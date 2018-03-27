Как меняется медийное пространство Казахстана? (часть 2)

22:38 28.03.2018 Почему ведущей культурной индустрией страны стали видеообзоры и скетчи?



Когда-то, после развала СССР в Казахстане, как, впрочем, и в других постсоветских странах, бытовали оптимистические надежды относительно культуры и ее продуктов. Избавление от советской цензуры и прочего, возрождение национальных ценностей, рыночная экономика, по мнению интеллигенции, должны были привести к невиданному расцвету кино, театра, литературы и так далее. Как получилось с литературой, я уже рассказывал, с театром вышло намного лучше, пусть и не на своих драматических произведениях, а вот с кино до недавнего времени было очень и очень плохо.



Рецепты успеха в кино известны уже давно и сформулированы Голливудом:

- снимай то, что интересно аудитории;

- следуй мировым трендам в технике;

- ориентируйся на зарубежный прокат, потому что редко какие страны обладают большим собственным рынком, способным оправдать затраты;

- используй звезд, которые притягивают аудитории;

- все начинается с хорошего сценария.



Казахстанские кинематографисты, разумеется, сделали все ровно наоборот. Снимали только то, что интересно им, - обычно это социальные драмы и трагедии. Снимали так, как будто их всех покусал вампир-Тарковский, в результате чего 50% фильма занимали длинные планы, в которые молчали со скорбным лицом больного геморроем унылые герои. Снимали только на казахском языке, хотя рядом был рынок России. Снимали своих знакомых вместо звезд - ведь неважно, кто воплотит "гениальный замысел" - стоять и смотреть в пустоту.



Вместо экранизаций успешных книг, пьес и комиксов использовали собственные сценарии, в результате чего в нашем кино десятилетиями отсутствовали интересные диалоги. В результате сборы от проката составляли 2,1% от бюджета фильмов. И только тогда, когда за кино взялись Нуртас Адамбай и Баян Алагузова (Есентаева), которые не были кинематографистами, оказалось, что в Казахстане можно снимать и популярное, и окупающееся кино. Теперь вроде наши кинематографисты взялись за ум и подражают не Антониони, Тарковскому и Куросаве, а узбекским кинематографистам, снимая комедии.



Но есть те, кто в Казахстане четко следовал голливудским рецептам успеха и создал качественный и конкурентоспособный продукт. Однако пока их воспринимают как официоз, но их это не волнует.



Вайнеры



Инстаграм для казахстанцев не только "ярмарка тщеславия" или огромный рынок (там очень много аккаунтов мелкого бизнеса, который или предлагает услуги, или что-то продает), но и одно из главных развлечений для казахстанской молодежи. Развлекают их тут не только собираемым контентом вроде смешных случаев на свадьбах, но и специальными роликами, которые снимают вайнеры.



Вайнеры в основном эксплуатируют тему юмористических зарисовок (скетчей), обзоры косметики, обуви, одежды, путешествий, бытовых зарисовок. Там меньше политики, чем в сообществах/новых медиа, но они обыгрывают основные политические и социальные тенденции в более завуалированном виде - виде шуток.



Но видно, что они уже создают полноценные студии, которые готовят фильмы как короткие, так уже и длинные, что делает их альтернативой телевидению. При этом надо отметить, что реклама там по своей эффективности весьма велика и дает лучший эффект, чем в печатных СМИ и на общественно-политических сайтах.



Есть, конечно, небольшое предупреждение - многие в инстаграме покупают себе ботов для увеличения аудитории. Количество ботов может составлять до 70% от аудитории. Но тем не менее, даже если разделить аудиторию на три, у большинства вайнеров она весьма велика и сравнима с республиканскими средствами массовой информации, а может и превосходит их уже.



Примеры популярных казахстанских вайнеров и их произведений:



1. команда Jokeasses - 936 тысяч подписчиков;

2. команда Yuframe - 3,1 миллиона подписчиков;

3. Женис Омаров - 1,2 миллиона подписчиков;

4. Эльдана Сатыбалдиева - 610 тысяч подписчиков;

5. медиапроект Queex - 562 тысячи подписчиков;

6. Нурлан Батыров - 1,1 миллиона подписчиков;

7. Нагима Ахметова - 477 тысяч подписчиков.



Надо отметить, что мастерство вайнеров растет с каждым годом - количество персонажей в скетчах, появление "сериалов", технические приемы, все выходит на новый уровень. Кстати, вайнеры постоянно объединяются в разных проектах друг друга, поэтому совместно поднимают свою популярность. Потом они переходят в более длинные форматы и снимают уже видео на Ютуб - лучший пример этому ролик "Zhonti feat. NN-Beka - ЗЫН ЗЫН (Полная версия by JKS)", набравший уже 18,5 миллиона просмотров. И тут мы плавно переходим к ютуберам.



Ютуберы



Королева казахстанского Ютуба - это, безусловно, 7-летняя Амина Малгаждар, она же "Аминка Витаминка". Сначала она стала известной в "Пусть говорят" у Малахова, а затем родители стали вести ее каналы в социальных сетях. Теперь самое просматриваемое ее видео имеет 141 миллион просмотров, а всего у нее 1,3 миллиона подписчиков и 1,575 миллиарда просмотров.



Тут интересен сплав телевидения и Ютуба - телеконтент востребован на Ютубе, однако не весь. По таблице видно, что новостной и общественно-политический контент мало нужен, больше преобладают телешоу, сериалы, фильмы и музыкальные клипы, то есть чистое развлечение.



Отрадно видеть, что, с другой стороны, многомиллиардные вложения в телевидение всего лишь позволяет им догнать по популярности обычных ютуберов, которые снимают видео дома. Причем только по общей популярности, потому что контента у них намного меньше, и поэтому отдельное видео имеет меньше просмотров, чем у той же Аминки или Русика.



Но тем не менее надо сказать, что Ютуб сейчас телевидение для детей и молодежи - то есть даже если не по контенту, то по важности донесения контента точно. Именно они там все смотрят. Это касается и других стран, и тут казахстанские ютуберы работают на всю русскоязычную аудиторию точно и на мировую аудиторию в частности. Просто потому, что в Казахстане их аудитория уже исчерпана и выше определенной численности не поднимется просто в силу демографических причин.



Ватсаперы



В настоящее время появилось еще одно направление - люди снимают видеоскетчи специально для пользователей мессенджера Ватсап. Это пока маленькая доля, потому что выгоднее делать продукт для всех, но тут есть одно преимущество. Так как такой мессенджер есть, наверное, у 90% казахстанцев со смартфонами, и каждый пользователь состоит в десятке-двух чатов, в каждом из которых от 20 до 100 человек, то все там становится вирусным.



Даже самый простой и невзыскательный контент распространяется мгновенно и тысячами пользователей, что обеспечивает ему популярность. Это уже более казахскоязычный контент, потому что рассчитан на внутреннюю аудиторию. Создатели такого контента пока не сильно раскручены как личные бренды, но все еще впереди.



Ватсап в настоящее время это такой параллельный интернет и медиасреда для казахстанцев. Народ обменивается там текстами, картинками, видео, слухами, ну, а также именно туда идут сливы всего компромата. Там нет цензуры, однако сам мессенджер очень уязвим перед блокировкой. Если власть захочет, то завтра он перестанет в стране работать, и все созданные устойчивые каналы коммуникаций будут уничтожены.



Выводы



В общем, подводя итоги, можно отметить, что вайнеры и ютуберы доказали, что казахстанцы вполне могут создавать сами конкурентоспособный контент, который будет востребован еще и в других странах. Правда, надо при этом соблюдать следующие правила:



- не сотрудничать с государством;

- не использовать и не брать на работу казахстанскую творческую интеллигенцию, особенно членов разных творческих союзов;

- думать не о разных культурных условностях и стереотипах, а о том, что интересно потребителю;

- ориентироваться на русскоязычную аудиторию как основную.



И тогда все получается. Как видно, все причины успеха, как и причины поражения, у людей в головах, а не являются объективной реальностью. Думаю, что молодежь постепенно будет замещать носителей стереотипов, потому что их больше и за ними будущее. Ну и, может быть, мы и увидим, как казахстанские полнометражные фильмы будут массово покупаться и прокатываться в других странах, а снимать их будут нынешние вайнеры и ютуберы.



Марат Шибутов



Подробности: https://regnum.ru/news/society/2396841.html Источник - REGNUM

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