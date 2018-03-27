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Бывший зампред Центробанка Узбекистана от СНБ Акмалов задержан по делу экс-генпрокурора Кадырова
08:27 28.03.2018

Бывший заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Алишер Акмалов задержан правоохранительными органами по делу экс-генпрокурора республики Рашита (Рашида) Кадырова. Как сообщает "Озодлик", банкир был арестован в Ташкенте 17 марта.

Алишер Акмалов был задержан в числе 25 человек, задержанных в ходе рейда, связанного с делом бывшего генерального прокурора Кадырова. В отношении чиновника, долгие годы работавшего в Центробанке, возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, в его деле фигурирует "иск на $3 млн".

Отмечается, что в настоящий момент Акмалов содержится в подвале республиканской транспортной милиции при одном из ташкентских вокзалов, но в апреле будет переведен в следственный изолятор в Зангиоте Ташкентской области.

Специалист банковской системы Узбекистана, пожелавший остаться неизвестным, рассказал "Озодлику", что кабинет Акмалова считался негласным офисом СНБ в Центробанке: любые вопросы, связанные со спецслужбами, решались в этом кабинете по одному звонку, именно отсюда уводили в наручниках неугодных системе банкиров и сотрудников регулятора. Акмалов, находясь под покровительством экс-главы СНБ Рустама Иноятова и председателя Государственного налогового комитета Ботира Парпиева, имел репутацию человека, которого нельзя "трогать".

Акмалов считался "серым кардиналом" банковской системы, без его ведома даже его руководители не могли решить ни одного важного вопроса. Только на "кадровых назначениях" прибыль бывшего зампреда составляла миллионы долларов. С учетом того, что именно этот чиновник курировал отправку денег за рубеж, валютный "черный рынок" и конвертацию, контролировал "карманные" банки, связанные со спецслужбами, суммы, полученные им в качестве взяток и откатов, могут быть очень значительными.

Банкир считается одним из самых богатых людей Узбекистана, его состояние, по неофициальным оценкам, составляет $400-500 млн. В этой связи одной из задач следствия является доказать "незаконное присвоение" средств и вернуть их государству.

Алишер Акмалов был освобожден от должностей заместителя председателя Центробанка и члена правления в феврале текущего года. В аппарате финансового регулятора он работал с 1997 года, до последнего момента оставаясь единственным из пяти заместителей главы ЦБ, заступившим на пост еще при правлении первого президента республики Ислама Каримова.

27.03.2018

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522214820
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