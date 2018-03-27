 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 28.03.2018
10:12  Тропою Елбасы. Глава УкрМИД Климкин предлагает перевести на латиницу украинский, дабы де-русифицироваться
10:09  Аркадаг и Рухани подписали в Ашхабаде "программу", "план" и кучу "меморандумов"
09:38  Аркадагом создан ТуркмФонд "для проведения спортивных мероприятий на высоком организационном уровне"
09:35  КазВласти грозят заблокировать Facebook, Youtube и Twitter. Из страха перед "Демвыбором"
09:13  Даврон Саматов назначен главным ювелиром Узбекистана
09:11  Запад празднует победу над Путиным. Не рано ли? - "СП"
09:05  Бишкек. У главаря парт-парлам-фракции "Ата Мекен" Шыкмаматова отбирают депутатский мандат
08:58  "Уральские авиалинии": авиавласти Таджикистана выдавливают с рынка российских перевозчиков
08:53  Экс-председателя Военного суда Киргизии Ашымбекова объявили в розыск, как взяточника и вымогателя
08:46  Китай атаковал США на нефтяном фронте . Шанхайская биржа начала торговать "черным золотом" за юани
08:27  Бывший зампред Центробанка Узбекистана от СНБ Акмалов задержан по делу экс-генпрокурора Кадырова
08:17  Победа за идентитизмом! - лидер северо-итальянских сепаров Маттео Сальвини (интервью)
08:16  В Самарканде начат выпуск грузовиков КАМАЗ
08:12  "Талибан" не подпустили к миротворчеству. Странная афганская мирно-пафосная конференция в Ташкенте, - "Къ"
08:09  "Сила Сибири" уходит в песок. Китайцы наращивают производство сланцевого газа, - "НГ"
08:03  Кого привозил в Пекин северокорейский бронепоезд. Ким Чен Ын нуждается в помощи КНР перед встречей с Трампом
00:44  Главари хаоса. Украина разделилась на бандитов и тыловых крыс, - Борис Джерелиевский
00:36  Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку
00:33  КазЗомби-экономика и синдром Харви Вайнштейна, - Д.Сатпаев
00:20  Антикультура как часть замысла. Когда наступает Новый мировой порядок, - Д.Рюриков
00:16  Джон Болтон в администрации США – предвестие большой войны на Ближнем Востоке? - Д.Минин
00:15  Вашингтон движется к отказу от политики одного Китая, - В.Пироженко
00:07  Китай запустил убийцу нефтедоллара
Вторник, 27.03.2018
23:31  В Казахстане попытались "технично" прихлопнуть сайт Ratel.kz
20:32  Темная сторона Дохи. Катар демонстрирует гибкость, но долго к этому готовится, - Е.Сатановский
20:13  Казахстан проиграл молдавскому олигарху Стати еще один суд на $520 млн
19:13  Талибы подорвали ЛЭП Узбекистан-Кабул
17:12  Кыргызстан просит "Русгидро" отозвать иск по Верхненарынскому каскаду ГЭС
16:16  Мирзиеев в Душанбе. Долгожданный визит и таджикско-узбекские отношения, - Р.Г.Абдулло
13:00  Китай готов "выбить Вашингтону зубы", - И.Данилов
12:55  Гуляй, рванина. Рахмон и Рахмонишка пляшут на улице Душанбе
12:08  Резун не ожидал отравления Скрипаля, - П.Густерин
10:54  Сколько граждан Казахстана владеют казахским языком. Высунули и сказали "а-а-а"
10:52  Корм во льду. Сайгаки гибнут от голода в Западном Казахстане
10:49  Дима, уходи! Расклады кремлевских карт (нового правительства РФ), - М.Делягин
10:42  КырВласти бесконечно что-то делят. Грызня в команде Атамбаева-Жээнбекова, - Т.Акеров
10:38  Зияющая пустота. Внешняя политика Кыргызстана на верном пути, - Т.Темиров
10:33  Мирзиеев предложил создать Фонд поддержки образования в Афганистане. Деньги на ветер...
10:28  В Кемерово проходит многотысячный митинг с требованием отставки губернатора Тулеева
10:27  В Кыргызстане закрыты 6 медресе, 23 получили строгие предписания на устранение нарушений – ДУМК
10:26  На месте сгоревшего здания Генпрокуратуры в Бишкеке появится зона отдыха
10:04  Власти Туркменистана пытаются вернуть трудовых мигранток на родину
10:02  В Узбекистане бюджетников заставляют покупать проросшие овощи по завышенной цене
09:57  Порошенко зря надеется, что диабет убьет его раньше, чем народ, - Р.Ищенко
08:17  Пилюльки от Гунтиса. Латвийский экс-глава минздрава построит фармзавод в Джизаке
08:15  Российский МВТУ им. Баумана отказался открывать филиал в Ташкенте. На кой оно нам?
08:11  В Ашхабаде работающим в госучреждениях женщинам запретили красить ногти
08:08  Президент Ирана Рухани прибыл с визитом во владения Аркадага
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07:44  Войну в Йемене подбивают вернуться. Еще один ближневосточный конфликт переходит в горячую фазу, - "Къ"
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Аркадагом создан ТуркмФонд "для проведения спортивных мероприятий на высоком организационном уровне"
09:38 28.03.2018

25 марта президент Туркменистана подписал постановление о создании Фонда министерства спорта и молодежной политики и утвердил его Положение.

Фонд создается в целях укрепления материально-технической базы спортивной сферы, обеспечения высокого организационного уровня проводимых в стране международных соревнований и финансирования расходов, связанных с подготовкой сборных к участию в Олимпийских и Азиатских играх, сообщает госинформагентство ТДХ.

26 января в Туркменистане было создано Министерство спорта и молодежной политики.

На 9–14 сентября в стране запланировано проведение международного авторалли "Амуль-Хазар 2018".

Источник - hronikatm.com
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