 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.03.2018
01:29  Китай и уроки истории. Как новая мобилизация выводит КНР в мировые лидеры, - Ю.Тавровский
00:32  США предлагают Турции данайские дары
00:27  Империя помоек. Путин, надевай спецодежду, начинай чистить Россию! - А.Проханов
00:14  Голос на глиняных ногах. Кто будет бороться за пост президента Украины через год, - Н.Подгорный
00:12  В ожидании сигнала "можно". Human Rights Watch - о свободе слова в новом Узбекистане
00:06  National Interest: Турция упустила из виду основную угрозу безопасности
00:01  Таджики Хуршед и Фарзон спасли более 50 человек из горящей "Зимней вишни" в Кемерово
Среда, 28.03.2018
22:38  Как меняется медийное пространство Казахстана? (часть 2)
21:07  Корейский полуостров разворачивается от войны к миру, - А.Воронцов
20:16  Недоросли виртуала. В Казахстане съезд елбасиного комсомола проходит в VR-очках
19:58  Кыргызстанский инвестор покупает московский ТЦ "Ривьера" за $400 млн
19:56  Кого в Кыргызстане можно причислить к оппозиции? Или ее нет? - М.Мусакеев
19:50  В Узбекистане решили радикально упростить налогообложение
19:47  "Афганская" конференция в Ташкенте прошла без иллюзий, - Le Monde
18:52  Генерал Нестеренко - первый командующий космодрома Байконур
18:15  В Кемерово теперь есть город маленьких ангелов…, - Э.Ханымамедов
15:33  Увы. Мамонтенка Любу не получается клонировать
10:33  Дефицит муки в Туркменистане: жители как в старину пекут хлеб из сорго
10:30  Кто растащил "Аскер Курулуш". В армии Кыргызстана опять выявлены миллионные хищения
10:28  17 переливов и 2 размыва. Потоп в Восточном Казахстане никак не заканчивается
10:26  Почему Россия не учится на ошибках Каддафи, - Л.Степушнова
10:12  Тропою Елбасы. Глава УкрМИД Климкин предлагает перевести на латиницу украинский, дабы де-русифицироваться
10:09  Аркадаг и Рухани подписали в Ашхабаде "программу", "план" и кучу "меморандумов"
09:38  Аркадагом создан ТуркмФонд "для проведения спортивных мероприятий на высоком организационном уровне"
09:35  КазВласти грозят заблокировать Facebook, Youtube и Twitter. Из страха перед "Демвыбором"
09:13  Даврон Саматов назначен главным ювелиром Узбекистана
09:11  Запад празднует победу над Путиным. Не рано ли? - "СП"
09:05  Бишкек. У главаря парт-парлам-фракции "Ата Мекен" Шыкмаматова отбирают депутатский мандат
08:58  "Уральские авиалинии": авиавласти Таджикистана выдавливают с рынка российских перевозчиков
08:53  Экс-председателя Военного суда Киргизии Ашымбекова объявили в розыск, как взяточника и вымогателя
08:46  Китай атаковал США на нефтяном фронте . Шанхайская биржа начала торговать "черным золотом" за юани
08:27  Бывший зампред Центробанка Узбекистана от СНБ Акмалов задержан по делу экс-генпрокурора Кадырова
08:17  Победа за идентитизмом! - лидер северо-итальянских сепаров Маттео Сальвини (интервью)
08:16  В Самарканде начат выпуск грузовиков КАМАЗ
08:12  "Талибан" не подпустили к миротворчеству. Странная афганская мирно-пафосная конференция в Ташкенте, - "Къ"
08:09  "Сила Сибири" уходит в песок. Китайцы наращивают производство сланцевого газа, - "НГ"
08:03  Кого привозил в Пекин северокорейский бронепоезд. Ким Чен Ын нуждается в помощи КНР перед встречей с Трампом
00:44  Главари хаоса. Украина разделилась на бандитов и тыловых крыс, - Борис Джерелиевский
00:36  Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку
00:33  КазЗомби-экономика и синдром Харви Вайнштейна, - Д.Сатпаев
00:20  Антикультура как часть замысла. Когда наступает Новый мировой порядок, - Д.Рюриков
00:16  Джон Болтон в администрации США – предвестие большой войны на Ближнем Востоке? - Д.Минин
00:15  Вашингтон движется к отказу от политики одного Китая, - В.Пироженко
00:07  Китай запустил убийцу нефтедоллара
Вторник, 27.03.2018
23:31  В Казахстане попытались "технично" прихлопнуть сайт Ratel.kz
20:32  Темная сторона Дохи. Катар демонстрирует гибкость, но долго к этому готовится, - Е.Сатановский
20:13  Казахстан проиграл молдавскому олигарху Стати еще один суд на $520 млн
19:13  Талибы подорвали ЛЭП Узбекистан-Кабул
17:12  Кыргызстан просит "Русгидро" отозвать иск по Верхненарынскому каскаду ГЭС
16:16  Мирзиеев в Душанбе. Долгожданный визит и таджикско-узбекские отношения, - Р.Г.Абдулло
13:00  Китай готов "выбить Вашингтону зубы", - И.Данилов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
Таджики Хуршед и Фарзон спасли более 50 человек из горящей "Зимней вишни" в Кемерово
00:01 29.03.2018

Хуршед и Фарзон спасли более 50 человек из горящей "Зимней вишни" в Кемерово

Продавец обувного магазина и охранник торгового центра организовали эвакуацию посетителей на втором этаже в первые минуты пожара.

Сегодня СМИ узнали имена еще двух героев, которые спасали людей в Кемерово, рискуя собственными жизнями.

Как пишет телеграм-канал Mash, продавец обувного магазина этого ТЦ и охранник спасли как минимум 50 жизней.

Хуршед и Фарзон открыли запасной выход обувного магазина в тот момент, когда густой дым начал распространяться по этажу.

Мужчины, рискуя оказаться в ловушке, бросались в дым, где помогали людям, дезориентированным паникой и пожаром. Большинство спасенных - женщины и дети.

Несколько человек, которые решили оказать Хуршеду и Фарзону поддержку, смогли эвакуировать инвалидов-колясочников, сообщает "Россия 24".

"Я увидел дым и бегущих родителей с детьми. Я сразу вспомнил про своих - у меня их трое. Это было очень жутко. Мы бежали туда, откуда шел дым, и вели людей на улицу. Когда стало нечем дышать, нас вывели на улицу спасатели. На улице был хаос. Я видел женщину. Она стояла и повторяла, что потеряла троих детей там", - говорит герой.


Источник - ASIA-Plus
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522270860
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  