В Узбекистане решили радикально упростить налогообложение

19:50 28.03.2018 В Узбекистане вынесена на общественное обсуждение Концепция реформирования налоговой системы республики. Документ, разработанный национальным агентством проектного управления при президенте Узбекистана, предполагает радикальное упрощение действующей системы налогообложения.



В Концепции указано, что существующая система налогообложения не отвечает современным требованиям и сдерживает развитие экономики. Мешают слишком сложная система расчета налогов, значительная (в среднем 3-4 раза) разница в налогах у индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и крупного бизнеса, а также высокий налог на добавленную стоимость (НДС).



Система налогообложения имущества юридических лиц сдерживает инвестиции, а высокие ставки налога на доходы физических лиц приводят к занижению фонда оплаты труда и, в конечном итоге, выплате заработной платы в "конвертах". В результате налог на доходы физических лиц платит лишь треть трудоспособных граждан. Неэффективная система снижает доходы бюджета и инвестиционную привлекательность, поскольку инвесторам важна здоровая конкуренция, прозрачность налогового администрирования и защита их прав, указывают авторы концепции.



Приоритетами реформы налоговой системы объявлены: переход на среднесрочное налоговое планирование и усиление гарантий стабильности налогового законодательства, повышение инвестиционной привлекательности республики; максимальное упрощение налогового законодательства, устранение противоречий и коллизий в законах.



Концепция предполагает радикальное сокращение налоговой нагрузки: снижение числа налогов, налоговых режимов, упрощение налоговой отчетности и методов расчета налогов, а также унификацию правил уплаты налогов для разных категорий налогоплательщиков. Кроме того, среди приоритетов значатся устранение факторов, сдерживающих развитие малого бизнеса, запрет на предоставление индивидуальных налоговых и таможенных льгот, обеспечение благоприятной конкурентной среды.



Экономист, директор Center for Economic Development Юлий Юсупов в комментариях Repost.uz и Газете.Uz назвал Концепцию "революционным документом", реализация которого сделает налоговую систему Узбекистана "одной из самых лучших в мире".



Упрощенный режим налогообложения отменяется для всех, то есть малому бизнесу придется переходить на общеустановленный режим налогообложения, но суть реформы заключается в том, чтобы сделать этот общий режим "пригодным для жизни", объяснил экономист. "Для некоторых категорий малых предприятий налоговая нагрузка может несколько возрасти, но это неизбежная плата за устранение накопившихся диспропорций нашей налоговой системы", – добавил он.



Концепция предполагает объединение всех налогов на труд в один налог и сокращение налоговой нагрузки. Ставка общего налога, которая заменит подоходный налог, единый социальный платеж и страховые взносы в Пенсионный фонд, будет установлена на уровне 25% от фонда оплаты труда.



Налоги на прибыль и на дивиденды объединяются, согласно Концепции, облагаться будет только распределяемая прибыль: дивиденды и расходы предпринимателя, осуществляемые за счет компании, на личное потребление. Проект предполагает снижение нагрузки по налогу на имущество юридических лиц за счет поэтапного снижения ставки и исключения из объектов налогообложения производственных зданий и сооружений.



Будут упразднены налоги с выручки для предприятий общеустановленного режима – отчислений в государственные целевые фонды, которые обременяли крупный бизнес. Кроме того, если Концепцию реализуют, будут снижены ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 12%, что позволит Узбекистану конкурировать с предприятиями Казахстана и Киргизии.



Предполагается также упрощение расчетов налогов и переход на электронное администрирование. Наконец, налоговики должны перейти от прямых проверок на камеральный контроль, когда недобросовестные налогоплательщики выявляются по косвенным показателям их деятельности.



Реформа системы налогообложения и снижение налогового бремени является одной из актуальных проблем экономики Узбекистана, поскольку существующая налоговая нагрузка (30−35% от ВВП) приемлема для богатых стран, но непосильна для развивающихся экономик. Рекомендации провести комплексную налоговую реформу, улучшать инвестиционный климат и привлечь в Узбекистан иностранные банки содержатся в опубликованном в марте отчете экспертов Международного валютного фонда.

28.03.2018 Источник - fergananews.com

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