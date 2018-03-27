Тропою Елбасы. Глава УкрМИД Климкин предлагает перевести на латиницу украинский, дабы де-русифицироваться

10:12 28.03.2018 На Украине высмеяли идею Климкина по введению латиницы



Пользователи Сети горячо дискутируют на тему предложения министра иностранных дел Украины Павла Климкина обсудить введение в стране латиницы параллельно с кириллицей.



В комментариях к посту Климкина в Facebook комментаторы возмутились самой возможностью подобной реформы, передает РИА "Новости".



"От этих псевдореформ уже тошнит! Люди, вы что, не видите, что из украинцев лепят не нацию, а биомассу без роду и племени. Язык является самоиндификатором нации. Есть вопрос: а что, если перейдем на латиницу, то у нас коррупция исчезнет или пенсия как в Европе будет, к которой вы так летите, что даже из штанов выскакивают", – спрашивает пользователь Владимир Ульянов.



"Не на латиницу надо менять, а на руническое письмо. Чтобы одним ходом отсечь всякие претензии московитов на историческое наследие норманов-руси. Ну или на клинопись", – рекомендовал Климкину Александр Мордокович



"Кириллице более тысячи лет. Для чего полякам вообще поднимать такие темы? Какое им дело до нашей грамматики, языка, истории, героев, веры и тд. Надо было господину поляку предложить, пусть бы они перешли на нашу кириллицу, или католицизма на православную виру - это бы нас сблизило", - иронизирует Сергей Борис.



Другие пользователи напротив уверены, что латиница сблизит Украину с Европой.



"Украинскую латиницу легко читали бы поляки, словаки, чехи, все западные славяне. В свою очередь, украинцы, привыкнув к укрлатинице, гораздо легче воспринимали бы тексты на языках западных славян", – написала Светлана Чуб, отметив, что алфавитный барьер является частью "железного занавеса".



Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил подписчикам подискутировать на предмет возможного введения на Украине латиницы.



Текст: Дмитрий Зубарев Источник - vz.ru

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