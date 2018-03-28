"Афганская" конференция в Ташкенте прошла без иллюзий, - Le Monde

19:47 28.03.2018 Международная конференция в Ташкенте по достижению "политического согласия" с талибами прошла без иллюзий



Великие державы, собравшиеся под эгидой ООН, одобрили идею, выдвинутую афганским президентом, о том, чтобы вооруженная оппозиция талибов стала "легитимной партией", пишет специальный корреспондент французской газеты Le Monde Изабель Мандро.



Через месяц после предложения афганского президента Ашрафа Гани, сделанного в феврале талибам, по поводу начала прямых переговоров без предварительных условий, с целью положить конец многолетней войне, страны Центральной Азии, Россия, США, Китай и Евросоюз одобрили эти действия. После долгих предварительных переговоров 27 марта в Ташкенте, в Узбекистане была проведена Международная конференция по Афганистану, поддержавшая стремление к "политическому согласию с талибами", признанное "лучшим способом положить конец насилию" в стране, говорится в статье.



"Это станет всеобщей победой и ничьим поражением" - указано в заключительной декларации Ташкента, ратифицированной с поручительством генсека ООН Антониу Гутерриша, выступившего по видео. "Это будет гарантировать включение "Талибана"* в политический процесс как легитимного политического игрока", - уточняется в документе. Сами представители "Талибана"* в конференции не участвовали, отмечает журналистка.



Все же было несколько предварительных условий: отказ от насилия, разрыв всех связей "с международным терроризмом, в том числе "Аль-Каидой"*, ИГИЛ* и другими транснациональными сетями", соблюдение афганской конституции и равноправие между всеми гражданами - женщинами и мужчинами, подчеркнула глава европейской дипломатии Федерика Могерини. "Немыслимая затея, - считает Мандро. - На деле талибы никогда не отказывались от насилия, о чем свидетельствует недавний теракт, совершенный ими в Кабуле 27 января, в результате чего 103 человека были убиты и 235 ранены. А главное, они и слышать не хотят об афганской конституции, принятой в 2004 году. И в их глазах Гани является лишь "марионеткой" американцев".



Ни одна из 26 присутствовавших в Ташкенте делегаций - среди которых фигурировали Индия, Пакистан и Иран - не питала особых иллюзий по поводу последствий. Все предшествовавшие инициативы были провалены, и талибы, по мнению многих участников, сегодня контролируют половину страны, передает автор статьи. "Обстановка в Афганистане ухудшается", предупредил с особо мрачным видом российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который сказал, что он "очень озабочен расширением проникновения "Исламского государства"*, в частности, в северных провинциях Афганистана и увеличением наркотрафика".



Недавно в интервью британскому телеканалу BBC командующий силами международной коалиции в Афганистане генерал Джон Николсон обвинил Москву в оказании финансовой помощи и поставке оружия талибам, говорится в статье.



"Москва уже три года считает, что Афганистан является составной частью американской стратегии по окружению России. И раз США поддержали правительство, значит русские повернулись лицом к тем, кто против", - резюмирует один неназванный западный эксперт.



Обеспокоенность растет и в соседних странах Центральной Азии, в частности, в Узбекистане. Его президент Шавкат Мирзиеев, в декабре 2016 года ставший преемником Ислама Каримова, который руководил страной в течение 27 лет, осуществил серию амбициозных реформ, дабы привлечь инвесторов и вывести страну с 33 млн жителей из изоляции. Один из его "стратегических" проектов, в частности, связан со строительством железнодорожной линии на севере Афганистана, предназначенной для того, чтобы в перспективе обеспечить Узбекистану выход к морю через посредство Ирана, комментирует Мандро.



*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида", "Талибан" - террористические группировки, запрещенные в РФ.



28 марта 2018 г.



Изабель Мандро | Le Monde Источник - inopressa.ru

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