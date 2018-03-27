В Кемерово теперь есть город маленьких ангелов…, - Э.Ханымамедов

18:15 28.03.2018 Знаете, очень мало нормальных слов в связи с трагедией в Кемерово. Дело даже не во всем этом параллельном мире чиновников, "бизнесменов" и прочая и прочая… Почему параллельном мире? Мы живем не пересекаясь, небольшой процент "избранных" и весь остальной народ России. Они отделены от нас, простых смертных, стеклами персональных автомобилей, личной охраной, привилегиями и тому подобными "прелестями жизни". И судя по отношению к людям после трагедии в Кемерово мы для них просто досадная помеха. Все наперебой пытаются выслужиться, извиняясь лично перед президентом. А простые люди, люди у которых сгорели дети, родные и близкие в этой братской могиле под названием "Зимняя вишня", они что, разве они не заслужили хотя бы извинений?! Или от них привычно откупятся "компенсациями"?!



Почему люди стихийно собрались на кемеровский митинг, они не верят власти! Они не верят, что чиновники скажут им правду, они понимают что "слуги народа" будут трястись за свои кресла и искать "стрелочников". Кто-то из них сменит теплое кресло чиновника на место в шахтерском забое?! Не смешите!



Это не точечная трагедия, это продолжение цепи трагедий (вспомнить ту же "Хромую лошадь"). Это результат работы системы расчеловечевания в России, когда во главе угла стоят деньги, деньги и еще раз деньги! Собственно и сам президент об этом сказал на совещании: "Справку без денег не получить, а за деньги подпишут что угодно".



Что, разве мало по стране стоит таких торгово-развлекательных "братских могил"? У нас в Волгограде даже известнейший Сталинградский тракторный завод стал торговым центром. Не нужно производство, нужны развлечения и торговля, и поэтому все переделаем для этого, заводы и фабрики превратим в "торгушки". Ничего страшного, что построено с нарушениями, сэкономлено на стройматериалах (больше прибыли в карман собственника), главное введено в строй и приносит прибыль! А там авось пронесет. А не проносит!



Что толку, что вице-губернатор стал перед народом на митинге на колени? Этим не вернешь погибших детей, этим не вернешь семьи людские! За подобную халатность необходимо вернуть в России смертную казнь! У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество! Погибли дети по вине чиновника – встань и получи свои девять грамм свинца!



Может быть тогда чиновники будут бежать от "откатов" как черт от ладана?



Вот уже почти три десятилетия вся система жизни в России заточена на обогащение. Нельзя стать сильным, когда единственная цель – нажива! На таком фундаменте нет сильной страны, нет сильных людей, нет сильных руководителей!



Простите, когда на совещании с президентом руководитель МЧС (высочайшие профессионалы как я полагаю, которые должны быть готовы к подобным чрезвычайным ситуациям!) что-то пытается пробормотать с бледным лицом про налоговые каникулы – это что?!



Из стенограммы совещания: "В. Пучков: Сейчас соответствующие службы разбираются с этими вопросами. В 2016 году комиссия МЧС России прибыла проверять это помещение (ТЦ "Зимняя вишня" - прим.). Были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них 68 миллионов рублей. Численность работающего персонала – менее ста человек. Вместе с тем были выданы рекомендации, которые, к сожалению, не были выполнены.



В. Путин: А рекомендации когда были даны?



В. Пучков: В 2016 году.".



Это что, кто понес наказание, где ответственность чиновников?!



Сейчас все чиновники в страхе начинают выдвигать версии, что де это происки госдепа, раздувают протест, темные силы и т.п. А вы что думали, эти западные стервятники слезу соболезнования пустят по нашим погибшим детям?! Еще неизвестно кто большие чудовища, Запад, использующий каждую трагедию для удара по России или местные чинуши, выдвигающие в страхе за свои кресла версии о вселенском заговоре против России.



Из стенограммы заседания: "В. Путин: Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей, хочется не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу".



За маузер схватиться хочется Владимир Владимирович, да? Правильное желание конечно, только работа должна быть системной. Выжигать, выжигать из России каленым железом эту страсть к наживе, любой ценой! Иначе наши дети так и будут умирать за чужие деньги!



Из стенограммы заседания: "В. Путин: Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие".



Это боевые действия против народа Владимир Владимирович, война двух миров – "небожителей" вскормленных на трупе большой страны и простых людей. И нет ей пока конца и края.



Что происходит? Цитата из "Капитала" Карла Маркса: "Если деньги, по словам Ожье (французский драматург – прим.), "рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке", то новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят".



А у нас в России этот "новорожденный капитал" еще и убивает наших детей, Владимир Владимирович!



Если руководство станы часть этой звериной системы, то все крайне печально, если оно все-таки готово бороться с этим, сможет и захочет навести порядок, самое время.



Я не сомневаюсь, что найдутся "доброхоты", которые цинично скажут – автор пиарится. Да нет, мне нет в этом нужды, я просто хочу дожить до тех светлых времен, когда маленькие ангелы перестанут гореть в торгово-развлекательных крематориях ради чьей-то трехкопеечной прибыли.



И мне не все равно… И я борюсь с этим, как могу…



В Кемерово теперь есть город маленьких ангелов…



Поставьте на месте этого "торгового центра" обелиск, обелиск несбывшихся надежд душ наших детей…



Они теперь смотрят на нас сверху и спрашивают – что же вы наделали, взрослые?!...



Вечная память…



Эрик Ханымамедов, Москва Источник - ЦентрАзия

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