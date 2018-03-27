КазВласти грозят заблокировать Facebook, Youtube и Twitter. Из страха перед "Демвыбором"

09:35 28.03.2018 Власти Казахстана пригрозили заблокировать видеохостинг YouTube, соцсети Facebook и Twitter на территории республики. Такие меры примут в случае, если эти площадки не ограничат для казахстанских пользователей доступ к материалам партии "Демократический выбор", признанной экстремистской, передает Informburo.kz со ссылкой на министерство информации и коммуникации (МИК РК).



Ведомство еще 13 марта направило в адрес Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также мессенджера Telegram уведомительные письма о необходимости выполнить судебное решение, касающееся материалов ДВК. "На сегодняшний день администрации "ВКонтакте" и "Одноклассники" приняли меры по ограничению доступа для пользователей с территории Республики Казахстан к указанным материалам. Также по состоянию на 26 марта материалы и группа ДВК частично удалены с 12 страниц на интернет-ресурсе Instagram и в мессенджере Telegram", – сообщила зампредседателя Комитета информации МИК Ляззат Суйндик. В Youtube, Facebook и Twitter уведомительные письма, с ее слов, находятся на стадии рассмотрения.



Если сайты откажутся выполнять решение суда, ведомство может принять меры в соответствии с действующим законодательством, подчеркивается в сообщении.



Есильский районный суд Астаны 13 марта признал незарегистрированное оппозиционное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) бизнесмена Мухтара Аблязова экстремистской организацией. Это решение мотивировали тем, что беглый олигарх нарушает запрет на пропаганду и агитацию за насильственное изменение конституционного строя. Стоит отметить, что проживающий за рубежом Аблязов активно использует социальные сети – он регулярно публикует на своей странице Facebook видеоролики с критикой казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, а также ведет трансляции на Youtube. Жители Казахстана не раз отмечали, что во время этих трансляций доступ к видеохостингу затруднен.



Один из таких случаев, в частности, описан в рейтинге "Свобода в Сети" ("Freedom on the Net"), который ежегодно публикует американская неправительственная организация Freedom House. Казахстан в нем отнесен к странам "с несвободным интернетом". Авторы последнего доклада упомянули об инциденте 16 декабря 2016 года, когда пользователи на протяжении нескольких часов не могли войти в Facebook, Instagram, YouTube как раз во время трансляции интервью Аблязова. Технический сбой – так объяснили произошедшее власти – совпал и с празднованием 25-й годовщиной независимости Казахстана.



27.03.2018 Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522218900

Новости Казахстана

