Запад и Россия в шаге от киберкатастрофы, - Е.Пудовкин

06:30 29.03.2018 Великобритания включается в гонку технологичных вооружений



В Великобритании опубликован новый обзор национальной безопасности. Его главной особенностью стала комплексность: впредь Британия собирается бороться не только с военными угрозами, но и с вызовами в информационной сфере и киберпространстве. Тогда как гибридная война между РФ и Западом уже началась, процедуры для пресечения ее эскалации пока не обговорены, говорят эксперты. И предупреждают о рисках возникновения на этой почве масштабного конфликта.



В новом обзоре были учтены гибридные и террористические атаки, которым Британия подверглась в течение последних лет. В этот перечень входят и нападения исламистских радикалов на граждан в Лондоне и Манчестере, и отравление экс-полковника ГРУ и двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором власти королевства обвинили Россию.



"Все эти инциденты продемонстрировали, что наша национальная безопасность во многом зависит от того, насколько эффективно мы можем мобилизовать механизмы защиты сразу в нескольких областях", – утверждает премьер-министр Тереза Мэй в предисловии документа. Мэй заверила, что впредь Британия будет готова задействовать для своей защиты не только армию и полицию, но также и "новейшие технологические разработки", "экономические рычаги" и свое культурное влияние.



О необходимости переоценки вызовов национальной безопасности Мэй утверждала еще осенью 2016-го – всего через несколько месяцев после того, как она оставила пост главы МВД и заняла кресло премьера. Согласно документу, Британия готова подавлять новые очаги дестабилизации, которым силовики до сих пор не уделяли пристального внимания. Речь идет, в частности, об угрозах в киберпространстве, дезинформации и поступающем в Британию крупном капитале преступного происхождения.



Одной из главной угроз безопасности королевства в этих сферах назвали Россию. Так, накануне публикации обзора об угрозе вывода из строя британских спутников, в том числе путем кибератак со стороны РФ, заявил главный маршал авиации сэр Стивен Хиллер. "Конечно, я не предсказываю начала войны в космосе, но существует риск, что нас могут лишить права пользоваться некоторыми возможностями в этой сфере", – сказал Хиллер, подчеркнув, что "мы должны быть готовы отразить такую угрозу".



Вывод из строя важных элементов инфраструктуры – одна из главных угроз, которая с недавнего времени стала беспокоить силовиков западных держав – и Британия здесь не является исключением, подтвердил в беседе с "НГ" профессор кафедры международной безопасности в Университете Бата Дэвид Галбрэт. "Доказательством, что эта проблема остается актуальной, является, к примеру, атака на электроэнергетическую систему в Украине (в которой на Западе обвиняют РФ. – "НГ")", – заметил он.



Впрочем, утверждает Галбрэт, средствами для нанесения подобных атак владеет не только Россия, но также США, Израиль и "с большой долей вероятности" сама Британия. "Пока что такие возможности остаются главным способом сдерживания РФ – она должна понимать, что столкнется с ответом, если решит навредить Британии или другому члену НАТО", – заявил аналитик.



В то же время новый виток противостояния Запада и РФ требует срочного принятия мер по созданию допустимых правил игры и открытия конфиденциальных каналов, которыми могут пользоваться стороны в случае внезапного конфликта, предупреждает Галбрэт. "Самый опасный период – это та стадия холодной войны, когда правила игры сторон еще не оговорены. Чтобы добиться атмосферы взаимного доверия, Западу и РФ нужно как можно скорее привнести в свои отношения большую долю прозрачности", – подчеркнул он.



При этом киберпространство – лишь одна из сфер, в которой, по мнению британцев, Россия оказывает неблаготворное влияние на Запад и Британию. Опасность представляют и действия Москвы, направленные на дезинформацию – как онлайн, так и через традиционные СМИ, а также ее экономическая деятельность. Отсюда намерение королевства тщательнее проверять инвесторов из России и активнее использовать инструменты своей "мягкой силы".



Взгляд на экономическую и культурную сферу через призму безопасности – неизбежное следствие военного противостояния государств, утверждает Галбрэт. "Как пример, можно посмотреть на отношения США и Китая, где их противоречия проявляются не только в противостоянии в Южно-Китайском море, но и в культурных и экономических плоскостях, – рассказал эксперт. – Что касается отношений РФ и Соединенного Королевства, мы думали, что конец холодной войны сплотит нас вокруг общих ценностей и норм, но такие надежды не оправдались".



28.03.2018

Евгений Пудовкин Источник - ng.ru

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