В Алматы начался суд над мега-бандой "Адыл Кытай"

06:21 29.03.2018 В Алматы начался суд по делу из 153 томов и с 500 свидетелями











В Алматы в специализированном межрайонном суде по уголовным делам 28 марта начались предварительные слушания по делу 12 подозреваемых участников и лидера предполагаемой преступной группировки, называемой "Адыл Кытай".



Уголовное дело состоит из 153 томов, по делу проходят около 500 свидетелей. Подсудимым предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе об организации преступного сообщества, убийстве, мошенничестве и даче взятки. Дело рассматривается под председательством Бакытхана Бакырбаева.



В мае прошлого года комитет национальной безопасности заявил о задержании в Алматы бывшего начальника Ауэзовского РУВД Касабекова по подозрению в "покровительстве" преступной группе и нескольких подозреваемых в участии в преступной группе.



Задержанные предполагаемые члены преступной группы, как заявил комитет, якобы занимались вымогательством денежных средств с предпринимателей, организацией каналов контрабанды через государственную границу Казахстана и Китая и другими преступлениями, включая похищение людей и заказные убийства.



В ноябре Касабеков был признан виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями и приговорен к пяти годам тюрьмы. Источник - centralasian.org

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