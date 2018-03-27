 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто растащил "Аскер Курулуш". В армии Кыргызстана опять выявлены миллионные хищения
10:30 28.03.2018

Генпрокуратура выявила хищения денег в особо крупном размере, выделенных на военные нужды Кыргызстана.

По данным надзорного органа, в 2015 году на расчетный счет Минобороны поступило более 70 миллионов сомов для использования исключительно на восстановление инфраструктуры одного из стратегических военных объектов, то есть, на обеспечение интересов военной безопасности страны. Но должностные лица Минобороны и его подразделений, в том числе госпредприятия "Аскер Курулуш", самовольно изменили целевое назначение этих бюджетных средств. Более 37 млн сомов из них были незаконно использованы на осуществление строительно-ремонтных работ и закупку товарно-материальных ценностей, не связанных с отмеченным военным объектом и повышением его боевой готовности.

Кроме того, из этих незаконно использованных бюджетных средств более 9 млн сомов были похищены путем умышленного завышения объемов строительно-ремонтных работ и стоимости стройматериалов.

"Факты произошли три года назад, но их обстоятельства стали известны только сейчас. Ведется следствие, по итогам которого виновные лица понесут наказание. 9 млн сомов из 37 млн были просто похищены, остальную часть использовали не по назначению", - отмечает военный прокурор Нуркамал Набиев.

По данному факту Военной прокуратурой в отношении отдельных должностных лиц Минобороны и его подразделений возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление служебным положением) и 308 (незаконное использование бюджетных средств) Уголовного Кодекса КР.

Но Военная прокуратура не стала называть причастных к преступлениям лиц.

Источник - centralasian.org
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