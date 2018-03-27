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"Уральские авиалинии": авиавласти Таджикистана выдавливают с рынка российских перевозчиков
08:58 28.03.2018

В авиакомпании полагают, что в Душанбе хотят монополизировать этот рынок.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" подозревает авиавласти Таджикистана в "системной кампании", направленной на выдавливание с рынка авиаперевозок российских авиакомпаний.

Об этом говорится в пресс-релизе "Официальная позиция авиакомпании "Уральские авиалинии" в связи с отказом авиационных властей республики Таджикистан согласовать расписание полетов на сезон весна-лето 2018 г.".

"Авиационные власти Таджикистана своими действиями нарушают права назначенных перевозчиков российской стороны, а именно авиакомпании "Уральские авиалинии", необоснованно запрещая выполнение исторических рейсов и нарушая исторически сформированный баланс в пользу Таджикских перевозчиков. Складывается впечатление, что это системная кампания, направленная на выдавливание с рынка российских перевозчиков с целью монополизации рынка", - говорится в пресс-релизе.

Минтранс Таджикистана назвал причину отказа "Уральским авиалиниям"

В документе подчеркивается, что заявки на выполнение полетов в летний сезон 2018 года авиакомпанией "Уральские авиалинии" были поданы в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах за 50 дней до начала выполнения полетов.

"Однако таджикская сторона не выдала разрешения, несмотря на полное соблюдение всех требуемых формальностей. В ночь с 24 на 25 марта, при переходе с зимнего расписания на летнее, без предварительного предупреждения, авиационные власти Таджикистана на 30% сократили количество рейсов, выполняемых только российскими перевозчиками, при этом, в основном пострадали региональные аэропорты РФ", - отмечено в документе.

Авиакомпания считает, что неконструктивная позиция авиационных властей Таджикистана, безусловно, приведет к потерям в экономиках обеих стран.

"Своими действиями авиационные власти Таджикистана нарушают положения, установленные Соглашением о воздушном сообщении и договоренностями Авиационных властей наших стран. В настоящий момент сложившаяся ситуация привела к тому, что сотни пассажиров, купивших билеты на рейсы, не могут вылететь в пункты назначения и находятся на грани отчаяния. Каждый час количество пассажиров, оказавшихся в роли разменной монеты в руках авиационных чиновников Таджикистана, увеличивается. К чему приведет этот сценарий, если в кратчайшие сроки не будет урегулирован вопрос, прогнозировать сложно. В любом случае, пострадают граждане наших стран", - подчеркнуто в релизе.

В релиза также отмечено, что ОАО АК "Уральские авиалинии" выполняет полеты в Республику Таджикистан с 1994 года - период, достаточный для того, чтобы назвать наши рейсы в Таджикистан историческими. За это время авиакомпания выросла, обновив свой воздушный парк, пополнив его новыми комфортабельными самолетами. Расширилась и география полетов. Авиакомпания сделала акцент на развитие регионов РФ, считая это социально значимым направлением своей деятельности. "Уральские авиалинии" выполняют полеты из регионов РФ в аэропорты Таджикистана, являясь практически единственным перевозчиком на рынке региональных перевозок.

В целом на рынке авиаперевозок до марта 2018 года между перевозчиками РФ и Таджикистана существовал определенный баланс по количеству выполняемых рейсов, который ни коем образом не нарушает основополагающие принципы Соглашения о воздушном сообщении.

Россия обеспокоена ситуацией с полетами "Уральских авиалиний" в Таджикистан

"Призываем авиационные власти России и Таджикистана как можно скорее устранить все возникшие противоречия в процессе переговоров и вернуться к нормальному и конструктивному диалогу. Ранее мы всегда находили общий язык и точки соприкосновения. Отношения между нашими странами должны развиваться на принципах добрососедства. Россия и Таджикистан заинтересованы в расширении авиасообщения", - говорится в заключении в релизе.

Напомним, авиационные власти Таджикистана касательно инцидента вокруг полетов авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что данный перевозчик не располагает разрешением (формой "Р") для выполнения регулярных полетов из указанных Минтрансом РФ российских городов в Таджикистан.

"Указанные полеты нарушают заключенные между двумя странами паритетные условия. То есть, таджикские авиакомпании в эти города не летают", - сообщили тогда источники.

Выполнение полетов указанного перевозчика были остановлены 12 марта.

Между тем, министерство транспорта РФ ожидает результатов от переговоров с авиавластями Таджикистана по вопросу авиасообщения до 5 апреля.

"Мы им дали время до 5 апреля", - сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Источник в транспортном секторе страны сообщил "АП", что официальная делегация Таджикистана должна до 1 апреля поехать в Россию по поводу спорных вопросов в авиасообщении.

"До 1 апреля делегация уже должна выехать для переговоров с авиавластями России. Точная дата будет известна после согласования правительства", - сказал источник.

На данный момент по маршрутам Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд и Жуковский - Куляб не летает ни одна авиакомпания, а рейс Челябинск - Душанбе выполняется на основе разовых разрешений, и российская сторона требует предоставить постоянное.

Источник - news.tj
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