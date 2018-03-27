Голос на глиняных ногах. Кто будет бороться за пост президента Украины через год, - Н.Подгорный

00:14 29.03.2018 Голос на глиняных ногах

Кто будет бороться за пост президента Украины через год



Николай Подгорный



Ровно через год, 31 марта 2019 года, на Украине должны пройти очередные президентские выборы - в соответствии с конституцией страны и "Законом о выборах президента Украины", глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Однако по факту можно сказать, что избирательная кампания уже стартовала. Политики в Киеве публично заявляют о своих амбициях, а некоторые представители политической элиты вовсю работают с электоратом и западными партнерами. Уже сейчас можно прогнозировать крайне жесткую борьбу: по данным социологических опросов, наиболее вероятными претендентами на победу считаются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. В том, каковы их шансы на победу и чем интересен контекст грядущих украинских выборов, разбирался корреспондент портала iz.ru в Киеве.



Вопросы легитимности



Первые после так называемой революции достоинства на Украине президентские выборы, состоявшиеся 25 мая 2014 года, войдут в историю страны сразу по ряду причин. Они были досрочными; до этого момента в стране с помощью этого механизма выбирали только депутатов. Немаловажно, что президента в ходе волеизъявления сумели выбрать всего за один тур - при этом, до государственного переворота на Украине часто не хватало и двух.



Но главное, решение о проведении президентских выборов вообще выходило за рамки законодательства Украины: основанием для новых выборов всегда считается прекращение полномочий предшественника на посту главы государства (срочное либо досрочное). Однако после переворота необходимые формальности новой властью не были соблюдены, и Виктор Янукович, бежавший из страны, формально оставался главой государства, а до истечения его полномочий было еще около года.



Несмотря на это, 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла решение о проведении выборов 25 мая 2014 года. Интересно, что сам Порошенко во время недавней дачи показаний в суде по событиях тех дней прямо указал, что ему ничего не известно о решении Верховной рады о прекращении полномочий президента Украины Януковича. "Я, как народный депутат, сам принимал участие в голосовании по постановлению Верховной рады, в котором было указано, что в связи с бегством Януковича [следует] возложить обязанности президента на Александра Турчинова, главу ВР. О прекращении полномочий Януковичем мне не известно", - простодушно заметил глава государства.



В итоге под сомнением оказывается основополагающий для проведения выборов документ - постановление о выборах, которое подписал исполняющий обязанности главы государства Александр Турчинов. Само решение о лишении Януковича звания президента было принято аж спустя год после переворота. Только после этого момента можно было закреплять статус президента юридически. К этому моменту Порошенко правил уже больше восьми месяцев.



Не менее интересна и коллизия с президентскими выборами, проведенными в один тур. Формально за Петра Порошенко отдали свои голоса 54,7% избирателей. В относительных числах это один из самых ярких результатов президентских кампаний в принципе (больше набирал только Леонид Кравчук в 1991 году - 61,5%). Однако если посчитать голоса, выяснится, что за действующего главу государства в 2014 году отдали 9,857 млн избирателей из 28 млн. Причина проста: минус Крым и половина Донбасса, саботирование выборов со стороны жителей юго-востока Украины и трагедия в Одессе 2 мая 2014 года. Получается, что Порошенко - президент меньшей половины страны (четверть голосов Порошенко дали Киевская и Львовская области). Этот момент, кстати, осознают и европейские партнеры Украины, которые настаивают на возвращении политических прав жителям республик Донбасса.



Как это будет



К украинским выборам есть несколько важных вводных. 2019 год - это год сразу двух избирательных кампаний. Весной стартует президентская, а осенью - парламентская. И уже сейчас, насколько можно судить по информационному полю страны, сразу две крупные политические силы: "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" достигли предварительной договоренности о взаимной поддержке.



Как она может выглядеть, можно судить по предыдущей конфигурации таких переговоров - еще в 2014 году эти же игроки договаривались избегать конкуренции в мажоритарных округах, выдвигая единого кандидата, на агитацию за которого затем работали оба штаба. В данном случае очевидно, что "Народный фронт" поддержит кандидатуру Порошенко на президентских выборах, чтобы в ходе парламентской кампании попасть в парламент совместно с "Блоком Петра Порошенко". Для действующего главы государства такой альянс важен, поскольку снимает с него проблему второго тура.



Свою роль в грядущей кампании сыграет и Донбасс. Киев постоянно декларирует намерение восстановить суверенитет над территориями ЛДНР: в январе Верховная рада даже проголосовала за закон "О реинтеграции Донбасса", инициированный Порошенко. Но все в Киеве понимают, что возвращение мятежных республик невозможно, да и вообще любой шаг в эту сторону только добавляет рейтинга выходцам с юго-востока страны. Но поскольку на возвращении избирательного права Донбассу настаивают западные партнеры, Порошенко придется пойти на создание спецучастков для жителей ЛДНР, которые будут организованы вдоль линии разграничения.



Очередные выборы главы страны в соответствии с законом "О выборах президента Украины" должны пройти в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента, то есть 31 марта 2019 года. Но уже сейчас есть основания полагать, что президенту ничего не мешает обратиться к Конституционному суду с просьбой отложить выборы выборы на март 2020 года (формально в марте 2019 года еще не истечет 5 лет президентского срока Порошенко). Однако в ЦИК против такой постановки вопроса пока возражают.



Что же касается избирательного законодательства, "Закон о выборах народных депутатов Украины" действительно часто корректируют, иногда кардинально, перед каждыми выборами - в зависимости от того, что выгодно действующей власти. "Президентский" закон более долговечен, и выборы с большой долей вероятности пройдут в рамках текущей редакции документа. К тому же все нужные изменения были внесены туда еще в 2014 году с подачи исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова. В частности, среди самых важных - устанавливать результаты выборов в границах избирательного округа, населенного пункта области стало возможно независимо от того, на скольких участках голосование не состоялось или было признано недействительным.



Рейтинги и кандидаты



Во время недавней (28 февраля) пресс-конференции Порошенко в витиеватых выражениях обсуждал предстоящую кампанию, и в итоге СМИ выдали новость о том, что действующий глава Украины заявил о намерении баллотироваться на второй срок. На самом деле, впервые Порошенко обозначил это намерение еще в 2016 году. Интриги тут нет - Порошенко на выборы пойдет с намерением остаться на второй срок.



Помимо него, по состоянию на сегодняшний день о своих планах рассказали еще несколько украинских топ-политиков. Это лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, возглавляющий "Оппозиционный блок" (остатки Партии регионов) Юрий Бойко, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. Изъявляла желание баллотироваться и депутат Надежда Савченко, однако ее перспективы на фоне уголовного преследования стали в последние недели несколько туманными.



Если судить по соцопросам за 2016–2018 годы, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко - основные противники Порошенко. Первая, согласно последним опросам, на начало 2018 года вообще лидирует с результатом от 14 до 20% голосов опрошенных. Порошенко расположился на втором месте с результатом от 11 до 16%. За Бойко готовы голосовать 7–15%. Отметим, что речь идет об открытых результатах и голых цифрах, тогда как в каждом конкретном случае нужен развернутый комментарий организаторов исследования по его методике и результатам: одна и та же цифра в зависимости от контекста может иметь разное значение. Поэтому не будем делать глубоких выводов из исследований, ограничимся тем, что именно эта тройка сегодня - фавориты.



Для оппонентов Порошенко удачно, что они имеют не пересекающийся электорат: обычно избиратели Тимошенко и бывших "регионалов" друг друга недолюбливают, а значит, отбирать друг у друга голоса они точно не станут. С другой стороны, именно оппозиционная на сегодняшний день пара кандидатов могла бы составить невероятно сильный по современным украинским меркам альянс. Договориться будет сложно, но надо помнить, что Тимошенко однажды чуть не заключила масштабный пакт с Януковичем.



Важно отметить, что предварительные рейтинги довольно условны еще и потому, что 55–60% опрошенных говорят, что не определились. Качнуться эта масса может куда угодно, но куда именно, станет ясно ближе к дате выборов.



Заграничный флер



К настоящему моменту можно прийти к предварительному выводу, что западные партнеры Порошенко пока поддерживают его политику. В частности, США жаловаться не на что: Порошенко четко следует в русле экономической политики Трампа и в меру сил помогает ему делать Америку снова великой: покупает уголь, наращивает покупку ядерного топлива для АЭС, подписал контракт на приобретение локомотивов GE по цене в 1,5–2 раза выше, чем заключались аналогичные контракты, и т.д. Экономический подтекст отношений позволит избежать действующему президенту жесткой критики со стороны Вашингтона и может обеспечить хорошие переговорные позиции.



Безусловно, главная "внутренняя" проблема Порошенко - экономика. Это при нем курс рухнул в 3,5–4 раза, обвалился экспорт и окончательно встали крупные предприятия на востоке страны. Это при нем Украина оказалась в "реформаторских" тисках МВФ, а стоимость коммунальных расходов выросла до половины средней зарплаты. Этого Порошенко не забудут ни избиратели, ни оппоненты.



Немаловажно, что Украина именно в этом году начинает раздавать долги. Причем выплаты будут сопровождаться ростом курса гривны: введение со стороны Белого дома пошлин на европейский и украинский черный металл приведут к падению экспортной выручки, что ограничит приток валюты и начнет подталкивать курс вверх. Пессимисты даже предрекают двукратный рост.



Украинская власть на фоне этого словно нарочно занимается чем угодно, но не экономикой: валит памятники, переименовывает улицы и города, решает, на какие праздники вывешивать флаг УПА, вводит второе Рождество и грозит отменить 8 Марта и 9 Мая. Не случайно в негативных рейтингах лидирует опять Порошенко: за него ни при каких обстоятельствах не проголосовало бы 23,9% опрошенных, выразивших намерение участвовать в выборах. Источник - Известия

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