.03.2018

В стране подводят итоги перевыборов президента ас-Сиси

В Египте вчера завершились трехдневные президентские выборы, итоги которых будут объявлены 2 апреля. Несмотря на то что их победителем будет назван действующий глава государства Абдель-Фаттах ас-Сиси, главная интрига состоит в том, получит ли "сильная рука" Египта по-настоящему всенародную поддержку, подтверждающую, что его политике нет альтернативы. Для того чтобы сплотить массы вокруг национального лидера, в ходе прошедшей кампании власти активно взывали к сознательности граждан, использовали патриотические лозунги и призывали противостоять давлению Запада. С подробностями из Каира - корреспондент "Ъ" Марианна Беленькая.

Перекрытые улицы и музыка. По этим признакам в Каире можно было найти избирательные участки, которые охраняли военные в полной боевой выкладке.

Пока избирательные участки находились в готовности зафиксировать волю избирателей и отразить атаки воображаемого противника, по центральным районам Каира в течение трех дней разъезжали машины с громкоговорителями, из которых звучали патриотические песни и призывы проголосовать.

Несмотря на то что такие действия могли быть квалифицированы как нарушение закона о выборах, по улицам египетской столицы фланировали группы молодых людей в белых футболках с надписями: "Египет прежде всего! Голосуй! Участвуй!".

Впрочем, при всей навязчивости избирательной агитации она носила локальный характер - охватить всех избирателей у властей, судя по всему, физически не хватило ресурсов и средств.

Так, в египетской столице были целые районы, где за десять минут езды на машине можно было не встретить ни одного плаката с кандидатами. В этом состояло принципиальное отличие нынешней кампании от эпохи президента Хосни Мубарака, когда предвыборные постеры встречались на каждом шагу.

Однако, как и в свое время Хосни Мубарак, бесспорным фаворитом нынешних выборов был действующий глава государства Абдель-Фаттах ас-Сиси, которому просто предстояло пройти формальную процедуру переизбрания на второй срок. Его преимущество по количеству средств наглядной агитации было подавляющим: на 30 плакатов с президентом ас-Сиси приходился один плакат с его номинальным соперником, лидером партии "Аль-Гад" Мусой Мустафой Мусой.

Активную поддержку генералу ас-Сиси всячески демонстрировал бизнес. "Семья такая-то с президентом",- гласили надписи на плакатах представителей делового сообщества, спешивших публично заявить о своей лояльности.

"За последние годы я ни разу не голосовал, а завтра пойду, чтобы поддержать президента",- рассказал "Ъ" сотрудник местной авиакомпании Тарек Абдалла. "Мы должны показать Западу, что народ Египта делает свой выбор",- продолжает собеседник "Ъ".

Официальные результаты голосования и цифры явки станут известны только 2 апреля. Местные СМИ сообщают, что наибольшая активность избирателей была зафиксирована в провинции Северный Синай, где в феврале началась масштабная операция против террористов, а также в сельских районах. В Каире ситуация зависела от участка - где-то члены избирательной комиссии не успевали присесть, где-то откровенно скучали.

Хотя отдать свой голос официально можно только по месту регистрации, желающие могли заблаговременно поменять участок.

Прошедшее голосование контролировали судьи, в задачу которых входила сверка списков избирателей, выдача бюллетеней и подведение итогов. Судейский институт в Египте считают независимым и беспристрастным. С тех пор как судьям, а не местным чиновникам был поручен контроль над выборами, стало меньше сомнений в итогах голосования. Так, если во времена Хосни Мубарака явка на референдумах, по утверждению президента, легко переваливала за 80%, то после его свержения она не достигала 50%. Это свидетельствует об эффективности работы судей, которые не позволяют идти на приписки.

В то же время избежать пресловутых "каруселей", когда избиратели голосуют по несколько раз, помогал проверенный способ - после того как избиратель опускал бюллетень в урну, он должен был обмакнуть один из пальцев в несмываемые чернила.

Неудивительно, что сотрудники госучреждений еще в первый день полосования гордо демонстрировали друг другу измазанный чернилами палец. Согласно египетскому законодательству, за неучастие в выборах без уважительных причин положен штраф в 500 египетских фунтов (около $30), однако эта статья закона активно не применяется.

Многие владельцы предприятий привозили своих рабочих голосовать организованно. В связи с этим нередко на участках образовывались очереди из усталых мужчин в грязных галабеях - традиционной одежде бедняков. Одна из таких групп на глазах корреспондента "Ъ" стройными рядами отправилась на участок, выкрикивая лозунги о любви к родине. Казалось, что они идут не голосовать, а собираются брать штурмом местную школу.

Организованно пришли голосовать и сотрудники старейшего исламского университета "Аль-Азхар". С утра в понедельник они собрались в районе площади Тахрир, ставшей символом египетской революции, чтобы всем вместе отправиться на избирательный участок. "Мы отдаем свой голос Египту",- заявил "Ъ" один из работников университета "Аль-Азхар".

"Я пошел на выборы, чтобы выиграть, я понимаю, что конкурирую с президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси, который многого добился. Но у меня хорошая программа, которая может изменить жизнь египтян",- заверял "Ъ" Муса Мустафа Муса, который ранее был сторонником президента ас-Сиси и официально зарегистрировался в качестве кандидата накануне голосования, за 15 минут до закрытия избирательной комиссии.

На вопрос о своих шансах на победу Муса Мустафа Муса заявил "Ъ", что надеется получить больше 50% голосов, но при этом не может скрыть улыбку, понимая всю неправдоподобность своего утверждения. По его словам, он до последнего надеялся, что у президента ас-Сиси появятся достойные конкуренты, в том числе бывший премьер-министр Ахмед Шафик.

"Когда в итоге никто не решился на участие в выборах, я выдвинул свою кандидатуру, чтобы избежать обвинений Египта в том, что у нас не демократические выборы, а референдум",- пояснил он свое выдвижение.

Партия "Аль-Гад", которую представляет Муса Мустафа Муса, насчитывает примерно 120 тыс. членов, в парламенте у нее всего три депутата. Одна из первых оппозиционных партий Египта, "Аль-Гад" не имеет никакого влияния, впрочем, как и другие египетские партии. Еще одна оппозиционная партия "Ат-Тагамму", представленная в парламенте двумя депутатами, на прошедших выборах поддержала кандидатуру президента ас-Сиси.

"Это никакие не выборы, реальной конкуренции нет",- посетовал в беседе с "Ъ" лидер внепарламентской Социалистической партии Ахмед Бахаэддин Шаабан.

Впрочем, больше ни от кого подобных утверждений корреспондент "Ъ" не услышала.

Марианна Беленькая

№53 от 29.03.2018, стр. 6

Источник - Газета "Коммерсантъ"
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