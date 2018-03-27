Кого в Кыргызстане можно причислить к оппозиции? Или ее нет? - М.Мусакеев

19:56 28.03.2018 В последнее время появились различные мелкие разговоры о противостоянии Атамбаева и Жээнбекова, которые "воодушевили" так называемых оппозиционеров.



Неуточненная информация распространяется в социальных сетях, удивительно и то, что некоторые делают выводы, исходя из этой информации. Такого "ясновидения" можно ожидать от нашей оппозиции. Потому что она неспособна озвучить альтернативные предложения на политической арене и вести борьбу. Только недавно на президентских выборах они поддерживали то, как Бабанов соперничает с Жээнбековым. Интересно и то, что они быстро "разочаровались" в Бабанове, даже забыли о нем. Вполне возможно, что оппозиция поддерживала Бабанова исключительно в личных интересах.



Через некоторое время мы столкнулись с другим удивительным явлением. Те, кто с пеной у рта заявляли об угрозе исламизации страны при Жээнбекове, внезапно увидели в Жээнбекове единомышленника, даже покровителя. Все это началось после "исторического" заявления президента на заседании Совета безопасности.



С другой стороны, представителей оппозиции тоже можно понять… Они тоже живые существа, хотят есть, пить, если есть возможность – занять жирные должности. К тому же большинство так называемых оппозиционеров ранее занимали высокие государственные должности, неприлично разбогатели, но по иронии судьбы "выбыли из игры". Государственная служба не досталась в наследство от отца. Но лишившиеся должности экс-чиновники не хотят этого понимать.



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Метки

Власть, Оппозиция, Сооронбай Жээнбеков, Алмазбек Атамбаев, противостояние



Некоторые люди поддерживают намерение оппозиции "наброситься" на Атамбаева через Жээнбекова. Наблюдательный человек не поддержит такие намерения. Потому что само слово оппозиция означает, что люди настроены против власти.



В нормальной стране оппозиция ставит перед собой цель попасть во власть и осуществить задуманное. Это аксиома. По своей природе оппозиция не может быть конструктивной. Она может быть конструктивной только в зависимости от своих целей и интересов. Конструктивной называют оппозицию, которая ведет борьбу с властью законными методами. Но в то же время оппозиция остается неконструктивной. Потому что она всегда имеет разрушительный характер, критикует, предлагает альтернативный путь развития страны. Оппозиция старается помешать власти завоевать поддержку народа. Поэтому язык не поворачивается называть оппозицией тех, кто пытается извлечь выгоду из потенциального противостояния Атамбаева и Жээнбекова. В то же время они забывают, что это Атамбаев выдвинул Жээнбекова и активно его поддерживал. Парадокс в том, что критикующая Атамбаева, но поддерживающая Жээнбекова оппозиция на деле поддерживает Атамбаева.



Что нового предложил Жээнбеков?



Действующий президент работает в соответствии со стратегией, составленной Атамбаевым. Речь идет о развитии регионов, о том, чтобы полагаться на свои силы, о борьбе с коррупцией, о продолжении судебной реформы. У Жээнбекова и Атамбаева даже совпадает мнение о сплетнях в СМИ. Они оба за свободу слова, но оба настроены против распространения ложной информации.



В качестве примера можно привести иск Жээнбекова против журналиста Кабая Карабекова. Президент показал, что не будет прощать, если его начнут клеветать. Потому что без какой-либо причины его прилепили к экстремистам. Такой же была позиция и у Атамбаева. Поэтому Атамбаев не стал прощать "змей, вылезших посреди дня" - сайт "Заноза", журналистов Дину Маслову, Нарына Айыпова. Кроме того, Атамбаев не стал прощать безответственное и необоснованное заявление Чолпон Джакуповой, которая связала его с деньгами, поступившими из России.



В последние дни оппозиция набросилась на лидера "Айкол Ала-Тоо" Мирбека Мискенбаева, предложившего младшему брату президента Асылбеку Жээнбекову сдать мандат. До Мискенбаева оппозиция вполне могла бы поддержать такую идею. Но было удивительно то, что оппозиция заступилась за депутата, некоторые из них умудрились сравнить его с Солнцем и Луной.



К сведению сегодняшних защитников Жээнбекова, только несколько лет назад, когда А. Жээнбеков был спикером, а действующий президент был губернатором Ошской области, вы поднимали тревогу, заявляя: "Идет жээнбековизация страны". Почему ваша точка зрения так круто поменялась? А может вам напомнить о том, что вы кричали перед выборами? И тогда вы кричали то же самое!



По всей видимости, мы так и не извлечем урок из истории. В свое время Кулов предложил Жаныша Бакиева на должность заместителя председателя спецслужбы, представил его чекистам. Народ хорошо знает, чем все это закончилось. Представители нынешней оппозиции в свое время спокойно относились к тому, как вносились изменения в законы, которые позволили бы Максиму без каких-либо выборов занять место отца на троне. К сожалению, они не извлекли урока из истории.



Хотя Мискенбаев говорил о возможных угрозах, он подвергся к неприсущей для оппозиции реакции. Не хочу даже говорить о политологах и экспертах, которые хотят найти себе место во дворе власти.



В чем проблема действующей оппозиции? Проблем никаких нет, разве что эта оппозиция не имеет права называться оппозицией… Соответствующую миссию выполнят другие силы, которые найдут свой путь, предложат власти свою программу, а не будут пополнять очки на потенциальном противостоянии Атамбаева и Жээнбекова. Это нормальное явление. Пускай так называемая оппозиция занимается своими делами, как дети, играющие в песочнице. Возможно "что-то" найдут…



Источник: газета "Багыт.kg" №10 от 28.03.2018 / стр. 6



Автор: Мурат Мусакеев Источник - gezitter.org

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