 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.03.2018
01:29  Китай и уроки истории. Как новая мобилизация выводит КНР в мировые лидеры, - Ю.Тавровский
00:32  США предлагают Турции данайские дары
00:27  Империя помоек. Путин, надевай спецодежду, начинай чистить Россию! - А.Проханов
00:14  Голос на глиняных ногах. Кто будет бороться за пост президента Украины через год, - Н.Подгорный
00:12  В ожидании сигнала "можно". Human Rights Watch - о свободе слова в новом Узбекистане
00:06  National Interest: Турция упустила из виду основную угрозу безопасности
00:01  Таджики Хуршед и Фарзон спасли более 50 человек из горящей "Зимней вишни" в Кемерово
Среда, 28.03.2018
22:38  Как меняется медийное пространство Казахстана? (часть 2)
21:07  Корейский полуостров разворачивается от войны к миру, - А.Воронцов
20:16  Недоросли виртуала. В Казахстане съезд елбасиного комсомола проходит в VR-очках
19:58  Кыргызстанский инвестор покупает московский ТЦ "Ривьера" за $400 млн
19:56  Кого в Кыргызстане можно причислить к оппозиции? Или ее нет? - М.Мусакеев
19:50  В Узбекистане решили радикально упростить налогообложение
19:47  "Афганская" конференция в Ташкенте прошла без иллюзий, - Le Monde
18:52  Генерал Нестеренко - первый командующий космодрома Байконур
18:15  В Кемерово теперь есть город маленьких ангелов…, - Э.Ханымамедов
15:33  Увы. Мамонтенка Любу не получается клонировать
10:33  Дефицит муки в Туркменистане: жители как в старину пекут хлеб из сорго
10:30  Кто растащил "Аскер Курулуш". В армии Кыргызстана опять выявлены миллионные хищения
10:28  17 переливов и 2 размыва. Потоп в Восточном Казахстане никак не заканчивается
10:26  Почему Россия не учится на ошибках Каддафи, - Л.Степушнова
10:12  Тропою Елбасы. Глава УкрМИД Климкин предлагает перевести на латиницу украинский, дабы де-русифицироваться
10:09  Аркадаг и Рухани подписали в Ашхабаде "программу", "план" и кучу "меморандумов"
09:38  Аркадагом создан ТуркмФонд "для проведения спортивных мероприятий на высоком организационном уровне"
09:35  КазВласти грозят заблокировать Facebook, Youtube и Twitter. Из страха перед "Демвыбором"
09:13  Даврон Саматов назначен главным ювелиром Узбекистана
09:11  Запад празднует победу над Путиным. Не рано ли? - "СП"
09:05  Бишкек. У главаря парт-парлам-фракции "Ата Мекен" Шыкмаматова отбирают депутатский мандат
08:58  "Уральские авиалинии": авиавласти Таджикистана выдавливают с рынка российских перевозчиков
08:53  Экс-председателя Военного суда Киргизии Ашымбекова объявили в розыск, как взяточника и вымогателя
08:46  Китай атаковал США на нефтяном фронте . Шанхайская биржа начала торговать "черным золотом" за юани
08:27  Бывший зампред Центробанка Узбекистана от СНБ Акмалов задержан по делу экс-генпрокурора Кадырова
08:17  Победа за идентитизмом! - лидер северо-итальянских сепаров Маттео Сальвини (интервью)
08:16  В Самарканде начат выпуск грузовиков КАМАЗ
08:12  "Талибан" не подпустили к миротворчеству. Странная афганская мирно-пафосная конференция в Ташкенте, - "Къ"
08:09  "Сила Сибири" уходит в песок. Китайцы наращивают производство сланцевого газа, - "НГ"
08:03  Кого привозил в Пекин северокорейский бронепоезд. Ким Чен Ын нуждается в помощи КНР перед встречей с Трампом
00:44  Главари хаоса. Украина разделилась на бандитов и тыловых крыс, - Борис Джерелиевский
00:36  Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку
00:33  КазЗомби-экономика и синдром Харви Вайнштейна, - Д.Сатпаев
00:20  Антикультура как часть замысла. Когда наступает Новый мировой порядок, - Д.Рюриков
00:16  Джон Болтон в администрации США – предвестие большой войны на Ближнем Востоке? - Д.Минин
00:15  Вашингтон движется к отказу от политики одного Китая, - В.Пироженко
00:07  Китай запустил убийцу нефтедоллара
Вторник, 27.03.2018
23:31  В Казахстане попытались "технично" прихлопнуть сайт Ratel.kz
20:32  Темная сторона Дохи. Катар демонстрирует гибкость, но долго к этому готовится, - Е.Сатановский
20:13  Казахстан проиграл молдавскому олигарху Стати еще один суд на $520 млн
19:13  Талибы подорвали ЛЭП Узбекистан-Кабул
17:12  Кыргызстан просит "Русгидро" отозвать иск по Верхненарынскому каскаду ГЭС
16:16  Мирзиеев в Душанбе. Долгожданный визит и таджикско-узбекские отношения, - Р.Г.Абдулло
13:00  Китай готов "выбить Вашингтону зубы", - И.Данилов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Голос на глиняных ногах. Кто будет бороться за пост президента Украины через год, - Н.Подгорный
00:14 29.03.2018

Голос на глиняных ногах
Кто будет бороться за пост президента Украины через год

Николай Подгорный

Ровно через год, 31 марта 2019 года, на Украине должны пройти очередные президентские выборы - в соответствии с конституцией страны и "Законом о выборах президента Украины", глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Однако по факту можно сказать, что избирательная кампания уже стартовала. Политики в Киеве публично заявляют о своих амбициях, а некоторые представители политической элиты вовсю работают с электоратом и западными партнерами. Уже сейчас можно прогнозировать крайне жесткую борьбу: по данным социологических опросов, наиболее вероятными претендентами на победу считаются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. В том, каковы их шансы на победу и чем интересен контекст грядущих украинских выборов, разбирался корреспондент портала iz.ru в Киеве.

Вопросы легитимности

Первые после так называемой революции достоинства на Украине президентские выборы, состоявшиеся 25 мая 2014 года, войдут в историю страны сразу по ряду причин. Они были досрочными; до этого момента в стране с помощью этого механизма выбирали только депутатов. Немаловажно, что президента в ходе волеизъявления сумели выбрать всего за один тур - при этом, до государственного переворота на Украине часто не хватало и двух.

Но главное, решение о проведении президентских выборов вообще выходило за рамки законодательства Украины: основанием для новых выборов всегда считается прекращение полномочий предшественника на посту главы государства (срочное либо досрочное). Однако после переворота необходимые формальности новой властью не были соблюдены, и Виктор Янукович, бежавший из страны, формально оставался главой государства, а до истечения его полномочий было еще около года.

Несмотря на это, 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла решение о проведении выборов 25 мая 2014 года. Интересно, что сам Порошенко во время недавней дачи показаний в суде по событиях тех дней прямо указал, что ему ничего не известно о решении Верховной рады о прекращении полномочий президента Украины Януковича. "Я, как народный депутат, сам принимал участие в голосовании по постановлению Верховной рады, в котором было указано, что в связи с бегством Януковича [следует] возложить обязанности президента на Александра Турчинова, главу ВР. О прекращении полномочий Януковичем мне не известно", - простодушно заметил глава государства.

В итоге под сомнением оказывается основополагающий для проведения выборов документ - постановление о выборах, которое подписал исполняющий обязанности главы государства Александр Турчинов. Само решение о лишении Януковича звания президента было принято аж спустя год после переворота. Только после этого момента можно было закреплять статус президента юридически. К этому моменту Порошенко правил уже больше восьми месяцев.

Не менее интересна и коллизия с президентскими выборами, проведенными в один тур. Формально за Петра Порошенко отдали свои голоса 54,7% избирателей. В относительных числах это один из самых ярких результатов президентских кампаний в принципе (больше набирал только Леонид Кравчук в 1991 году - 61,5%). Однако если посчитать голоса, выяснится, что за действующего главу государства в 2014 году отдали 9,857 млн избирателей из 28 млн. Причина проста: минус Крым и половина Донбасса, саботирование выборов со стороны жителей юго-востока Украины и трагедия в Одессе 2 мая 2014 года. Получается, что Порошенко - президент меньшей половины страны (четверть голосов Порошенко дали Киевская и Львовская области). Этот момент, кстати, осознают и европейские партнеры Украины, которые настаивают на возвращении политических прав жителям республик Донбасса.

Как это будет

К украинским выборам есть несколько важных вводных. 2019 год - это год сразу двух избирательных кампаний. Весной стартует президентская, а осенью - парламентская. И уже сейчас, насколько можно судить по информационному полю страны, сразу две крупные политические силы: "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" достигли предварительной договоренности о взаимной поддержке.

Как она может выглядеть, можно судить по предыдущей конфигурации таких переговоров - еще в 2014 году эти же игроки договаривались избегать конкуренции в мажоритарных округах, выдвигая единого кандидата, на агитацию за которого затем работали оба штаба. В данном случае очевидно, что "Народный фронт" поддержит кандидатуру Порошенко на президентских выборах, чтобы в ходе парламентской кампании попасть в парламент совместно с "Блоком Петра Порошенко". Для действующего главы государства такой альянс важен, поскольку снимает с него проблему второго тура.

Свою роль в грядущей кампании сыграет и Донбасс. Киев постоянно декларирует намерение восстановить суверенитет над территориями ЛДНР: в январе Верховная рада даже проголосовала за закон "О реинтеграции Донбасса", инициированный Порошенко. Но все в Киеве понимают, что возвращение мятежных республик невозможно, да и вообще любой шаг в эту сторону только добавляет рейтинга выходцам с юго-востока страны. Но поскольку на возвращении избирательного права Донбассу настаивают западные партнеры, Порошенко придется пойти на создание спецучастков для жителей ЛДНР, которые будут организованы вдоль линии разграничения.

Очередные выборы главы страны в соответствии с законом "О выборах президента Украины" должны пройти в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента, то есть 31 марта 2019 года. Но уже сейчас есть основания полагать, что президенту ничего не мешает обратиться к Конституционному суду с просьбой отложить выборы выборы на март 2020 года (формально в марте 2019 года еще не истечет 5 лет президентского срока Порошенко). Однако в ЦИК против такой постановки вопроса пока возражают.

Что же касается избирательного законодательства, "Закон о выборах народных депутатов Украины" действительно часто корректируют, иногда кардинально, перед каждыми выборами - в зависимости от того, что выгодно действующей власти. "Президентский" закон более долговечен, и выборы с большой долей вероятности пройдут в рамках текущей редакции документа. К тому же все нужные изменения были внесены туда еще в 2014 году с подачи исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова. В частности, среди самых важных - устанавливать результаты выборов в границах избирательного округа, населенного пункта области стало возможно независимо от того, на скольких участках голосование не состоялось или было признано недействительным.

Рейтинги и кандидаты

Во время недавней (28 февраля) пресс-конференции Порошенко в витиеватых выражениях обсуждал предстоящую кампанию, и в итоге СМИ выдали новость о том, что действующий глава Украины заявил о намерении баллотироваться на второй срок. На самом деле, впервые Порошенко обозначил это намерение еще в 2016 году. Интриги тут нет - Порошенко на выборы пойдет с намерением остаться на второй срок.

Помимо него, по состоянию на сегодняшний день о своих планах рассказали еще несколько украинских топ-политиков. Это лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, возглавляющий "Оппозиционный блок" (остатки Партии регионов) Юрий Бойко, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. Изъявляла желание баллотироваться и депутат Надежда Савченко, однако ее перспективы на фоне уголовного преследования стали в последние недели несколько туманными.

Если судить по соцопросам за 2016–2018 годы, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко - основные противники Порошенко. Первая, согласно последним опросам, на начало 2018 года вообще лидирует с результатом от 14 до 20% голосов опрошенных. Порошенко расположился на втором месте с результатом от 11 до 16%. За Бойко готовы голосовать 7–15%. Отметим, что речь идет об открытых результатах и голых цифрах, тогда как в каждом конкретном случае нужен развернутый комментарий организаторов исследования по его методике и результатам: одна и та же цифра в зависимости от контекста может иметь разное значение. Поэтому не будем делать глубоких выводов из исследований, ограничимся тем, что именно эта тройка сегодня - фавориты.

Для оппонентов Порошенко удачно, что они имеют не пересекающийся электорат: обычно избиратели Тимошенко и бывших "регионалов" друг друга недолюбливают, а значит, отбирать друг у друга голоса они точно не станут. С другой стороны, именно оппозиционная на сегодняшний день пара кандидатов могла бы составить невероятно сильный по современным украинским меркам альянс. Договориться будет сложно, но надо помнить, что Тимошенко однажды чуть не заключила масштабный пакт с Януковичем.

Важно отметить, что предварительные рейтинги довольно условны еще и потому, что 55–60% опрошенных говорят, что не определились. Качнуться эта масса может куда угодно, но куда именно, станет ясно ближе к дате выборов.

Заграничный флер

К настоящему моменту можно прийти к предварительному выводу, что западные партнеры Порошенко пока поддерживают его политику. В частности, США жаловаться не на что: Порошенко четко следует в русле экономической политики Трампа и в меру сил помогает ему делать Америку снова великой: покупает уголь, наращивает покупку ядерного топлива для АЭС, подписал контракт на приобретение локомотивов GE по цене в 1,5–2 раза выше, чем заключались аналогичные контракты, и т.д. Экономический подтекст отношений позволит избежать действующему президенту жесткой критики со стороны Вашингтона и может обеспечить хорошие переговорные позиции.

Безусловно, главная "внутренняя" проблема Порошенко - экономика. Это при нем курс рухнул в 3,5–4 раза, обвалился экспорт и окончательно встали крупные предприятия на востоке страны. Это при нем Украина оказалась в "реформаторских" тисках МВФ, а стоимость коммунальных расходов выросла до половины средней зарплаты. Этого Порошенко не забудут ни избиратели, ни оппоненты.

Немаловажно, что Украина именно в этом году начинает раздавать долги. Причем выплаты будут сопровождаться ростом курса гривны: введение со стороны Белого дома пошлин на европейский и украинский черный металл приведут к падению экспортной выручки, что ограничит приток валюты и начнет подталкивать курс вверх. Пессимисты даже предрекают двукратный рост.

Украинская власть на фоне этого словно нарочно занимается чем угодно, но не экономикой: валит памятники, переименовывает улицы и города, решает, на какие праздники вывешивать флаг УПА, вводит второе Рождество и грозит отменить 8 Марта и 9 Мая. Не случайно в негативных рейтингах лидирует опять Порошенко: за него ни при каких обстоятельствах не проголосовало бы 23,9% опрошенных, выразивших намерение участвовать в выборах.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522271640
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  