|Аркадагом создан ТуркмФонд "для проведения спортивных мероприятий на высоком организационном уровне"
09:38 28.03.2018
25 марта президент Туркменистана подписал постановление о создании Фонда министерства спорта и молодежной политики и утвердил его Положение.
Фонд создается в целях укрепления материально-технической базы спортивной сферы, обеспечения высокого организационного уровня проводимых в стране международных соревнований и финансирования расходов, связанных с подготовкой сборных к участию в Олимпийских и Азиатских играх, сообщает госинформагентство ТДХ.
26 января в Туркменистане было создано Министерство спорта и молодежной политики.
На 9–14 сентября в стране запланировано проведение международного авторалли "Амуль-Хазар 2018".