Бишкек. У главаря парт-парлам-фракции "Ата Мекен" Шыкмаматова отбирают депутатский мандат

09:05 28.03.2018 Шыкмаматов лишится мандата, его место займет Балтабаев



Центральная избирательная комиссия рассматривает вопрос о лишении мандата Алмамбета Шыкмаматова. По словам заместителя председателя ЦИК Абдыжапара Бекматова, даже если суд наложил штраф на Алмамбета Шыкмаматова, он будет считаться осужденным. Значит, видный депутат Жогорку Кенеша из фракции "Ата Мекен" лишится мандата, а его место займет Ташболот Балтабаев. А лидерство во фракции "Ата Мекен" будут оспаривать Сайдулла Нышанов и Каныбек Иманалиев.



Источник: газета "Фабула пресс" №19 от 27.03.2018 / стр. 3 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - gezitter.org

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