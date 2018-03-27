 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Недоросли виртуала. В Казахстане съезд елбасиного комсомола проходит в VR-очках
20:16 28.03.2018

IV съезд МК "Жас Отан" проходит в новом формате

Съезд молодежного крыла "Жас Отан" впервые будет проходит с использованием технологии "Виртуальная реальность".
В Астане состоялось открытие первого дня IV очередного съезда молодежного крыла "Жас Отан" партии "Нұр Отан". Более 1500 человек со всего Казахстана прибыли на молодежный форум, чтобы обсудить дальнейшие перспективы организации и актуальные вопросы, волнующие современную молодежь. В работе мероприятия организаторы максимально использовали инновационные технологии и новые подходы.

Съезд открылся молодежной конференцией, которая больше напоминала современную презентацию технологических новинок. Отчет председателя движения Данияра Сундетбаева был презентован в формате TEDx, сама организация пространства максимально располагала к диалогу между участниками. В этот же день был избран состав Центрального совета "Жас Отана". Впервые кандидаты на членство в высшем представительном органе молодежного крыла были определены путем онлайн голосования. В начале этого года свои кандидатуры выдвинули 363 молодых лидера со всей страны. В итоге в финал прошли только 16 человек, набравшие наибольшее количество голосов пользователей социальных сетей.

После обеда делегаты съезда разделились на пять команд. В рамках тематических сессий жасотановцы обсудили ход реализации программ "Рухани жаңғыру", "Цифровой Казахстан", проблемы развития предпринимательства, образования, науки, инноваций и формирования здорового образа жизни.

В работе сессии "Рухани Жаңғыру" принял участие Первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев. Он подчеркнул, что у идеи модернизации общественного сознания всего за год реализации уже есть конкретные результаты, а нынешней молодежи, как главному драйверу модернизации страны, нужно детально продумать видение дальнейшего процесса выполнения программы.

"- Сегодня идет большая работа по модернизации партии "Нұр Отан" и мы видим, что сама организация съезда в новом формате олицетворяет новый подход к работе как нашей партии, так и молодежного крыла. Такая свободная творческая атмосфера позволяет раскрыть весь потенциал нашей молодежи, позволяет каждому молодому человеку быть услышанным. Мы уже видим конкретные результаты, конкретные предложения и проекты. В дальнейшем мы сделаем все необходимое, чтобы идеи и проекты, которые озвучиваются на Съезде , реализовывались на соответствующем государственном уровне. Этот съезд можно рассматривать как символ модернизации молодежного крыла и всей партии "Нұр Отан", - отметил Маулен Ашимбаев."

Съезд молодежного крыла "Жас Отан" впервые будет проходит с использованием технологии "Виртуальная реальность". VR-очки были предварительно разосланы жасотановцам из разных регионов, чтобы они могли сидя в офисе, на работе или дома, удаленно участвовать в этом масштабном мероприятии.

Завтра мероприятие продолжится гала-форумом, где будет принят итоговый документ, в котором жасотановцы отразят все озвученные на сессиях идеи и проекты, а также обозначат свое видение дальнейшего развития молодежного крыла и участия молодежи в процессе комплексной модернизации страны.

Завтра мероприятие продолжится гала-форумом, где будет принят итоговый документ, в котором жасотановцы отразят все озвученные на сессиях идеи и проекты, а также обозначат свое видение дальнейшего развития молодежного крыла и участия молодежи в процессе комплексной модернизации страны.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522257360
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