Запад празднует победу над Путиным. Не рано ли? - "СП"

09:11 28.03.2018 Почему Великобритании так важно одержать верх над Кремлем



Дмитрий Родионов





Игорь Шатров

Станислав Бышок



У мира все меньше терпения к президенту России Владимиру Путину. С таким заявлением, как сообщает Reuters в Таллинне выступил глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.



"У международного сообщества все меньше терпения к президенту Путину и его действиям", - отметил он, добавив, что мир объединился вокруг позиции Лондона относительно отравления Сергея Скрипаля. По его словам, единство позиций стран-членов НАТО и ЕС в поддержку Соединенного Королевства - наилучший из ожидаемых реакций на действия Москвы.



"Их (России) намерение, их цель - разделить нас, но мы видим, что мир объединяется вокруг позиции Британии и это само по себе большая победа, это посылает необычайно значимый сигнал Кремлю и президенту Путину", - заключил он.



Уильямсон также высказал опасение, что Путин может вновь предпринять попытку атаковать Британию или кого-то из ее союзников каким-нибудь новым неожиданным способом. При этом, по его убеждению, Москве никогда не добиться победы, пока страны НАТО будут выступать единым фронтом.



Ранее министр иностранных дел Британии Борис Джонсон опубликовал в Times статью "Запад должен остановить безрассудные амбиции". В ней он пишет, что "использование запрещенного нервно-паралитического вещества на территории Британии вполне укладывается в сложившуюся модель безрассудного поведения президента Путина.



"За последние четыре года Кремль аннексировал Крым, развязал войну в Донбассе, подвергал хакерским атакам германский бундестаг, вмешивался в выборы в разных странах мира, пытался скрыть применение химического оружия режимом Башара Асада и присоединился к войне против сирийского народа.



Объединяет все эти действия стремление Путина бросить вызов основополагающим правилам, на которых покоится безопасность любой страны. Отсюда и жизненный интерес каждой ответственной страны в противостоянии российской угрозе", - пишет глава Форин офиса.



Отметим, что сразу несколько британских газет в статьях, посвященных высылке российских дипломатов назвали это личной победой Терезы Мэй над Путиным.



Так Daily Telegraph в статье под заголовком "Запад показывает Путину, что не позволит себя запугать" пишет, что Тереза Мэй добилась невероятного успеха, доказав, что она сильный лидер, а также - что не менее важно - смогла продемонстрировать важность и возможность продолжения сотрудничества по вопросам безопасности с ЕС после "Брекзита".



"Цель Путина - провоцировать раскол среди либеральных демократий Запада", - пишет Times. "Объявленная в течение нескольких часов целым рядом стран высылка российских дипломатов - явное свидетельство того, что поставленная отравлением Скрипаля и его дочери задача потерпела крах. Более того, это - дипломатический триумф Терезы Мэй".



"Справедливо предположить, что высылка дипломатов вряд ли изменит поведение российского лидера. Неизбежный ответ по принципу "око за око" отрежет информационные потоки из России на Запад и ослабит влияние Запада на Москву. Негативно это скажется и на культурном обмене. И все же такая реакция дала Путину ясно понять, что он не может полагаться на подрывные методы холодной войны для раскола западного альянса, - отмечает газета.



"Путину дали понять, что он не может действовать безнаказанно. Он может выбрать путь эскалации. Кремль может захотеть доказать, что он в состоянии вести свою линию и с меньшим количеством шпионов и может использовать вместо них искусственный интеллект для подрыва ключевой инфраструктуры. Запад должен быть готов защитить себя от подобной эскалации. Это также потребует солидарности альянса под руководством США, - говорится в заключение статьи.



- Уильямсон в последние недели позволяет себе все более и более резкие выпады в адрес России, - отмечает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.



- С одной стороны, он желает показать себя жестким политиком, умеющим говорить с оппонентами "с позиции силы", незримо следуя заветам Трампа. С другой стороны, риторика Уильямсона вполне вписывается в сложившийся в британском и, шире, западноевропейском политическом мейнстриме антироссийский консенсус. Кроме того, такие невежливые речи не имеют существенных последствий для собственно России, "грозить Южному централу" из Лондона можно практически до бесконечности, денег за это не берут, но и не требуют извинений. Таким образом, чиновник и показывает свою "ястребиную" позицию, и в мейнстрим вписывается, а заодно и проводит бесплатную психотерапию прибалтийских и польских союзников Британии по НАТО, традиционно опасающихся скорого наступления российской армии.



"СП: - Уильямсон говорит, что "у международного сообщества все меньше терпения к президенту Путину и его действиям". Кого он имеет в виду под "международным сообществом"? Кто, кроме Запада готов подписаться под его заявлением?



- При всем традиционном пустословии в отношении толерантности и мультикультурализма, для западных чиновников "международное сообщество" часто ограничивается собственно западным миром и рамками евроатлантической солидарности. Действительно, Япония, Индия, Китай, Южная Америка, Африка и страны большого Ближнего Востока готовы не только "терпеть президента Путина и его действия", но и активно взаимодействовать с Россией в различных сферах, включая и сферу безопасности.



"СП: - Что значит "все меньше терпения"? Что будет, когда оно кончится? И, кстати, когда?



- Теоретически, терпение кончится тогда, когда Россия выберет в Британии нового премьер-министра и парламент, а также переизберет Трампа. Впрочем, тогда некому будет возмущаться, ведь все будет под полным контролем Кремля. Если же говорить серьезно (что сложно в контексте такой риторики министра Уильямсона), то это представляется лишь "ястребиной" фигурой речи. Как в свое время было, если не ошибаюсь, в одном из рекламных слоганов Жириновского: "Хватит это терпеть!". Причем что значит "это" и что нужно делать после окончания терпения, не уточняется. Зато звучит красиво и запоминается хорошо.











"СП: - Какие именно действия Путина вызывают такое раздражение Запада?



- Прежде всего, речь идет о деле Скрипаля. Если встать на позицию официального Лондона, то все довольно логично: Москва "сводит счеты" со своим перебежчиком на чужой территории, при этом подвергая смертельной опасности еще два десятка иностранных граждан. Представим обратную ситуацию: в Москве происходит покушение на британского перебежчика, при этом отравленными неким ядовитым газом оказываются еще двадцать граждан России, имевших несчастье находиться в том самом месте в то же самое время. Какой будет первая реакция Кремля: предположить, что это месть Лондона своему предателю - или начать строить конспирологические версии про "третью силу", про условных "иллюминатов" или про провокацию со стороны собственных спецслужб? Ответ очевиден. Другой вопрос, что затем уже, по идее, начинается более детальное изучение произошедшего с критических позиций, задаются вопросы о мотивах, целях, средствах и рисках. Правда, здесь у ведущего расследование тоже несколько задач - и докопаться до истины, и постараться не выходить за рамки текущего политического мейнстрима, а на рамках этих написано коротко и доходчиво: "Это все они". "Они" в течение последних лет для истеблишмента Запада - это практически исключительно русские, с некоторыми незначительными вкраплениями исламских фундаменталистов.



"СП: - Насколько проблема недопонимания между Западом и Россией в конкретной личности? С другим президентом было бы по-другому?



-По сути в западной мейнстримовой и российской либеральной трактовке (смотрите, например, бестселлер Зыгаря "Вся кремлевская рать") вся вина за ухудшение отношений и "новую холодную войну" ложится на президента Путина и его окружение, которые, не вписавшись или не захотев вписаться в либеральный мировой постисторический порядок под "позитивной гегемонией" США, решили против него бороться, постепенно настроив против себя "все прогрессивное человечество", включая Стинга, Бьорк и Мадонну с Морганом Фриманом. Более же добросовестные исследователи, которые умеют копать несколько глубже, чем на десять-пятнадцать лет, достоверно выводят, что недружественные или, как минимум, амбивалентные отношения России и Запада - скорее норма, начиная еще с Ливонской войны XVI века.



- Если бы такая критическая ситуация в отношениях России и Запада не возникла, мы бы, возможно, еще долго не понимали, что такое современный Запад, - считает замдиректора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров.



- Точнее, имели бы об этом неверное представление, например, скопом зачисляя в состав западного мира весь Евросоюз. На самом деле государства, таким неадекватным способом проявившие солидарность с Великобританией, очертили границу современного западного мира, включая страны, которые ориентируются на Запад. Ведь нынешний западный мир основывается не на общих ценностях, а на феодальных принципах. Как и в Средневековье, современные вассалы отказываются от самостоятельной внешней, а часто и внутренней политики, жертвуя своим суверенитетом в пользу сюзерена. Тем самым они якобы подтверждают свою приверженность западному мировоззрению. Уильямсон ставит знак равенства между Западом и мировым сообществом. Но допустимо ли считать, что международное сообщество ограничивается одними лишь вассалами Соединенных Штатов?



"СП: - Что будет, когда у мирового сообщества кончится терпение?



- Вы хотите спросить, не случится между Западом и Россией война, если у Запада лопнет терпение? Глобального столкновения по сценариям XX века, будь то Первая или Вторая мировые войны, точно не будет. Хотя локальные конфликты между сторонниками разных моделей развития возможны, более того вероятны. Но та "гибридная война", которую Запад уже ведет против России, не менее опасна. Как и в случае войны с использованием традиционных средств нападения и обороны, истощаются ресурсы обеих сторон. Истощение Запада грозит миру не меньшими катаклизмами, чем горячая мировая война.



"СП: - Уильямсон считает, что всеобщая поддержка, которую оказали Великобритании страны ЕС и НАТО, продемонстрировала "поражение Владимира Путина"…



- Поддержка показала зависимость определенных государств от Соединенных Штатов, которых в данной провокации заменяла Великобритания. Что на самом деле произошло? В тот момент, когда Дональд Трамп, как выразился сенатор Маккейн, "не может быть лидером свободного мира", его подменила Тереза Мэй. В данном случае премьер Великобритании просто исполнила заказ транснациональных глобалистских элит, и у нее это в какой-то степени получилось. Обычно подобные провокации поручают администрации Соединенных Штатов, но с Трампом у глобалистов не задалось.



"СП: -Почему Запад активно пытается все свалить на личность одного лидера?



- По-другому было бы только с теми, кто согласился бы отказаться от суверенитета России. Задачу уничтожить Россию экономически, а затем и как международно-правовой субъект, а потом взяться за Китай, никто не исключал из повестки коллективного Запада. Поэтому предлагаю вспомнить Ивана Аксакова. "Перед Европой Россия виновата тем, что она существует", - сказал великий публицист в 1868 году. Ровно полтора столетия прошло, а ничего не изменилось.



"СП: - Guardian считает, что стереотипы о русских наносят вред простым людям и играют на руку Путину, и что следует переключиться с русофобии на путинофобию? Насколько это возможно? Повлияет ли это как-то на общественное мнение в России?



- Персона Путина оказалась под ударом по причине несгибаемости. И в этом смысле не было ошибки, когда между Путиным и русским народом на Западе поставили знак равенства. Одного только не учли: если понадобится эти сущности впоследствии разделить, вряд ли получится. Отделить сейчас на внешнеполитическом контуре Путина от российских граждан не удастся. Многие давно воспринимают внешнеполитическое давление на Россию как давление лично на себя, а не только на российскую власть. Своими необдуманными действиями Запад долго и упорно много делал для того, чтобы простые россияне в это поверили. Это стало, на мой взгляд, самым серьезным стратегическим просчетом западных политтехнологов. Чтобы изменить общественное мнение по отношению к Западу надо… прекратить давление на российскую власть.

28 марта 18 Источник - svpressa.ru

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