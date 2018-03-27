Увы. Мамонтенка Любу не получается клонировать

15:33 28.03.2018 Ученый опроверг, что ямальская Люба поможет возродить мамонтов



Мамонтенок Люба обречен на проживание в виде экспоната музеев до конца дней



Мамонтенка Любу, которого в 2007 году обнаружил ямальский оленевод, не смогут клонировать. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории млекопитающих Палеонтологического института РАН, доктор биологических наук Евгений Мащенко.



Он рассказал, что пригодной для клонирования ДНК мамонта не было выявлено ни в одном из найденных останков, в том числе и у достаточно хорошо сохранившейся ямальской Любы. Однажды в одном из экспонатов ученые обнаружили остатки тканевой жидкости, в которой были лейкоциты. "Но эти лейкоциты для клонирования не годятся, потому что у них не сохранились клеточные ядра", - цитирует Мащенко "Север-Пресс". Ученый пояснил, что на сегодняшний день нет возможности получить клетки для клонирования от животных, умерших более двадцати лет назад.



По мнению Мащенко, создать устойчивую популяцию мамонтов не удалось бы в любом случае, так как клонированные животные сами не станут размножаться. Чтобы иметь достаточное количество мамонтов, их придется клонировать заново. Ученый прогнозирует неудачу эксперимента еще и потому, что при пересадке ДНК мамонта в яйцеклетку азиатского слона получится межродовой гибрид, шансы на выживание у которого ничтожны.



В прошлом году мамонтенка Любу отправили в Австралию, на выставку в один из музеев Сиднея. "URA.RU" сообщало, что ямальский экспонат будет находиться "в гостях" до 13 мая 2018 года. Источник - URA.RU

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