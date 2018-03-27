Почему Россия не учится на ошибках Каддафи, - Л.Степушнова

10:26 28.03.2018 Чтобы понять, почему экс-президента Франции Николя Саркози решили упрятать за решетку, надо ответить на вопрос: кому выгодно добивать "мертвого" политика от разоренной партии? Ответ можно найти, если узнать, куда исчезли более десяти миллиардов евро из замороженных по решению ООН в 2011 году активов Ливии.

Деньги исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013–2017 годах, сообщил 20 марта бельгийский еженедельник Le Vif. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть более пяти миллиардов евро. При этом, по заявлению министерства финансов, Бельгия не принимала решений о размораживании этих средств.

Сколько всего был заморожено ливийских активов в 2011 году, никто не знает. Сам Саркози сказал, что в этом, прямо скажем, грабеже Ливии участвовали 63 страны, только в США Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase и Carlyle Group заморозили 34 миллиарда долларов, по данным AP. Мало того, что эти деньги были размещены на депозитах, вложены в акции и приносят доход, так они еще, оказывается, и "исчезают". Заметим, что в 2016 году Совет Безопасности ООН отклонил просьбу Ливии разрешить ей управление замороженными счетами и активами. Вероятно, и размораживать уже особенно нечего.



Почему Саркози грозят тюрьмой

Совпадение или нет, но сразу после утечки из Le Vif Саркози был задержан и ему было предъявлено обвинение в получении от ливийского лидера 50 миллионов евро для незаконного финансирования своей избирательной кампании 2007 года.

Казалось бы, экс-президент уже приструнен многочисленными расследованиями, его политическая карьера завершена, и суд над ним может только усугубить репутацию Франции. Зачем же его хотят упечь в тюрьму с конкретным сроком до десяти лет? А если Саркози, учитывая материальные трудности его партии "Республиканцы" (проиграны президентские и парламентские выборы), решил немного откусить от сладкого пирога ливийских замороженных активов?

Арестом Саркози четко дали понять, чтобы он не разевал рот на этот пирог. К тому же президенту Макрону очень заманчиво сделать его ответственным за развал Ливии и потоки беженцев, хлынувших в Европу. Плюс к этому - он косвенно отмывает замороженные деньги для их последующей конфискации. Видите, сколько "плюсов" у данной кампании. Но возникает вопрос…



Зачем Саркози убил курицу, несущую золотые яйца?

Именно Франция развязала войну против Ливии и только потом ее поддержали Великобритания и США. О причинах агрессии рассказывает обнародованная Washington Post переписка друга клана Клинтонов Сидни Блюменталя и тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон. Среди них особенно интересными выглядят "долгосрочные планы Каддафи по замещению Франции в качестве доминирующей державы в Западной Африке".

Оказывается, Каддафи накопил казну в 143 тонны золота и примерно столько же серебра, которую намеревался использовать "для формирования панафриканской валюты с опорой на ливийский золотой динар". "План заключался в том, чтобы предложить странам франкоязычной Африки альтернативу франку КФА, - пишет Блюменталь. - Это стало одним из факторов, которые повлияли на решение президента Саркози начать операции в Ливии". А франк КФА, заметим, изначально был четко привязан к курсу французского франка.

Конечно, Саркози не мог потерять такой рычаг управления экс-колониями, он, вероятно, сразу обговорил с союзникам и "санкции", а именно заморозку активов Ливии, которые уже тогда, как сейчас модно говорить, "с большой долей вероятности" решили никогда не возвращать. Не знаем, к кому попала казна Каддафи, которую он, убегая, вез в своем кортеже, но и без нее куш западным странам достался немалый - около 60 миллиардов долларов и контроль за нефтяными разработками в Ливии.



Уроки для России

Из этой истории несколько больших уроков для России. Первый - президенту. Чтобы поделить богатства Ливии, Каддафи долго демонизировали. Зачем нужно было взрывать "Боинг" Pan American над Шотландией? А затем же, зачем и малазийский "Боинг" в небе над Донбассом. И в том и в другом случае вину возложили "лично" на титульное лицо. Все приписываемые полковнику громкие теракты так и не были доказаны, хотя чтобы избавиться от санкций, он выплатил щедрую компенсацию жертвам. Так же ведет себя сейчас Запад и с российским президентом, говорят: только покайся, и мы все простим, все вернем. Безусловно - нет.

Второй урок - населению. Спрашивается, что было нужно ливийцам, чьи доходы с учетом социальной помощи почти в два раза превышали нынешние среднероссийские? То же самое, что нынешним российским либералам и "патриотам", - скинуть "диктатора", а там хоть трава не расти (хотя они уверены, что у них-то все срастется).

Третий урок - всем, кто "держит деньги". Нельзя хранить свои активы в западных банках. Нет различия, являются ли эти активы собственностью частных инвесторов, или же это резервы финансовых властей России. Замораживать, арестовывать и конфисковывать будут без разбора и без оглядки на так называемое "международное право". Потому что помимо политической опасности, исходящей от России, есть и утилитарная - поддержать активами свои разрастающиеся долги и спекулятивные экономики.



Любовь Степушова, 26 марта 18 Источник - Правда.Ру

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522221960

Новости Казахстана

