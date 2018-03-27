Империя помоек. Путин, надевай спецодежду, начинай чистить Россию! - А.Проханов

00:27 29.03.2018 Империя помоек

Президент Путин, надевай спецодежду, начинай чистить Россию!



Александр Проханов



Свалки движутся по России. Из деревень, поселков, малых и больших городов, они сползаются, увеличиваются в размерах, превращаются в горы, затмевают собой небоскребы. Шевелящиеся, зловонные, погребающие под собой зеленые луга, синие озера, арктические сверкающие льды… Уже не видны дали, не видны сияющие звезды. Свалки совокупляются, размножаются, плодят семейства, архипелаги. На этих свалках - осколки бутылок и целлофановые пакеты, обертки от пельменей и объедки рыбин. Из свалок торчат обломки памятников вождям, отрубленные бронзовые головы царей. На свалках - ракеты и спутники, не умеющие взлететь в небо, старые дома с оборванными обоями и шевелящимися клопами.



В этих свалках - исторические события, от которых никак не умеем отлепиться и которые своей гнилью загромождают пространство современной истории. В этих свалках - репутации казнокрадов, строящих дворцы на Лазурном берегу. Но и там настигают их свалки. В свалках - обветшавшие теории, которые десятилетиями засоряют экономические форумы и создают ложных кумиров. В этих свалках - неработающие заводы и нелетающие самолеты, непишущие писатели и немолящиеся священники. Русская свалка грандиозна, необъятна. Она, как новое оледенение, покрывает собой пространство России. Свалка дышит, хлюпает, выбрасывает из своих черных ноздрей ядовитый дым и зловонные газы. В ней разлагаются трупы, живет множество странных, неведомых доселе существ: головастиков, долгоносиков, сороконожек, кусачих паучков. Все это пропитано ядом, жалит, язвит.



В этих свалках - сквернословия, которыми полнятся произведения модных писателей и песни модных певцов. На свалках - ненависть одного человека к другому, безграничная алчность и стяжательство, величие одних, основанное на попрании других. Эта свалка проникает в души, в разум. Заглатывает политиков, погребает под собой духовидцев. Эта свалка - от Смоленска до Владивостока, от Ростова-на-Дону до Северного полюса. Как быть с этой свалкой? Как жить рядом с ней и в ней? Самому превратиться в гнилую слизь или падаль, захлебнуться мерзкой жижей, задохнуться зловонными выхлопами?



Эта свалка, казалось, вчера еще незаметная, вдруг открылась во всей своей очевидной жути сразу после выборов президента. Президент, победивший на выборах своих конкурентов, в том числе и шутовских, сбросив их на свалку, только увеличил объемы мусора, который заполонил Россию. Теперь ему придется бороться не с Собчак, не с англичанкой Мэй, не с нехваткой денег в бюджете. Ему придется бороться с этой чудовищной свалкой, которая надвинулась на Россию, надвинулась на Кремль, надвинулась на рабочий кабинет президента. Эти отходы человеческой материи, этот мусор человеческих отношений преодолимы. Всю жизнь человечество борется с отходами, которые достались ему от животной и звериной поры, когда скрежетали челюсти, рыдали возводимые на костер, беззвучно плакали униженные и оскорбленные.



Священник, принимая исповедь, берет на себя людские грехи, людские мерзости, людские страдания, перерабатывает их, освобождая прихожанина от грехов, давая ему возможность жить дальше. Литература во все времена уничтожает отходы, отделяет гнилое от целостного, подвиг от подлости, возвышенную жертву от темного предательства.



Россия - страна, во все века берущая на себя тьму мира, всю страшную мировую злобу, все мировые козни и напасти, которые движутся сюда то с войсками Наполеона, то с армией Гитлера. И ценою страшных жертв, ценою жизни самых лучших и прекрасных своих сыновей, Россия перерабатывает эти отходы, превращая тьму в свет. Господь Бог, моля Отца своего, чтобы тот пронес мимо "чашу сию", страшился не плетей, не кованых железных гвоздей, не тернового венца. Он страшился чудовищных пороков, переполнявших чашу. Он знал, что должен будет испить до дна эту чашу и переработать в себе всю вселенскую тьму.



Президент Путин стоит перед огромной помойкой. И не избежать чистки, не избежать страшных усилий, для которых будет мало и шести отпущенных лет. Старый мир превратился в огромную смердящую свалку. Наступает новый мир, готовый к преображению, наполненный пасхальной святостью, мир, берущий свою основу не из адской зловонной ямы, а из небесных цветущих садов. Этот мир вступает в схватку с удушающим злом, с мировой помойкой.



Президент Путин, надевай спецодежду, начинай чистить Россию! Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522272420

Новости Казахстана

