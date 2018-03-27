Дефицит муки в Туркменистане: жители как в старину пекут хлеб из сорго

10:33 28.03.2018 Из-за дефицита муки в Туркменистане жители страны все чаще выпекают хлеб из сорго (яровой злак). По словам жителей Дашогуза, все чаще жителям области приходится есть хлеб из джугарной (джугара это подвид сорго) муки.



"К счастью жителей, урожай джугары был хорошим, тем, кто не может найти пшеничную муку приходится печь хлеб из джугарной муки. Жителей Дашогуза и в прошлые голодные годы спасала джугарная мука. Вкус такого хлеба, когда он сразу из тандыра, не такой уж и плохой. Но уже на следующий день хлеб становится жестким, что невозможно его ломать. По этой причине, женщинам приходится хлеб из джугары выпекать ежедневно", - рассказал Азатлыку житель Дашогуза.



По его словам, в настоящее время, цена на джугару выросла. Стоимость одного килограмма колеблется с двух до пяти манатов (1 доллар около 3,5 манат). В связи с этим, некоторые семьи со скудным доходом даже такой хлеб не могут себе позволить.



Ранее сообщалось об участившихся случаях использования в пищу населением Туркменистана кормовых отрубей.



В настоящее время в Марыйском и Дашогузском велаятах муку, произведенную в Казахстане, продают по 180-190 манатов за мешок весом 50 килограммов. Но многие жители региона не могут приобретать муку по такой цене. По словам местных жителей, в магазинах можно видеть муку, с указанной на упаковке датой изготовления в 2010 году.



Власти Туркменистана наличие продовольственного кризиса официально не признают. Вместе с тем, по мнению экспертов, нынешний дефицит муки и продовольствия в Туркменистане, свидетельствуют о тяжелейшем экономическом кризисе, за последние 25 лет, в истории богатого природными ресурсами Туркменистана. Источник - centralasian.org

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