В новой холодной войне РФ и Запада побеждает Китай, - А.Шарковский

06:28 29.03.2018 Россия в одиночку противостоит многочисленной коалиции развитых стран



Новая холодная война между Западом и Россией имеет ранее невиданные черты, но в целом похожа на ту первую, которую переживал мир с 1946 по 1991 год. Лондон инициировал очередной виток ее эскалации, уже более 25 стран заявили о высылке российских дипломатов. В ответ на создание Россией сверхмощного оружия Америка вновь собирается милитаризировать космос. Похоже, дипломатический конфликт Москвы и Запада будет в ближайшее время только нарастать. Официальный Вашингтон уже предупредил своих московских коллег, что США не потерпят ответных действий на высылку дипломатов со стороны РФ.



Холодная война проявляется буквально во всем. При этом в авангарде противостояния далеко не всегда находятся военные. Хотя и здесь все не однозначно. К примеру, по вопросам урегулирования спорных ситуаций в Сирии налажена прямоточная связь между военными ведомствами США и РФ, общение происходит и на самом высоком уровне, включая глав российского Генштаба и объединенного комитета начальников штабов США. К этому стоит добавить, что в Америке, так уж сложилось исторически, генералы зачастую исполняют роль шоуменов. Таков был и председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в своем очередном выступлении перед Сенатом США. Его речь изобиловала пугающими признаниями и неожиданными выводами. Он вещал, что Вашингтон не обладает средствами защиты, способными противостоять новым образцам вооружений, созданным в РФ и КНР, а контрмерой может быть только глобальная ядерная война. Хайтен, в частности, сказал: "И Россия, и Китай агрессивно внедряют гиперзвуковые разработки и добиваются успехов в соответствующих программах. Мы наблюдали, как они тестируют их. В США гиперзвуковое оружие находится либо на стадии концепта, либо на этапе тестирования. Единственное, что Вашингтон может противопоставить, – удар возмездия нашей ядерной триадой". Разволновавшихся сенаторов он пытался успокоить фразой: "Кстати, они (русские. – "НГ") не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути". Далее последовало предложение сосредоточиться на средствах космического базирования для предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов.



Многие западные аналитики считают, что отправной точкой нового витка напряженности стали слова президента РФ Владимира Путина: "Ни у кого нет такого оружия, как у России, а когда появится, наши ребята придумают что-то новое". И только затем последовало заявление Соединенных Штатов, что у них есть чем ответить Москве. Далее главное веское слово произнес президент США Дональд Трамп: "Мы создаем Космические силы, это грандиозно". Похоже, мир возвращается на круги своя, в состояние вновь раскручиваемой гонки вооружений.



Возникает ощущение дежавю. Западные СМИ снова упражняются в публикации материалов о коварстве русских, их российские коллеги не остаются в долгу. Эксперты той и другой стороны вещают о слабости противника и своем всестороннем превосходстве, политики и официальные лица разглагольствуют в том же ключе. Запад и Москва погрязли в потоке взаимных обвинений. Слова: диалог, справедливость, сдержанность – забыты? Нечто подобное наблюдалось в прошлом веке, перед началом Второй мировой войны. С той разницей, что тогда на планете не было оружия, обладающего разрушительной силой, способной уничтожить все живое на Земле, и сейчас не Советский Союз, а одинокая, экономически слабая Россия противостоит коалиции развитых стран. Запад ликует, прославляя свое единство, а ощетинившаяся своим супероружием Москва оказалась загнанной в угол.



И на этом фоне все заметнее роль третьего участника новой холодной войны. Кто может оспорить тот факт, что Китай является ядерной и космической сверхдержавой? Более того, он уже опередил США в экономическом развитии, создал мощнейшие вооруженные силы и наряду с Россией обладает гиперзвуковым оружием. В отличие от Москвы Пекин умудряется откровенно не наступать на мозоли Вашингтона, явно не вторгается в зоны интересов США, при этом планомерно распространяет свое влияние по всему миру. Оно главенствует и в Азии, и в Африке, и в Южной Америке. Россия в своем противостоянии с Западом, в общем-то, льет воду на китайскую мельницу, но рассчитывать на союзнические отношения с ним не может. Поднебесная в конечном счете учитывает только свои собственные интересы, о чем Си Цзиньпин откровенно сказал в докладе на XIX съезде КПК. Все идет к "великому возрождению китайской нации". Кстати, в Пекине говорят, что США в военном (стратегическом) смысле буквально окружили Китай, который, несмотря на происки врагов, уверенно идет к мировой гегемонии, а китайская армия – самая сильная в мире.



Главным сдерживающим фактором, препятствующим переходу новой холодной войны в горячую стадию, по-прежнему являются стратегические ядерные силы ведущих мировых экономик – Китая, США и нищей, но гордой и воинственной России. При этом Вашингтону приходится учитывать географическую близость РФ и КНР. Пекину явно не понравится, если Америка решится нанести по России опережающий массированный ядерный удар. Стоит ли опасаться третьей мировой бойни? И да и нет. В США генералам позволяют говорить, но решение принимают политики, а их ни в коем случае нельзя заподозрить в суицидальных наклонностях. Москва способна на первый удар, но экономически большую войну не потянет, а Пекин и без нее спокойно завоевывает мир. Но свои коррективы в ход развития событий может внести его величество случай.



29.03.2018

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО Источник - ng.ru

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