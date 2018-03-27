 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.03.2018
01:29  Китай и уроки истории. Как новая мобилизация выводит КНР в мировые лидеры, - Ю.Тавровский
00:32  США предлагают Турции данайские дары
00:27  Империя помоек. Путин, надевай спецодежду, начинай чистить Россию! - А.Проханов
00:14  Голос на глиняных ногах. Кто будет бороться за пост президента Украины через год, - Н.Подгорный
00:12  В ожидании сигнала "можно". Human Rights Watch - о свободе слова в новом Узбекистане
00:06  National Interest: Турция упустила из виду основную угрозу безопасности
00:01  Таджики Хуршед и Фарзон спасли более 50 человек из горящей "Зимней вишни" в Кемерово
Среда, 28.03.2018
22:38  Как меняется медийное пространство Казахстана? (часть 2)
21:07  Корейский полуостров разворачивается от войны к миру, - А.Воронцов
20:16  Недоросли виртуала. В Казахстане съезд елбасиного комсомола проходит в VR-очках
19:58  Кыргызстанский инвестор покупает московский ТЦ "Ривьера" за $400 млн
19:56  Кого в Кыргызстане можно причислить к оппозиции? Или ее нет? - М.Мусакеев
19:50  В Узбекистане решили радикально упростить налогообложение
19:47  "Афганская" конференция в Ташкенте прошла без иллюзий, - Le Monde
18:52  Генерал Нестеренко - первый командующий космодрома Байконур
18:15  В Кемерово теперь есть город маленьких ангелов…, - Э.Ханымамедов
15:33  Увы. Мамонтенка Любу не получается клонировать
10:33  Дефицит муки в Туркменистане: жители как в старину пекут хлеб из сорго
10:30  Кто растащил "Аскер Курулуш". В армии Кыргызстана опять выявлены миллионные хищения
10:28  17 переливов и 2 размыва. Потоп в Восточном Казахстане никак не заканчивается
10:26  Почему Россия не учится на ошибках Каддафи, - Л.Степушнова
10:12  Тропою Елбасы. Глава УкрМИД Климкин предлагает перевести на латиницу украинский, дабы де-русифицироваться
10:09  Аркадаг и Рухани подписали в Ашхабаде "программу", "план" и кучу "меморандумов"
09:38  Аркадагом создан ТуркмФонд "для проведения спортивных мероприятий на высоком организационном уровне"
09:35  КазВласти грозят заблокировать Facebook, Youtube и Twitter. Из страха перед "Демвыбором"
09:13  Даврон Саматов назначен главным ювелиром Узбекистана
09:11  Запад празднует победу над Путиным. Не рано ли? - "СП"
09:05  Бишкек. У главаря парт-парлам-фракции "Ата Мекен" Шыкмаматова отбирают депутатский мандат
08:58  "Уральские авиалинии": авиавласти Таджикистана выдавливают с рынка российских перевозчиков
08:53  Экс-председателя Военного суда Киргизии Ашымбекова объявили в розыск, как взяточника и вымогателя
08:46  Китай атаковал США на нефтяном фронте . Шанхайская биржа начала торговать "черным золотом" за юани
08:27  Бывший зампред Центробанка Узбекистана от СНБ Акмалов задержан по делу экс-генпрокурора Кадырова
08:17  Победа за идентитизмом! - лидер северо-итальянских сепаров Маттео Сальвини (интервью)
08:16  В Самарканде начат выпуск грузовиков КАМАЗ
08:12  "Талибан" не подпустили к миротворчеству. Странная афганская мирно-пафосная конференция в Ташкенте, - "Къ"
08:09  "Сила Сибири" уходит в песок. Китайцы наращивают производство сланцевого газа, - "НГ"
08:03  Кого привозил в Пекин северокорейский бронепоезд. Ким Чен Ын нуждается в помощи КНР перед встречей с Трампом
00:44  Главари хаоса. Украина разделилась на бандитов и тыловых крыс, - Борис Джерелиевский
00:36  Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку
00:33  КазЗомби-экономика и синдром Харви Вайнштейна, - Д.Сатпаев
00:20  Антикультура как часть замысла. Когда наступает Новый мировой порядок, - Д.Рюриков
00:16  Джон Болтон в администрации США – предвестие большой войны на Ближнем Востоке? - Д.Минин
00:15  Вашингтон движется к отказу от политики одного Китая, - В.Пироженко
00:07  Китай запустил убийцу нефтедоллара
Вторник, 27.03.2018
23:31  В Казахстане попытались "технично" прихлопнуть сайт Ratel.kz
20:32  Темная сторона Дохи. Катар демонстрирует гибкость, но долго к этому готовится, - Е.Сатановский
20:13  Казахстан проиграл молдавскому олигарху Стати еще один суд на $520 млн
19:13  Талибы подорвали ЛЭП Узбекистан-Кабул
17:12  Кыргызстан просит "Русгидро" отозвать иск по Верхненарынскому каскаду ГЭС
16:16  Мирзиеев в Душанбе. Долгожданный визит и таджикско-узбекские отношения, - Р.Г.Абдулло
13:00  Китай готов "выбить Вашингтону зубы", - И.Данилов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Империя помоек. Путин, надевай спецодежду, начинай чистить Россию! - А.Проханов
00:27 29.03.2018

Империя помоек
Президент Путин, надевай спецодежду, начинай чистить Россию!

Александр Проханов

Свалки движутся по России. Из деревень, поселков, малых и больших городов, они сползаются, увеличиваются в размерах, превращаются в горы, затмевают собой небоскребы. Шевелящиеся, зловонные, погребающие под собой зеленые луга, синие озера, арктические сверкающие льды… Уже не видны дали, не видны сияющие звезды. Свалки совокупляются, размножаются, плодят семейства, архипелаги. На этих свалках - осколки бутылок и целлофановые пакеты, обертки от пельменей и объедки рыбин. Из свалок торчат обломки памятников вождям, отрубленные бронзовые головы царей. На свалках - ракеты и спутники, не умеющие взлететь в небо, старые дома с оборванными обоями и шевелящимися клопами.

В этих свалках - исторические события, от которых никак не умеем отлепиться и которые своей гнилью загромождают пространство современной истории. В этих свалках - репутации казнокрадов, строящих дворцы на Лазурном берегу. Но и там настигают их свалки. В свалках - обветшавшие теории, которые десятилетиями засоряют экономические форумы и создают ложных кумиров. В этих свалках - неработающие заводы и нелетающие самолеты, непишущие писатели и немолящиеся священники. Русская свалка грандиозна, необъятна. Она, как новое оледенение, покрывает собой пространство России. Свалка дышит, хлюпает, выбрасывает из своих черных ноздрей ядовитый дым и зловонные газы. В ней разлагаются трупы, живет множество странных, неведомых доселе существ: головастиков, долгоносиков, сороконожек, кусачих паучков. Все это пропитано ядом, жалит, язвит.

В этих свалках - сквернословия, которыми полнятся произведения модных писателей и песни модных певцов. На свалках - ненависть одного человека к другому, безграничная алчность и стяжательство, величие одних, основанное на попрании других. Эта свалка проникает в души, в разум. Заглатывает политиков, погребает под собой духовидцев. Эта свалка - от Смоленска до Владивостока, от Ростова-на-Дону до Северного полюса. Как быть с этой свалкой? Как жить рядом с ней и в ней? Самому превратиться в гнилую слизь или падаль, захлебнуться мерзкой жижей, задохнуться зловонными выхлопами?

Эта свалка, казалось, вчера еще незаметная, вдруг открылась во всей своей очевидной жути сразу после выборов президента. Президент, победивший на выборах своих конкурентов, в том числе и шутовских, сбросив их на свалку, только увеличил объемы мусора, который заполонил Россию. Теперь ему придется бороться не с Собчак, не с англичанкой Мэй, не с нехваткой денег в бюджете. Ему придется бороться с этой чудовищной свалкой, которая надвинулась на Россию, надвинулась на Кремль, надвинулась на рабочий кабинет президента. Эти отходы человеческой материи, этот мусор человеческих отношений преодолимы. Всю жизнь человечество борется с отходами, которые достались ему от животной и звериной поры, когда скрежетали челюсти, рыдали возводимые на костер, беззвучно плакали униженные и оскорбленные.

Священник, принимая исповедь, берет на себя людские грехи, людские мерзости, людские страдания, перерабатывает их, освобождая прихожанина от грехов, давая ему возможность жить дальше. Литература во все времена уничтожает отходы, отделяет гнилое от целостного, подвиг от подлости, возвышенную жертву от темного предательства.

Россия - страна, во все века берущая на себя тьму мира, всю страшную мировую злобу, все мировые козни и напасти, которые движутся сюда то с войсками Наполеона, то с армией Гитлера. И ценою страшных жертв, ценою жизни самых лучших и прекрасных своих сыновей, Россия перерабатывает эти отходы, превращая тьму в свет. Господь Бог, моля Отца своего, чтобы тот пронес мимо "чашу сию", страшился не плетей, не кованых железных гвоздей, не тернового венца. Он страшился чудовищных пороков, переполнявших чашу. Он знал, что должен будет испить до дна эту чашу и переработать в себе всю вселенскую тьму.

Президент Путин стоит перед огромной помойкой. И не избежать чистки, не избежать страшных усилий, для которых будет мало и шести отпущенных лет. Старый мир превратился в огромную смердящую свалку. Наступает новый мир, готовый к преображению, наполненный пасхальной святостью, мир, берущий свою основу не из адской зловонной ямы, а из небесных цветущих садов. Этот мир вступает в схватку с удушающим злом, с мировой помойкой.

Президент Путин, надевай спецодежду, начинай чистить Россию!

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522272420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  