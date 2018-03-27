В Самарканде начат выпуск грузовиков КАМАЗ

08:16 28.03.2018 В Самаркандской области запущено производство грузовых автомобилей известной российской марки "КАМАЗ", сообщает UzAutoTrailer.



Серийный выпуск грузовых автомобилей налажен на производственных площадях предприятия UzAutoTrailer в Джамбае Самаркандской области. Здесь освоен выпуск 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Мощность двигателей от 240 до 401 лошадиных сил, они отвечают экологическим нормам Евро-3, Евро-4 и Евро-5.



Всего за первый квартал выпущено 100 машин, а в планах завода довести объемы производства до 3 тысяч единиц в год.



Презентация КАМАЗов узбекского производства в "Узэкспоцентре" представила автосамосвалы различной грузоподъемности, тягачи, спецтехника, контейнеровозы, тентовые полуприцепы, рефрижераторы и другие автомобили российского бренда.



Мы возлагаем большие надежды на расширение сотрудничества, поскольку это дает хорошую возможность объединения потенциала двух стран и выхода на рынки третьих стран с конкурентоспособным продуктом, заявил генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. Источник - vesti.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522214160

Новости Казахстана

