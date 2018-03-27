Экс-председателя Военного суда Киргизии Ашымбекова объявили в розыск, как взяточника и вымогателя

08:53 28.03.2018 Экс-председателя Военного суда Нурлана Ашымбекова объявили в розыск. Об этом 26 марта АКИpress сообщили источники.



В Генеральной прокуратуре подтвердили информацию.



Сообщается, что Н.Ашимбеков, будучи подсудимым, не явился в суд.



Ранее Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя Военного суда Н.Ашимбекова. Дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 313 ("Вымогательство взятки") и 313-1 ("Получение взятки") Уголовного кодекса по факту вымогательства и получения им денежных средств в 50 тыс. долларов.



21 сентября 2016 года в Генпрокуратуру обратились с заявлением граждане Ш.Б. и К.Б. о принятии мер в отношении вышеуказанного судьи, который путем вымогательства получил от заявителей денежные средства в общей сумме 50 тыс. долларов, за изменение меры пресечения подсудимого Д.Д. и положительное решение при вынесении приговора в его отношении. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - svodka.akipress.org

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