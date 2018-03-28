В Ташкенте судят бывшего "смотрящего" по городу Ходжаева

00:20 29.03.2018 В Ташкенте судят бывшего "смотрящего" Аббасхона Ходжаева, сообщили в Алмазарском районном суде по уголовным делам.



Вопрос о нем решался на сходке воров в законе 16 сентября прошлого года в ночном клубе "Бренд". Но тогда заместитель начальника ГУВД узбекской столицы, глава следственного управления Дониер Ташходжаев заявил, что этого никто не допустит.



Ходжаеву предъявлено обвинение в хранении и продаже наркотиков.



"Преступная Россия" сообщала, что в криминальном мире узбекской столицы вспыхнула война. Российские воры в законе захотели сместить старого "смотрящего" по Ташкенту 33-летнего Аббаса Ходжаева, который по их мнению, не справлялся с обязанностями.



В августе 2017 ему было предложено сдать город, но тот не согласился. Тогда 9 сентября бандиты на автозаправке в районе улицы Сагбан, напали на 35-летнего Махамаджона Курбанова известного по кличке "Маха", который числится правой рукой Ходжаева. Ему порезали лицо, что в воровском мире считается вызовом прежнему "хозяину", сигналом, что он уже никто.



В ответ власти Узбекистана начали серию задержаний лидеров уголовно-преступной среды. Тогда и был взят Аббас Ходжаев на сбыте 0,34 грамма героина.



Шавкат Мирзияев в ходе видеоселекторного совещания в прошлом году заявил:"Если государство не сможет гарантировать своим гражданам две вещи – спокойствие и здоровье, то люди не будут нуждаться в таком государстве. Один уличный хулиган не может управлять всеми. Два-три таких ходят и в Ташкентской области. Я до сих пор не могу подрезать хвосты еще двум-трем таким лицам. Мы смогли подрезать хвосты многим из них. Но двое-трое из них до сих пор думают, что все будет так, как они пожелают. Теперь многие из них сидят в тюрьмах. И дальше будут сидеть. Слава богу, мне обо всем известно. Пока я решил откинуть веревку подлиньше". Источник - vesti.uz

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