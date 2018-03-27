17 переливов и 2 размыва. Потоп в Восточном Казахстане никак не заканчивается

10:28 28.03.2018 Бакытжан Сагинтаев поручил держать на особом контроле паводковую ситуацию



27 марта на заседании Правительства РК вне повестки был рассмотрен вопрос создавшейся паводковой ситуации в Восточно-Казахстанской области.

С докладом о принимаемых мерах выступил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. В результате неблагоприятных погодных условий в ВКО остаются подтопленными 230 жилых домов.

Согласно информации акимата области, из подтопленных домов эвакуировано 1526 человек. Сотрудниками Фонда "Красного полумесяца" материальная помощь оказана 471 человеку на сумму 14 млн тг.

В период с 7 по 25 марта в области произошли 17 переливов и 2 размыва автомобильных дорог и водопропускных труб. В настоящее время 2 размыва и 14 переливов ликвидированы, 3 перелива находятся на контроле.

О противопаводковых мерах и гидрометеорологическим прогнозам также доложили заместитель министра внутренних дел РК Ж. Сулейменов и министр энергетики К. Бозумбаев.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил акимам регионов, городов Астана и Алматы держать паводковую ситуацию на контроле и оказывать всю необходимую помощь пострадавшим.

Координация возложена на первого заместителя Премьер-Министра А. Мамина. Источник - primeminister.kz

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