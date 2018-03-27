National Interest: Турция упустила из виду основную угрозу безопасности

00:06 29.03.2018 Похоже, что Турция движется к крупному экономическому кризису. Несомненно, Анкара пожинает плоды своих собственных решений



Географическое расположение Турции между Европой и Азией имеет стратегическое значение. Турция граничит с европейскими странами - Грецией и Болгарией. На юге страна граничит с Сирией, Ираком и Ираном, стремящимся к региональному доминированию. Также Турция граничит с Грузией и Арменией - союзником России. За Черным морем находится Россия - традиционный противник Анкары, превратившийся в условного союзника. Турция имеет важное значение для геополитических расчетов США, Германии, России и всего Ближнего Востока. К сожалению, Турция вполне может столкнуться с крупным экономическим кризисом, пишет Скотт Макдональд в статье для The National Interest.



Конец 1990-х и первое десятилетие XXI века прошли в Турции на фоне политической стабильности, экономического роста, укрощения инфляции и улучшения уровня жизни обычных граждан. Этому способствовал нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган, который в прошлом сменял одну высокую политическую должность на другую. Сначала он был премьер-министром, а затем, изменив конституцию Турции, занял должность президента страны.



В 2000-е годы Партия справедливости и развития Эрдогана выиграла на пяти выборах: в 2002, 2007 и 2011 годах, затем в июне и ноябре 2015 года. Партия выигрывала, потому что избирателей устраивал ее прагматический взгляд на вопросы экономики и отсутствие коррупции. Большинство избирателей к тому же устали от старых светских партий.



Однако неудавшийся военный переворот в июле 2016 года ознаменовал собой поворотный момент в турецкой политике. Ранее Партия справедливости и развития одерживала победы, пользуясь поддержкой сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США с 1999 года. Сторонники Гюлена принадлежат к религиозному общественному движению, которое имеет последователей в ключевых сферах турецкого государства. Между партией Эрдогана и гюленистами произошла ссора, сторонники Гюлена были обвинены в причастности к попытке военного переворота в 2016 году.



После неудавшейся попытки военного переворота правительство Эрдогана встало на путь деспотизма: политические свободы были ограничены во имя обеспечения национальной безопасности. Эрдоган очистил страну от сторонников Гюлена, оказал давление на курдское меньшинство и начал военную операцию против сирийских курдов.



Как бы там ни было, именно экономика страны может превратиться в самую большую проблему, с которой столкнется Турция. В 2017 году экономический рост Турции составил 7%. Одним из ключевых факторов роста стало расширение экспорта.



В настоящий момент растет инфляционное давление, а дефицит платежного баланса продолжает увеличиваться. Все это может привести к политическим последствиям. Правительство Турции опасается, что неблагоприятные факторы могут замедлить рост экономики, а это может повредить Партии справедливости и развития на предстоящих выборах, запланированных на 3 ноября 2019 года.



Экономические проблемы Турции нельзя просто взять и замести под ковер. Экономическая ситуация в Турции также привлекла внимание Международного валютного фонда: "Уязвимость заключается в том, что турецкая экономика имеет большую потребность во внешнем финансировании, ее валютные резервы ограничены, растет зависимость от краткосрочного притока капитала, а уровень подверженности валютному риску остается высоким. Появляются признаки возможного избыточного предложения в строительном секторе. Хотя возможные триггеры риска трудно предсказать, они могут быть обусловлены внутренними событиями или региональными геополитическими событиями, такими как изменение отношения инвесторов к развивающимся рынкам".



Турция не обратила внимания на критику со стороны МВФ. По словам одного из высокопоставленных экономических советников президента Турции Джемиля Эртема, советы МВФ о необходимости обуздания расходов и борьбе с инфляцией основываются на "неудачных экономических теориях".



Проблема Турции заключается в том, что она стремится сохранить темпы экономического роста в условиях, когда федеральная резервная система США и Европейский центробанк ужесточают свою денежно-кредитную политику. Это означает, что процентные ставки кредитов возрастут. Экономика Турции может достигнуть значительных показателей в течение еще одного финансового года, но затем Анкара может столкнуться с осложнениями. В тоже время возникает множество вопросов о независимости турецкого центрального банка, его осведомленности о текущих проблемах и способности сдержать инфляционное давление.



Один из советников Эрдогана по вопросам экономики Хатис Карахан отверг перспективу внезапного прекращения притока иностранных средств, отметив, что он "не считает, что поток капитала иссякнет даже в худшем случае". Учитывая, что некоторые из прошлых экономических кризисов в Турции были связаны с дефицитом платежного баланса, заявление Карахана, кажется, немного не соответствует реальности. Поток капитала может иссякнуть.



В марте 2018 года рейтинговое агентство Moody"s понизило рейтинг Турции с Ba1 до Ba2 и сохранило негативный прогноз. Как заявили в Moody"s, "правительство, похоже, все еще сосредоточено на краткосрочных мерах в ущерб эффективной денежно-кредитной политике и фундаментальной экономической реформе".



Президент Эрдоган ведет крупную азартную игру, что создает условия, при которых финансовые средства инвесторов подвергаются большему риску. Похоже, что Турция движется к крупному экономическому кризису. Несомненно, Анкара пожинает плоды своих собственных решений.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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