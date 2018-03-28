Китай атаковал США на нефтяном фронте . Шанхайская биржа начала торговать "черным золотом" за юани

08:46 28.03.2018 Китай атаковал США на нефтяном фронте



Андрей Полунин





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Андрей Бунич



В понедельник, 26 марта, Шанхайская международная энергетическая биржа запустила торги нефтяными фьючерсами в юанях. Торги открылись с 442,7 юаня ($ 70,6) за баррель. В первый же день было заключено 18 000 сделок, а оборот превысил $ 2,7 млрд, отметило агентство Bloomberg.



Новый фьючерс получил аббревиатуру INE. Торги проводит швейцарский трейдер Glencore. Информагентство Синьхуа сообщает о высокой заинтересованности иностранных инвесторов в предложенном инструменте. Подчеркивается, что в будущем он может стать ориентиром для игроков наравне с Brent и WTI.



Напомним: это вторая попытка Пекина запустить биржевую торговлю нефтью в юанях. Первая, в 1993 году, окончилась неудачей - сказалась тогдашняя слабость юаня и нестабильность на сырьевых рынках. Но сейчас ситуация кардинально изменилась.



В 2016 году МВФ включил юань в международную корзину расчетов, куда входят доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов. После этого директор-распорядитель фонда Кристин Лагард признала "важный этап интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему".



Если иностранные инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка нефти, Китай может рассчитывать на существенное возрастание роли юаня в мировой торговле и экономике.



На текущий момент в мировой системе торговли углеводородам в качестве валюты контракта используется доллар США. В американской валюте выставляются котировки, ее же продавцы и покупатели чаще всего применяют во взаиморасчетах.



Именно это во многом обеспечивает доллару статус ведущей мировой резервной валюты. Юань же, по сути, пытается вытеснить доллар с одного из самых быстрорастущих рынков нефти в мире.



Да, сделать это непросто. Цена барреля нефти на Шанхайской бирже будет пересчитываться в юани исходя из долларовой цены на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и Межконтинентальной бирже (ICE). С точки зрения игроков, ради покупки и продажи нового фьючерса, им придется покинуть привычные площадки, плюс потерять на конвертации долларов в китайскую нацвалюту.



Но эта комбинация может оказаться и выгодной. Новые ценные бумаги в юанях, признаваемые мировым сообществом, будут толкать курс китайской валюты вверх из-за усиления спроса и возможного ажиотажа на бирже. Это значит, какая-то часть игроков уже сейчас захочет избавиться от долларов, и поставить на юань.



Удастся ли юаню потеснить доллар, могут ли действия Пекина стать модельными для Москвы?



- Китайская экономика поддерживает высокие темпы роста во многом за счет заниженного курса юаня, - отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Укрепление китайской нацвалюты подрывает политику низких издержек, создает ловушку среднего дохода, и препятствует экспорту - основному источнику доходов КНР. С этой точки зрения, чрезмерное расширение торговли нефтяными фьючерсами за юани Пекину не на руку.



На деле, Китай стоит перед выбором: освобождать ли финансовую систему от имеющихся административных ограничений или нет?



Новые финансовые инструменты - причем, не только нефтяные фьючерсы, - можно рассматривать как шаги в сторону либерализации. И они действительно несут риск роста котировок китайских ценных бумаг. Впоследствии этот рост может закончиться оттоком капитала и спадом, но на первых порах любая либерализация финансовой системы Китая будет вести к укреплению юаня.



Укрепление национальной валюты, замечу, всегда негативно отражается на реальном секторе экономики. Мы можем видеть это на примере России: у нас длительное время повышается реальный эффективный курс рубля, но производить что-либо внутри РФ становится все более невыгодным.











Между тем, Китай стоит именно на реальной экономике, благодаря ей он добился таких впечатляющих результатов.



"СП": - Почему же Пекин настойчиво шел в торговле нефтью за юани?



- Пекин, на мой взгляд, пытается постепенно выпускать все новые и новые инструменты в юанях на мировой рынок. Возможно, торговля нефтью за юани - часть общего плана по частичной либерализации китайской экономики.



Замечу, задел прочности экономики Китая гораздо выше, чем России. Но если все же Пекин будет последовательно держаться линии на либерализацию, это может подорвать внутренние драйверы китайской экономики.



На мой взгляд, в Пекине прекрасно понимают, чем грозит КНР излишняя вовлеченность в международную финансовую систему. И, несмотря на решительные заявления, не форсируют превращение юаня в сильную международную валюту.



Повторюсь, это превращение требует снятия ряда административных ограничений, к которым Китай привык. А его экономика слишком велика, чтобы без риска проводить над ней подобные эксперименты. Иначе ситуация может скатиться к пузырям, кризисам, или затяжной стагнации по японскому сценарию.



"СП": - Юань сможет потеснить доллар на региональном нефтяном рынке?



- На мой взгляд, этому вопросу уделяется преувеличенное внимание. Возможно, доля расчетов в юанях возрастет, но все зависит от того, насколько это будет удобно участникам рынка.



Замечу, разговоры о замене доллара в расчетах ведутся не один десяток лет. Тем не менее, доля американской валюты остается по-прежнему доминирующей.



Замена доллара, я считаю, идет не со стороны какой-то валюты, а со стороны новых финансовых технологий. Скорее всего, эти технологии позволят осуществлять расчеты без посредников в виде государственных валют. Дело идет к созданию новых финансовых платформ, расчеты внутри которых будут вестись не в долларах или юанях, а каких-то условных электронных единицах.



Скорее всего, нынешние криптовалюты, а также технология блокчейн, в конце концов сойдутся. И после того, как будут выработаны новые стандарты, протоколы, и обеспечены вопросы безопасности, доллар закончит свое существование как символ миропорядка.



"СП": - Может ли Россия воспользоваться китайским опытом продвижения нацвалюты?



- Россия находится в очень сложных отношениях с Западом. Это значит, при всем желании мы не можем превращать сейчас рубль в расчетную мировую единицу.



Думаю, для нас такая задача попросту неактуальна. России, напротив, нужно создавать свою суверенную финансовую систему, которая бы работала на накопление инвестиций, и могла бы функционировать вообще без учета мировых финансов.

28.3.18 Источник - svpressa.ru

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