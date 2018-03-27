Даврон Саматов назначен главным ювелиром Узбекистана

09:13 28.03.2018 Назначен главный ювелир Узбекистана



Правительство Узбекистана утвердило на должность главы Ассоциации ювелирной промышленности республики Даврона Саматова.



В числе задач главы объединения:



организовать работу по сохранению и дальнейшему развитию многовековых традиций ювелирного искусства в различных регионах,



реализовать меры по дальнейшему развитию отрасли, проведению единой научно-технической, технологической, инвестиционной и экспортной политики,



организовать работы по увеличению объемов производства и повышению качества продукции, освоению наиболее востребованных направлений и технологий ее дизайна, обеспечению сертификации и стандартизации, внедрению современных методов менеджмента качества.



Узбекистан намерен к 2020 году довести ежегодный объем производства ювелирной продукции до более чем 40 миллионов долларов. Источник - vesti.uz

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