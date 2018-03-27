Кыргызстанский инвестор покупает московский ТЦ "Ривьера" за $400 млн

19:58 28.03.2018 Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила ходатайство компании KLS Eurasia Venture Fund, относящейся к кыргызстанской компании KLS Securities, о приобретении торгового центра "Ривьера" в городе Москве. Об этом пишут российские "Ведомости".



ТЦ "Ривьера" располагается на бывшей территории завода ЗиЛ. Его общая площадь - 298 000 кв. м, из которых 100 000 кв. м - арендуемая.



Рыночная стоимость "Ривьеры" может составлять $350-450 млн, подсчитал партнер Colliers International Станислав Бибик.



Компания KLS Eurasia Venture Fund под управлением бизнесмена Владимира Кирюши специализируется на инвестициях в проекты в сфере промышленности, горного дела и коммерческой недвижимости.



По словам экспертов, компании из Кыргызстана до сих пор не инвестировали в покупку объектов недвижимости в России, это происходит впервые.



Как только эта новость дошла до Кыргызстана, активисты и начали поиски, какой кыргызстанский олигарх может скрываться за Владимиром Кирюшей. Одни говорят, что это Омурбек Бабанов, другие предполагают, что Алмаз Атамбаев. Знающие люди говорят, что компанию KLS Securities основал Абильдаев Амир Курманкулович – двоюродный родственник Юруслана Тойчубекова, первый получил у второго лицензию, и потом вместе с лицензией продал Владимиру Кирюше. Скептически настроенный активист заявляет, что компания может принадлежать одному из банков, таким путем пытающегося отмыть грязные деньги, выведенные из Кыргызстана в Латвию. Кажется, намекает на прихвостней Максима Бакиева. Однако он не имеет возможности заниматься бизнесом в России, потому что путинские приспешники задавят приспешников Максима Бакиева. Значит, первые версии более реалистичны.



Автор: Таалайбек Асанов

Источник: kyrgyztoday.org Источник - gezitter.org

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