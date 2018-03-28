"Талибан" не подпустили к миротворчеству. Странная афганская мирно-пафосная конференция в Ташкенте, - "Къ"

08:12 28.03.2018 Конференция по Афганистану прошла в отсутствие одной из сторон конфликта



В Узбекистане вчера завершилась конференция по афганскому урегулированию, участие в которой приняли высокопоставленные представители более 20 стран и организаций. Талибов среди них не было, хотя, как стало известно "Ъ", в последний момент они выразили желание приехать в Ташкент. Присутствовавшие на конференции глава МИД РФ Сергей Лавров и замгоссекретаря США Томас Шеннон проявили редкое по нынешним временам единодушие, уличив "Талибан" в продолжении использования террористических методов борьбы. Между тем глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани дал понять, что Кабул стремится к переговорам с представителями движения. С подробностями из Ташкента - корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев.



Список гостей двухдневной конференции "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" можно перечислять долго. В Ташкент приехали представители ближайших соседей Афганистана, государств Ближнего Востока, западных стран и международных организаций. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. "Переговорных площадок по Афганистану много, но почти все - неполные,- пояснил "Ъ" значимость конференции источник в МИД Узбекистана.- На одних нет России, на других - США или других сил, имеющих влияние в Афганистане. Мы постарались пригласить все стороны".



Впрочем, непосредственные участники афганского урегулирования были представлены не в полной мере. В Ташкент приехал президент Афганистана Ашраф Гани. А вот представителей движения "Талибан" не было. На вопрос "Ъ", высылалось ли талибам приглашение, вице-спикер Сената Узбекистана Содик Сафоев ответил уклончиво, лишь обозначив приоритеты Ташкента: "Для нас главный партнер - это правительство Гани. Естественно, мы довели до сведения всех политических сил, что наша платформа (афганского урегулирования.- "Ъ") открыта для участия всех".



Как стало известно "Ъ" от источника в узбекском МИДе, приглашение "Талибану" действительно не высылалось. Талибы при этом выразили желание принять участие в конференции, но сделали это лишь в последний момент - в ночь на вторник. По словам собеседника "Ъ", некие "официальные представители" движения написали персональные сообщения в Twitter высокопоставленному сотруднику администрации президента республики. Заявка рассмотрена не была.



Многие участники завершившейся конференции вспоминали предыдущую попытку Узбекистана помочь южному соседу. В 1999 году в Ташкенте встречались члены контактной группы 6+2 (бывшие среднеазиатские советские республики, Афганистан + Россия и США) при участии движения "Талибан" (признано в РФ террористическим). Тогда конфликтующие стороны подписали декларацию об "основных принципах мирного урегулирования". Но реального результата она не принесла - в 2001 году началась военная операция НАТО.



Комментируя новую попытку, узбекский президент Шавкат Мирзиеев заявил: "Мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан"".



Ашраф Гани в знак уважения произнес приветственное слово на узбекском языке - в Афганистане на нем говорит значительная часть населения. При этом особую благодарность он выразил США и международной коалиции - "за их потери, за их кровь и поддержку в стремлении афганцев к миру". Отдельно господин Гани обратился к Сергею Лаврову, выразив соболезнование в связи с трагедией в Кемерово.



В свою очередь, российский министр дал понять, что рассматривает ташкентскую конференцию как продолжение "московского формата" афганского урегулирования (последняя такая встреча состоялась в апреле 2017 года, в ней приняли участие представители 11 стран). Вспомнил министр и о деятельности контактной группы ШОС-Афганистан. При этом в позиции российского МИДа изначально чувствовался некий диссонанс с общим посылом ташкентской конференции. Если представители Узбекистана и Афганистана в каждой речи говорили о необходимости начать переговоры с "Талибаном" без предварительных условий, Москва накануне конференции выразила обеспокоенность "ростом террористической активности боевиков движения талибов" и "наращиванием присутствия в Афганистане так называемого "Исламского государства" (запрещено в РФ.- "Ъ")". Тем самым эти две группировки оказались в одном ряду.



Отвечая на просьбу "Ъ" прокомментировать это заявление МИДа, Сергей Лавров напомнил, что "в Совбезе ООН раньше принимались решения с призывом к талибам сесть на стол переговоров", и "эти решения никто не отменял". Среди требований к движению, как уточнил министр, было "признание конституции Афганистана, отказ от контактов с террористами и от попыток решить афганскую проблему силовым путем". "Думаю, если талибы сядут за стол переговоров, то это автоматически будет означать, что они готовы следовать именно этому курсу",- пояснил господин Лавров, добавив, что на сегодняшний момент "Талибан" по-прежнему применяет террористические методы. "Буквально на днях они подорвали линию электропередачи и оставили без электричества значительную часть Афганистана,- добавил он.- Конечно, успокоить ситуацию нужно и для того, чтобы заниматься экономикой Афганистана. Чтобы вместо диверсий, которые отпугивают инвесторов, мы увидели диалог и совместную созидательную работу".



Критиковали талибов и представители Запада. Томас Шеннон заявил: "Если "Талибан" не обратит внимание на призыв к миру и продолжит сотрудничество с террористами, то он не оставит нам никакого выбора, кроме как продолжать бороться с ним". Федерика Могерини между тем решила говорить не о кнуте, а о прянике. "Мы готовы поддержать предложения президента Афганистана по мирному соглашению. И мы можем предоставить помощь на дипломатическом уровне, исключив из европейского санкционного списка лиц, поддержавших мирный процесс",- заверила она.



Итогом работы в Ташкенте стала декларация, в которой содержится призыв к талибам "признать свою долю ответственности за установление мира и безопасности в Афганистане, чтобы положить конец страданиям афганского народа", и высказывается поддержка правительству Афганистана "в создании благоприятных условий для начала и продвижения мирных переговоров путем эффективного стимулирования и противодействия". На каком именно уровне диалог между правительством Ашрафа Гани и талибами находится сейчас, остается неясным. Глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани ушел от прямого ответа на вопрос "Ъ" об имеющихся у Кабула каналах связи с движением.



№52 от 28.03.2018 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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