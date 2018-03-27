Аркадаг и Рухани подписали в Ашхабаде "программу", "план" и кучу "меморандумов"

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10:09 28.03.2018
В Ашхабаде подписан пакет туркмено-иранских документов
По завершении туркмено-иранских переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов.
В присутствии Президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Хасана Рухани подписываются: Программа сотрудничества в области культуры, искусства, науки и образования между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран на 2018-2020 годы; Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран на 2018–2022 годы; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и Джихад Министерством сельского хозяйства Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере промышленности между Министерством промышленности Туркменистана и Министерством промышленности и торговли Исламской Республики Иран.
План по сотрудничеству в сфере спорта подписан между Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана и Министерством спорта и молодежи Исламской Республики Иран на 2018–2019 годы. Также заключены: Меморандум о взаимопонимании по обмену таможенной информацией в электронном формате между Государственной таможенной службой Туркменистана и Управлением таможни Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного туркмено-иранского делового совета между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Палатой торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании по воздушному транспорту между Службой "Туркменховаеллары" и Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сертификации между Главной государственной службой "Туркменстандартлары" и Институтом стандартов и промышленных исследований Ирана; План по реализации Меморандума о взаимопонимании между Главной государственной службой "Туркменстандартлары" и Институтом стандартов и промышленных исследований Ирана.
Ряд документов и на уровне вузов двух стран: Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Институтом политических и международных исследований Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании по науке и образованию между Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А.Ниязова (Туркменистан) и Мешхедским университетом имени Фирдоуси (Исламская Республика Иран); Меморандум о взаимопонимании по науке и образованию между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммеда Азади (Туркменистан) и Мешхедским университетом имени Фирдоуси (Исламская Республика Иран).
По итогам официального визита Президента ИРИ Хасана Рухани в Туркменистан принято Совместное Заявление глав государств.