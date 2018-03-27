Таджики Хуршед и Фарзон спасли более 50 человек из горящей "Зимней вишни" в Кемерово

00:01 29.03.2018 Хуршед и Фарзон спасли более 50 человек из горящей "Зимней вишни" в Кемерово



Продавец обувного магазина и охранник торгового центра организовали эвакуацию посетителей на втором этаже в первые минуты пожара.



Сегодня СМИ узнали имена еще двух героев, которые спасали людей в Кемерово, рискуя собственными жизнями.



Как пишет телеграм-канал Mash, продавец обувного магазина этого ТЦ и охранник спасли как минимум 50 жизней.



Хуршед и Фарзон открыли запасной выход обувного магазина в тот момент, когда густой дым начал распространяться по этажу.



Мужчины, рискуя оказаться в ловушке, бросались в дым, где помогали людям, дезориентированным паникой и пожаром. Большинство спасенных - женщины и дети.



Несколько человек, которые решили оказать Хуршеду и Фарзону поддержку, смогли эвакуировать инвалидов-колясочников, сообщает "Россия 24".



"Я увидел дым и бегущих родителей с детьми. Я сразу вспомнил про своих - у меня их трое. Это было очень жутко. Мы бежали туда, откуда шел дым, и вели людей на улицу. Когда стало нечем дышать, нас вывели на улицу спасатели. На улице был хаос. Я видел женщину. Она стояла и повторяла, что потеряла троих детей там", - говорит герой.





Источник - ASIA-Plus

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