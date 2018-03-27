США предлагают Турции данайские дары

00:32 29.03.2018 Анкара, Москва и Тегеран сверяют часы в преддверии саммита глав государств



Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели очередной телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба российского президента, они обсудили подготовку к саммиту лидеров России, Турции и Ирана по Сирии. При этом Эрдоган выразил глубокие соболезнования нашей стране в связи с трагедией в Кемерово, передал слова поддержки родным и близким погибших.



Добавим, что ранее Анкара отказалась солидаризироваться с Лондоном в связи с инцидентом в Солсбери, не стала присоединяться к западным санкциям, что, по оценке турецкого издания Haber7, "является демонстрацией того, что Турция - это независимое и суверенное государство, которое само формирует свою политику". При этом многие в Турции восприняли такую акцию Эрдогана как "повышающую его внутренний и международный имидж", а его телефонный звонок в Москву, которая находится под давлением Запада - как проявление еще и человеческой солидарности с президентом и гражданами России. Вот почему готовящийся второй саммит Турция - Россия - Иран приобретает особый смысл. Он, как пишет израильская газета The Jerusalem Post, демонстрирует то, что "Вашингтон остается за бортом" и "вполне возможно, после разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) именно такие региональные державы, как Россия, Турция и Иран будут диктовать свои условия игры".



Вероятность такого развития событий представляется реальной по нескольким причинам. Три государства - участники астанинского процесса по сирийскому урегулированию находятся под жестким давлением Запада, а против Москвы и Тегерана применены санкции. По мнению турецкого издания Daily Sabah, "цель, которую обозначили США - вывести Анкару из альянса, но это не удается из-за американской позиции по сирийским курдам". Эрдоган продолжает обвинять Вашингтон в невыполнении обещаний касательно отвода сил их партнеров - курдских Отрядов народной самообороны и бойцов Демократических сил Сирии - из районов, освобожденных от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом на курдском направлении позиции Турции, России Ирана становятся более гармоничными. Более того, Анкара, Москва и Тегеран не скрывают того, что выступают против военного присутствия американцев в Сирии и их стремления остаться там надолго.



Поэтому полагаем, если на предстоящем саммите главам Турции, России и Ирана удастся согласовать позиции по этому вопросу, такое решение придется на пик негативных взаимоотношений участников альянса с коллективным Западом под предводительством США. Это первое. Второе. Не исключено, что в мае американский президент Дональд Трамп объявит о выходе из ядерного соглашения с Ираном, что резко осложнит ситуацию в регионе. Сенатор-республиканец Боб Коркер, который является председателем комитета по иностранным делам, заявил следующее: "Иранская сделка станет еще одной проблемой, которая появится в мае, и не похоже, что соглашение будет расширено. Президент, вероятно, выйдет из него, если нашим европейским коллегам не удастся изменить рамки сделки. Мне кажется, что у них не получится. Ситуация может измениться в течение двух недель после 12 мая". В этой связи Анкаре и Москве придется определяться со своими дальнейшими действиями на Ближнем Востоке в целом, а не только в Сирии.



Уникальность ситуации заключается в том, что Турция остается членом НАТО и участником возглавляемой американцами международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому дальнейшая тактика и стратегия действий Анкары в регионе остается неизвестной. Пока вырисовывается только один сценарий. Идя на конфронтацию с Тегераном, американцы, как считает представитель турецкого президента Ибрагим Калын, "будут стремиться остаться в Сирии в качестве противодействующей силы против Ирана", а сама Сирия может превратиться в долгосрочную зону прокси-войны со многими новыми фронтами. В то же время, утверждает The Wall Street Journal, Вашингтон намерен "продавливать" Анкару, чтобы заставить ее в Сирии на иранском направлении играть только по американским правилам. Не случайно Эрдогана на Западе называют уже "лидером, опьяненным властью", обвиняют в том, что он "идет на поводу у Путина и разваливают южный фланг НАТО".



На днях издание сообщило, что американские военные резко сократили число боевых операций на турецкой авиабазе Инджирлик и намерены уменьшить свое присутствие в данном районе, хотя эту информацию опровергает центральное командование США (CENTCOM). Но турецкие чиновники подтверждают, что "обсуждение о продолжении использования американцами Инджирлик" идет, что, по их словам, является "необходимым для смягчения любого воздействия потенциальной утраты способности вести операции с базы". Сейчас складывается ощущение, что Вашингтон находится в фазе выработки долгосрочной стратегии в отношении Анкары. А пока суть да дело, министр обороны США Джим Мэттис призывает Турцию "сфокусироваться в Сирии на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не с сирийскими курдами". Но это временно. Не исключено, что Вашингтон предложит Анкаре какие-то "преференции", и только время покажет, примет ли Турция и переживет ли она "новые геополитические соблазны".



Другое дело, если Москва, Анкара и Тегеран преодолеют дары данайцев и будут двигаться в сторону формирования стратегического военно-политического союза, преодолевая объективные и субъективные препятствия на этом пути, выстраивая такую связь, которая могла бы стать "началом прекрасной дружбы". Если им втроем удастся реализовать заявленные намерения по установлению и поддержанию стабильности в регионе и не в узкокорыстных, а в общих интересах, то, быть может, долгожданные мир и процветание действительно воцарятся на этой земле.



Станислав Тарасов Источник - REGNUM

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