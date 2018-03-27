Аркадагом создан ТуркмФонд "для проведения спортивных мероприятий на высоком организационном уровне"

09:38 28.03.2018 25 марта президент Туркменистана подписал постановление о создании Фонда министерства спорта и молодежной политики и утвердил его Положение.



Фонд создается в целях укрепления материально-технической базы спортивной сферы, обеспечения высокого организационного уровня проводимых в стране международных соревнований и финансирования расходов, связанных с подготовкой сборных к участию в Олимпийских и Азиатских играх, сообщает госинформагентство ТДХ.



26 января в Туркменистане было создано Министерство спорта и молодежной политики.



На 9–14 сентября в стране запланировано проведение международного авторалли "Амуль-Хазар 2018". Источник - hronikatm.com

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